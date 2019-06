Srednjoškolci se peku na laganoj vatrici: počeli upisi u srednje, a u jednoj splitskoj gimnaziji takva je navala da ni superodlikaši nisu sigurni da će upasti...

Počela je upisna groznica u srednje škole u sustavu NISpuSŠ, za čije se obrazovne programe opredjeljuje 44.956 učenika diljem Hrvatske. Prijave su započele jučer u podne, a već nakon 40-tak minuta stranica za upise nakratko je zablokirala zbog velikog pritiska maturanata.

Prijave za programe traju do 10. srpnja uz iznimku onih obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere, a konačne ljestvice poretka za sve programe, pa i one s ranijim rokom prijave, bit će poznate 13. srpnja.

Kako su u srijedu navečer već bile vidljive ogledne ljestvice poretka, prve reakcije već su izašle u javnost.

Najveći broj odlikaša kao prioritet odabrao je Treću gimnaziju ili popularni MIOC koji nudi 144 mjesta. Lani je ova škola upisala učenike s najmanjim brojem bodova od čak 77,64, a i ove godine se očekuju vrlo visoki rezultati. Prema oglednim online tablicama čak 38 učenika ima maksimalnih 80 bodova, i desetoro sa 79.9. Trojica prvoplasiranih sa državnih natjecanja su već označena za izravni upis, što znači da MIOC već ima dva puna razreda ultraodlikaša.

- Rano je za priču o konačnim rezultatima jer upisi još traju, ali i ove godine ponovno imamo jako velik interes za našu školu. Imali smo nedavno Dan otvorenih vrata, ispratili smo i maturante, a mnogi roditelji uputili su nam brojne upite i naznake da bi i svoju mlađu djecu usmjerili ka Trećoj gimnaziji. Nastojali smo proširiti razrede za barem dva učenika, no to nam nije uspjelo. Svakako, vjerujem da ćemo i ove godine upisati super učenike, no moram naglasiti kako mi je žao mnogih učenika koji nisu uspjeli dobiti odličnu ocjenu iz ključnih predmeta potrebnih za upis, te je neizvjesno hoće li se upisati, a zapravo su idealan profil učenika za MIOC. Pritisak je zaista velik - kazala nam je Deana Bokšić, ravnateljica Treće gimnazije.

Ove godine nema prijemnih ispita prilikom upisa u splitske gimnazije, dok je primjerice takav model uvelo nekoliko srednjih zagrebačkih škola. Radi velike navale učenika s maksimalnim brojem bodova, odnosno superodlikaša, prijemni za primjerice Gimnaziju Tituš Brezovački uveden je lani, a osmaši koji žele upisati ovu gimnaziju morat će pokazati znanje s područja hrvatskog jezika i matematike.

Pritisak vlada i na Petu gimnaziju Vladimir Nazor gdje se može upisati 140 učenika plus 24 sportaša.

- Očekujemo veliko zanimanje učenika i ovaj put, no smatram kako je učenicima dan predug rok za upise što im stvara veliki stres. Lako je za one koji su odmah upali, ali oni kojima manjka bodova u neizvjesnosti su predugo - smatra ravnateljica Ankica Kovač.

Istog datuma kada završavaju prijave srednjoškolskih programa, 10. srpnja, počinje ispis prijavnica iz NISpuSŠ sustava, a krajnji rok za dostavu prijavnica u škole je 12. srpnja. Sretno svim maturantima!