Marko Pavić, predsjednik Vijeća GK Kman, je jako revoltiran činjenicom da se u Banovini planira mijenjati postojeću trasu "Prometove" linije broj 7, koja prometuje na liniji Žnjan-Zvončac-Žnjan, i to tako da ubuduće ne bi trebala prolaziti oko Kmana.

- I ne samo kroz Kman, njihova je ideja da sedmica više ne prometuje ni kroz Sućidar, Plokite i Bol. O ovome sam već obavijestio i predsjednike tih kotareva. U pitanju je izuzetno važna autobusna linija kojom stotine djece iz ovih kvartova putuje svakodnevno u srednje škole, a većina ih je na Spinutu, sedmicom se voze i sva djeca koja treniraju na Poljudu, od nogometaša do plivača i ostalih, a preko ljeta "sedmicom" idu na plaže; jedni put Žnjana, drugi na Zvončac, Kaštelet..., tom linijom voze se put Marjana brojni sportaši, rekreativci...- nabraja Marko Pavić.

Ne samo da se trasa "sedmice" ne bi smjela mijenjati, nego bi polasci trebali biti učestaliji, mišljenja je naš sugovornik. A da se putanja "Prometove" linije broj 7 mijenja, Marko Pavić je saznao prošloga petka na izvanrednom sastanku, održanom u Banovini po pitanju nove prometne regulacije pojedinih buseva.

Kako je objavljeno na Facebook stranici Nezavisne liste grupe birača Marka Pavića, na sastanku su bili Suzana Bartulović, Nino Vela, Ivica Grubišić Gire, predstavnik "Prometa" te predstavnici nekih kotareva i mjesnih odbora.

Kako stoji u njihovoj objavi, glavni fokus sastanka je bilo forsiranje splitskog "metroa" kao nove i bolje alternative u rješavanju prometnih gužvi.

- Njihov prijedlog novih autobusnih trasa je da se četiri busa koja dolaze s istoka grada podjele tako da dva busa nastave sadašnjom trasom kroz Poljičku ulicu do Autobusnog kolodvora u Sukoišanskoj dok bi druga dva prolazila preko Zbora narodne garde i Domovinskog rata do Autobusnog kolodvora u Sukoišanskoj. Pojačala bi se autobusna linija broja 14, dok bi se autobusna linija broj 7 djelomično promijenila i učinila veliku štetu našem kotaru. Njihov prijedlog autobusne linije broj 7 je da na križanju Velebitske i Solinske ulice (kod Šakića) bus skreće desno u Solinsku ulicu i spušta se do križanja Solinske i Hercegovačke ulice, te skreće lijevo i nastavlja vožnju kroz Hercegovačku ulicu do Put Supavla (ispod Jokera) gdje nastavlja put starom trasom.

Ovakvim apsurdnim prijedlogom naš kotar u potpunosti ostaje osakaćen i nepovezan sa zapadnim dijelom grada i to svi slojevi našeg društva. Našim srednjoškolcima bi bio otežan dolazak u školu, našim rekreativcima Marjan bi bio daleko, našim kupačima Zvončac i druge marjanske plaže bi bile nezamislive i sam "metro" bi nam bio onemogućen. Isto tako firma Promet Split d.o.o. je ovim potezom na velikom gubitku jer smanjuje broj putnika zaobilaženjem našeg kvarta, te želi prometovati kroz Kopilicu u kojoj nema stambenih jedinica, te dodatno zagušuje Hercegovačku ulicu koja je već preopterećena, u želji populariziranjem splitskog "metroa".Za mijenjanje autobusne linije broj 7 stvarno nema potrebe zato što postoji autobusna stanica u Put Supavla (ispod Jokera) koja je udaljena svega 500 metara od "metro" stanice, a ako je putnicima to predaleko proći pješke nasuprot iste stanice u Hercegovačkoj ulici postoji autobusna stanica koja ih može prebaciti do "metro" stanice- ističu predstavnici Nezavisne liste s Kmana.