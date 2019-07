HRZ: Čim smo dobili obavijest o požaru na Marjanu jedan kanader smo s Grebaštice preusmjerili u Split

Iz HRZ-a izvijestili su o slanju kanadera na dva požarišta:

"Požar na području Grebaštice kod Šibenika u Šibensko-kninskoj županiji ponovno se aktivirao te su dva protupožarna aviona Canadair CL-415 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH (PP NOS OS RH) upućena u četvrtak, 4. srpnja 2019. godine u popodnevnim satima sati u novu akciju gašenja istog požarišta.

Istovemeno je izbio novi požar na Marjanu iznad Splita u Splitsko-dalmatinskoj županiji te je jedan Canadair odmah preusmjeren s Grebaštice na Marjan. Dodatno je na požarište Grebaštica, upućen i jedan Aitractor AT-802.

Jedan od pilota koji je sudjelovao u današnjoj akciji, kapetan posade Canadaira CL-415 i zamjenik zapovjednika Potupožarne eskadrile bojnik Darko Kučej kazao je kako je riječ o nepristupačnom i strmom terenu koji otežava pristup i rad zemaljskim snagama.

„Odmah po dolasku vidjeli smo kako se vatrena fronta širila nošena vjetrom, no uspjeli smo je brzo zaustaviti i dovesti požarište do stanja gdje nije bilo više niti izdimljavanja. Očito je kako se maestral pojačao i ponovno razbuktao požarište, no nadam se kako ćemo do mraka požar uspjeti u potpunosti staviti pod nadzor i spriječiti ponovno izbijanje", kazao je bojnik Kučej.

Tijekom današnjeg angažmana dva Canadaira na požarištu Grebaštica izbačeno je oko 250 tona vode pri čemu su ostvarena 3,5 sata naleta".