Na Gradskom vijeću je uslijedila raspravo o prijedlogu Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Splita kojom bi dozvolili da restorani i barovi u splitskoj gradskoj jezgri rade do dva sata iza ponoći, a glazba na štekatima mogla bi se puštati do 23.30 sati.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara na uvodu je kazao da su tijekom javnog savjetovanja primili pet primjerdbi, tako da nije bio zadovoljan s brojem primjerdbi.

- Valja naglasiti da ovom izmjenom predlažemo da uporaba zvučnika bude regulirana ne samo zakonom nego do 23.30 sati, ali nakon toga sata više nema buke kojoj su izloženi građani i turisti. Molim da ovakav prijedlog usvojite. Amandman stranke Pametno kojim bi se u potpunosti ukinula glazba se obija i to nije ostvarivo temeljem zakona - pojasnio je gradonačelnik.

U raspravi se prvi javio Goran Kotur koji smatra da je najveći problem kontrola zakona o buci u praksi.

- Sam pravilnik je dosta restriktivan, ali se malo provodi od strane sanitarne inspekcija. Smatram da bi komunalni redari trebali dobiti ovlast da kontroliraju razinu buke kao i inspektori. Smatramo da je radno vrijeme do 24 sata dovoljno, uz neke iznimke, a za noćni rad su prikladnija druga mjesta koja mogu raditi do 6 ujutro - kazao je Kotur.

Replicirao mu je Tonči Blažević (HSLS) kazavši kako se slaže da je problem primjene pravilnika, te da će uvijek netko biti nezadovoljan kakva god da se odluka donese pa će po ovom pitanju biti suzdržan.

U ime Pametnog javio se Jakov Prkić kazavši kako drugo čitanje nije ništa drugačije od prvog.

- Ovdje nije pitanje radnog vremena, nego buka, zato smo htjeli ukinut sve akustične uređaje na štekatima. Oni će se možda ugasiti u 23.30, ali nitko ne brani ugostiteljima da iznutra malo pojačaju zvuk. Stav ugostitelja je da je Split partijanerska destinacija te da moramo učiniti sve da se dobro zabavljaju. Volio bih da buka u 23.30 bude manja. Koliko je Grad dosljedan je prijedlog odluke o uličnim zabavljačima se zabranjuje uporaba akustičnih uređaja, a s druge strane se dozvoljava ugostiteljima. Buka je najveći problem - poentirao je vijećnik Pametnog.

Replicirao mu je Saša Horvat (HGS) kazavši kako nije istina da je rečeno da je Grad Split partijanerski grad.

Ante Čikotić iz Mosta smatra kako buka utječe na kvalitetu života građana te da ima onih koji zakon poštuju i oni koji ga ne poštuju.

- Oni koji rade pošteno su taoci pojedinih vlasnika ugostiteljskih objekata koji ne poštuju ni građane i zakone koje nazivam krčmarima. Grad je taoc nekolicine krčmara koji stavljaju koncertne zvučnike po staroj jezgri – smatra Čikotić i postavlja pitanje nepostojanje nove Odluke o komunalnom redu i u sklopu tog dokumenta konzervatorskih smjernica.

Replicirao mu je Srđan Gjurković kako nije primjereno ugostitelje nazvati krčmarima.

-Bitno je poštivati postojeće odluke ali treba donijeti novu Odluku o komunalnom redu. Svi trebaju raditi svoj dio posla, sankcionirati prekršitelje – kazao je.

Joško Markić (SDP) je istaknuo kako je grad na dobrom putu da se pretvori u veliki noćni bar.

-Treba naći mjeru. Žao mi je što su zanemareni prijedlozi stanovnika centra grada - dodao je Markić.

Ante Zoričić je istaknuo kako treba razlučiti da buka s razglasa nije jedina buka.

Ako će žamor trajati do 2, a čišćenje počinje u 5, kada će se onda ti ljudi naspavati? Zna li netko radno vrijeme sanitarne inspekcije? Ja sam za turizam s redom. Mislim da nismo našli mjeru. Nikad se nismo opredijelili da ćemo biti party destinacija. U jezgri se isto odmaraju gosti, a mi im to ovim pravilnikom ne omogućavamo i zato sam protiv ovog pravilnika.

Replicirao mu je nezavisni Mladen Pauk koji kaže kako će se buka svima obiti o glavu.

Nataliju Tafra Bazina je zanimalo što je u ovoj odluci usmjereno prema održivom turizmu po pitanju buke? Naglasila je da u ovoj sivoj zoni mjerenje buke u jezgri nije očito ničija odgovornost. Na to je Branimir Urlić istaknuo kako na ovaj način ne zoniramo grad u smjeru u kojem želimo.

Aida Batarelo (SDP) se pita što mi zapravo hoćemo?

- U Dubrovniku je većina hotela izvan grada. Želimo li mlade turiste koji se kraće zadržavaju ili ne? Ne držim ničiju stranu, trebamo imati iste mjere za sve ugostiteljske objekte. U tom pravcu treba ići ova odluka - smatra.

Igor Stanišić je za kraj pročitao stav Udruženja ugostitelja i pitao gradonačelnika je li uzeo u obzir njihove prijedloge. Na to mu je Ela Žižić je rekla da je odvjetnički ured sudjelovao u javnom savjetovanju u ime ugostitelja te da su ukupno bile četiri primjedbe, od kojih je Grad uvažio jednu.

Opara je na kraju zahvalio svim vijećnicima na raspravi.

- Ovom izmjenom želimo smanjiti pritisak buke u naseljenim mjestima kako bi sugrađanima omogućili ugodan život kroz skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata do dva sata, ali samo u srpnju i kolovozu. To je jedna vrsta kompromisa koju nudimo poput Dubrovnika, Zadra ...

Zakon predviđa buku do 24 sata a mi smo predložili do 23.30 sati. Imamo se pravo pozivati na iskustva drugih gradova. Moj san je imati unplugged city jednog dana. Nadam se da će naše komunalne službe imati nadležnost postupati po pitanju buke čijim smanjivanjem se ne dokida puštanje glazbe u zatvorenim prostorima, kao i radno vrijeme. Pozivam vijećnike da prihvate ovu odluku. Još jedna informacija – odluka o komunalnom redu ide vrlo skoro na javno savjetovanje – podvukao je Opara.

Uslijedila je stanka koju je zatražila stranka Pametno, a na prijedlog Odluke, stranka Most je uložila amandman kojim traže da se uvedu ista pravila kao i u Dubrovniku, odnosno da zvučnici nisu dozvoljeni na javnim površinama.

Na koncu rasprave o prijedlogu Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Splita nije prihvaćen amandman stranke Pametno da se zabrani korištenje zvučnika na štekatima.

No, gradonačelnik je usvojio amandman Mosta da ugostiteljski objekti od 1. srpnja do 31. kolovoza rade radnim danom do ponoći, a petkom i subotom i dan uoči blagdana do dva sata ujutro umjesto prvotnog prijedloga da se za navedeno razdoblje svaki dan radi do jedan sat ujutro, osim vikendima i danima uoči blagdana koji bi radili do dva sata. Taj prijedlog je jednoglasno usvojen.