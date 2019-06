'Mrzitelj ustaša' ne miruje: samo na potezu od Bačvica do Gripa oštetio 30-ak crnih vozila!; 'Taj bolesnik mi je prošarao čitavu lijevu stranu i krov!'; Ali nije on jedini zbog kojega sa Splićani zebnjom ostavljaju aute na parkingu...

Nakon uvale Baluni, gdje je netko crna vozila oštetio oštrim predmetom, ista se situacija ponovila i u blizini OŠ "Lučac", odnosno na potezu od Bačvica do Gripa, gdje su vozila te boje opet bila na meti još uvijek nepoznatog počinitelja.

Jedan od onih kojima je automobil oštećen u tom vandalskom pohodu je i 41-godišnjak iz Splita, koji je svoga limenog ljubimca parkirao u neposrednoj blizini spomenute osmoljetke.

Nezapamćeni vandalizam u splitskoj lučici: mrzitelj ustaša oštrim predmetom oštetio čak devet automobila crne boje!?; Jedan detalj sa snimke nadzorne kamere mogao bi ga lako otkriti

– Auto mi je oštećen u noći između nedjelje i ponedjeljka. Taj "bolesnik" mi je prošarao čitavu lijevu vozačevu stranu i krov. Ujutro, kada sam došao do auta, nisam mogao vjerovati što vidim! Osim moga auta, na parkingu gdje sam ga parkirao još su bila "išarana" četiri automobila. No, kako mi kažu susjedi koji žive u blizini, broj oštećenih auta je puno veći i kreće se oko 30. Pogađate, i moj automobil je crne boje, pa sve mislim da ga je oštetio isti lik, kao i one u uvali Baluni – kazuje nam čitatelj koji se javio našoj redakciji.

Dakle, očito je da se prozvani "mrzitelj ustaša" dislocirao i iz uvale Baluni i "preselio" pokraj OŠ "Lučac".

– Čim sam vidio oštećenje, odmah sam otišao na policiju i prijavio štetu. Tamo su mi rekli da znaju o čemu se radi, što mi daje za vjerovati kako su i drugi vlasnici automobila bili na policiji i prijavili štetu. A što ću drugo napraviti nego otići na policiju. Drugu mogućnost nemam. Kasko osiguranje nemam jer je auto star 10 godina, a ne znam tko ga je oštetio pa se od njega ne mogu naplatiti. A i da znam, što bih, išao s njime u privatnu tužbu, koja nikada ne bi završila i tko zna bih li se ikada naplatio – navodi dalje naš sugovornik.

No, nije ovaj zadnji događaj najgore što se događa stanovnicima Bačvica, barem ne kada su u pitanju njihovi automobili.

– Ljeti, kada mladi iz ugostiteljskih objekata na Bačama odlaze svojih kućama u ranim jutarnjim satima, vrlo često neko vozilo na putu od plaže Bačvice do bivše Depandanse bude oštećeno. Najdraža zabava tim mladim "pijancima", koji su još na tko zna kojim opijatima, jest da nogama razbijaju retrovizore na parkiranim automobilima. Jedne večeri su razbili 10 retrovizora. To se redovito događa zadnjih 10 godina – kazuje naš sugovornik.

Pričinjena šteta na njegovu vozilu, koje je išarano oštrim predmetom, iznosi najmanje 500 eura, koje očito nikad neće uspjeti naplatiti od onoga koji mu je i pričinio.