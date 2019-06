Upravo se na sjednici Gradskog vijeća zatražila druga pauza i to zbog tehničke pogreške koja se dogodila tijekom izglasavanja Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Splita.

Naime, premda je gradonačelnik Andro Krstulović Opara usvojio amandman Mosta da ugostiteljski objekti od 1. srpnja do 31. kolovoza rade radnim danom do ponoći, a petkom i subotom i dan uoči blagdana do dva sata ujutro umjesto prvotnog prijedloga da se za navedeno razdoblje svaki dan radi do jedan sat ujutro, osim vikendima i danima uoči blagdana koji bi radili do dva sata.

Taj prijedlog je od strane vijećnika jednoglasno usvojen, no problem je nastao jer se vezao uz pogrešan članak Odluke, tako su vijećnici glasali da se kioscima dozvoljava radno vrijeme do ponoći, a vikendom do dva sata!

Nitko od prisutnih vijećnika cijelo vrijeme nije uvidio pogrešku, a kada se vidjela, HGS-ovi vijećnici u početku nisu htjeli glasati za ispravku tehničke pogreške, odnosno prepravku članka za koji se veže amandman.

Za nastavak sjednice će se preslušati što se izglasalo i o čemu se raspravljalo, te radi li se o tehničkoj pogrešci.

Međutim, takva odluka ili "tehnička pogreška" nije važeća, jer do nastavka sjednice i ponovljenog glasanja, predsjednik vijeća je neće potpisati.

Škorić splitske aktiviste optužuje za 'sačekušu i uznemiravanje obitelji', Ivošević uzvraća: Možda sada počnete misliti koliko vaše odluke teroriziraju našu djecu

Gradsko vijeće usvojilo prijedlog o novom radnom vremenu ugostiteljskih objekata u Splitu; Evo do kad će im biti dozvoljeno raditi radnim danom, a dokad vikendom