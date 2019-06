Kad 40 tisuća 'ultraša' 16. srpnja ode, u Splitu će u jedno jutro trebati očistiti tisuće apartmana: Za jedan apartman dobije se 400 kuna, ali nema tko...

Makaranka: Ovih dana čistačica se ne može naći ni za lijeka! Cijelo jutro mi zvoni mobitel samo s pitanjem "znaš li koju slobodnu ženu za čišćenje 16. i 17. srpnja". Zato su mnoge agencije koje pune apartmane i održavaju ih, zaposlile čistačice u radni odnos

Brigu oko toga kako osigurati goste za apartmane i sobe i koliko im naplatiti dolazak i boravak u širem splitskom području za vrijeme Ultra Europe festivala, ove godine zamijenile su sasvim nove brige iznajmljivača: kako pronaći čistačice 15. i 16. srpnja za uređenje i čišćenje apartmana.

Jer, upravo ta dva dana će u isto vrijeme četrdesetak tisuća gostiju nakon Ultre izići iz svojeg smještaja u domaćinstvima, a kako se radi o apsolutnoj špici sezone, još istog dana stižu novi gosti. Budući da je problem radne snage za čišćenje u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti ove godine izraženiji nego ikada, to je pitanje kako u samo nekoliko jutarnjih sati istog dana osigurati žene koji će srediti tisuće apartmana nakon izlaska gostiju glavna tema ovih dana, kada se traži – čistačica više.

Skočile cijene

U razgovoru s agencijama koje posreduju u iznajmljivanju apartmana saznajemo da je upravo zbog problema s radnom snagom za čišćenje, većina iznajmljivača još zimus osigurala radnike za taj posao, a neki su im čak davali i akontacije, samo kako bi bili sigurni da će imati radnu snagu. Zbog svega toga su se i cijene čišćenja apartmana - koje su do prije koju godinu bile 35 do 40 kuna za sat rada - sada gotovo udvostručile, ovisno o rivijeri na kojoj se radi. Tako u servisima koji nude takve usluge i zapošljavaju čistačice stoji da se priprema apartmana za rad plaća 7 do 10 kuna po metru četvornom, što bi značilo za apartman od 40 kvadrata cijenu od oko 400 kuna. Naravno, to je ono što naplaćuje servis, a koliko od toga dobiju čistačice - ostaje vidjeti.

Mnogo češće se taj posao odrađuje plaćanjem vlasnika apartmana "na ruke" pa su cijene drukčije, no ne bitno niže.

- Sada je najčešća cijena po satu čišćenja od 50 do 70 kuna, ali doseže i do 100 kuna. Jedan dvosobni apartman 50-60 metara kvadratnih se sredi u 3-4 sata i to je oko 250 do 300 kuna. Ovih dana čistačica se ne može naći ni za lijek! Cijelo jutro mi zvoni mobitel samo s pitanjem "znaš li koju slobodnu ženu za čišćenje 16. i 17. srpnja". Jednostavno ih nema. Zato su mnoge agencije koje pune apartmane i preuzimaju brigu o održavanju, zaposlile čistačice u radni odnos. Konkretno, meni tri apartmana čiste žene koje sam zaposlila i imaju mjesečno tri tisuće kuna. Posao uglavnom rade od 9 sati do 13 sati i bit će zaposlene šest mjeseci. Neki s više apartmana plaćaju po 5500 kuna mjesečno žene koje su u radnom odnosu. Dolazi nam puno žena koje su bile ranije zaposlene kao sobarice u hotelima i sada radije čiste apartmane jer kažu da tako bolje zarađuju - kaže nam iskusna iznajmljivačica iz Makarske koja ima agenciju kojom puni 25 apartmana na Makarskoj rivijeri.

Plahte i ručnici

Golem rast broja smještajnih jedinica u stanovima i apartmanima posljednjih godina povećao je potražnju za osobljem za održavanje, a najskuplje se plaćaju žene koje čiste vile i kuće za odmor. Njihova cijena za uređenje prostora od oko 150 metara četvornih je oko 800 kuna za cijelu kuću. Najveći je problem tamo gdje se i o okućnicama treba netko brinuti, kositi i zalijevati ih, održavati čistoću bazena i travnjaka, jer takvih radnika je još manje nego čistačica, žale nam se vlasnici kuća u dalmatinskom zaleđu.

Ono što neizostavno prati cvjetajući biznis iznajmljivanja apartmana i stanova turistima, jest pranje posteljine, stolnjaka, ručnika i ostale robe koje se u tisućama tona odvoze u praonice rublja.Tako se dnevno u većim turističkim središtima opere i po 20 tona "lancuna" i ručnika. No, iako je na turističkim područjima rast turističkih kapaciteta pratilo i povećanje broja praonica, još uvijek i u tom poslu ima problema.

- Najveći problem su škrti iznajmljivači koji bi cijelu sezonu htjeli raditi s dva kompleta posteljine i ručnika. Imaju kuće od po milijun eura, a nisu u stanju kupiti pet posteljina za promjenu. Oni bi donijeli u praonicu prljavu robu ujutro i da ta ista posteljina popodne bude ponovno na krevetu oprana i ispeglana, a to je nemoguće. Kada bi imali barem četiri kompleta svega što im je potrebno, sve bi bilo normalno i tada ni Ultra ni bilo koja slična situacija ne bi bile stresne. Ovako nam stvaraju presing jer žele sve odjednom i odmah, jer jedni gosti im izlaze, a drugi ulaze, a tako se ne radi. Moraju i oni nešto uložiti u taj posao. Da negdje samo nekoliko sati nestane struje na području gdje je praonica, stotine apartmana ne bi imale čiste lancune i ručnike jer nemaju rezervu - žali nam se vlasnik jedne od oko dvadesetak praonica rublja u Splitu.



CIJENE ČIŠĆENJA U SERVISU:

apartman 35 m2 - 200 kn

apartman 50 m2 - 280 kn

apartman 95 m2 - 380 kn

vila 150 m2 - 800 kn

doček, ispraćaj gostiju i čišćenje - 500 kn po smjeni gostiju





CIJENE ČIŠĆENJA PO KVADRATU:

priprema apartmana 7-10 kn/m2

održavanje apartmana 4-6 kn/m2





CIJENE ČIŠĆENJA "NA RUKE"

čišćenje apartmana 50-70 kn/h

ili 150-300 kn/po apartmanu