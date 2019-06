Uoči današnje sjednice Gradskog vijeća na kojoj će se glasati o prijedlogu Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Splita kojom bi dozvolili da restorani i barovi u splitskoj gradskoj jezgri rade do dva sata iza ponoći, a glazba na štekatima mogla bi se puštati do 23 i 30 sati, aktivisti su u utorak navečer nekoliko minuta prije ponoći, jednostavnim performansom zgrade u kojoj živi HDZ-ova vijećnik i čelnik gradskog HDZ-a Petar Škorić, odlučili predočiti što bi ta odluka mogla značiti za stanare stare gradske jezgre koji se već niz godina žale na nesnosnu buku.

Aktivisti su predvođeni Bojanom Ivoševićem, moderatrorom Facebook stranice Dnevna doza splitskog nereda pozvonili Škoriću na parlafon stana na Blatinama, u nadi da će on porazgovariti s okupljenim stanarima gradske jezgre. Međutim, Škorić je na upit Ivoševića odgovorio kratko: Bojane, prošetaj!

Pred Škorićevom zgradom stanari gradske jezgre i Đardina rekli su da je izglasavanje ove odluke za njih pogubno jer je već sada nepodnošljivo živjeti u centru grada.

Za pomoć su se u utorak navečer odlučili obratiti Petru Škoriću, predsjedniku splitskog HDZ – a, zato što je kroz raspravu na prvom čitanju Oluke kazao da kao turistički grad “trebamo znati podnijeti tu cijenu, jer se 22 sata ne može sve zatvarati i da turisti nemaju gdje”, a osim toga dodao je da zna da je građanima u centru teško, ali “to je cijena turizma” te da je samo pitanje kako “natjerati službe da rade svoj posao”. Zato su aktivisti odlučili upravo njemu zapjevati pod prozorom kao što to rade turisti stanarima uskog centra grada.

Budući da je u spomenuti prijedlog Odluke dodan stavak kojim se u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza u staroj gradskoj jezgri dopušta rad restoranima i barovima svaki dan do dva sata ujutro dok je u ostatku grada dozvoljeno je do 24 sata, aktivisti su odlučili prezentirati “ostatku grada” kako zvuči buka u centru grada.