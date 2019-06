Kerum: Evidentno je da se za svakakve incidente proziva Torcida, a nisu krivi; Bivši gradonačelnik otkrio kako će glasovati na sjednici, spomenuo je i nagradu Daliću

Željko Kerum gostovao je u Dnevniku Nove TV, a tema razgovora bila je gostovanje hrvatske nogometne reprezentacije na Poljudu. Kerum, bivši gradonačelnik, danas je ključna figura za slaganje gradske vlasti u Splitu.

Vrući krumpir u rukama gradskih vijećnika: ako propadne opcija sa Splitom, HNS već ima novo rješenje za domaćinstvo utakmice s Mađarima

"Neću ništa tražiti na sjednici. Žao mi je da Hajduk i Torcida i građani Splita, prije svega Split je uvijek bio za Hrvatsku i sve što se dešavalo dešavalo se u Splitu. Torcidu se proziva stalno za neke napade. Mi smo svi za to da to bude tu, ali bez animoziteta, svađa i svega što se sada spominje"

Kako se to može riješiti?

"To se može riješiti, ali ne na način da se prebacuje loptica s jedne na drugu stranu iz čega si netko stvara poziciju da se istakne."

Kako komentirate šutnju gradonačelnika?

"Gradonačelnik nije bitan, niti on što odlučuje. To što on misli i to što se ulizuje navijačima. Ne može gradonačelnik izaći s izjavom da je Šuker kriv za sve, kada se zna da je Šuker predsjednik HNS-a. Tako se ne riješavaju problemi".

Kakvu ćete poruku poslati na sjednici?

"Evidentno je da se za svakakve incidente proziva Torcida, a nisu krivi. Evidentno je da se stvara slučaj iz ničega. Jasno je da Split i hrvatski Split, koji je uvijek bio takav i ostat će, želi reprezentaciju u Splitu. Ja, moja opcija i moja politika je za igranje reprezentacije u Splitu. Za to su i građani i Torcida. Ali treba pronaći način. Način mora biti uokviren, da se zna tko što radi i da nema podilaženje. Navijači žele reprezentaciju, ali su nezadovoljni nekim drugim stvarima. To mora riješiti netko treći. Ja ću glasati za dolazak reprezentacije u Split. Ja i cijela moja stranka."

Kako to da ste bili protiv da se Zlatku Daliću dodjeli nagrada grada Splita?

"Jedini tko je bio protiv je bio Željko Kerum i HGS. Nemam ništa protiv njega, ali smatram da njegov populistički način sakupljanja poena nije primjeren." - rekao je Kerum za Novu TV.