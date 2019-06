Od kulturnih sadržaja u blizini su kina u 'Jokeru' i 'Mall of Splitu', knjižnice na Bolu i u jednoj POS-ovoj zgradi, izložbe su u umjetničkoj galeriji 'Studio 21' u Velebitskoj ulici i MKC-u u Domu mladih, gdje se odvijaju i druga kulturna događanja...

Split, kao i ostali dalmatinski gradovi, više nema svoje središte. Povijesna jezgra koja je nekad bila srce grada postala je turistička zona iz koje su svi drugi sadržaji skoro iščezli. No, zato se uglavnom neplanski dogodila nova policentričnost.

U zadnjih 10 do 15 godina u nekim dijelovima grada pojavili su se trgovački centri s multipleks kinima, bankama, otvoreni su saloni za prodaju namještaja i automobila, kafići, što je uz lokalne tržnice pojedine dijelove Splita učinilo gotovo samodostatnima.

Zanimljivo da su se ovi procesi dogodili na perifernim dijelovima grada koji su bili podcijenjeni kao urbanistički nedovršeni, devastirani bespravnom gradnjom i lošije kopije razvikanih urbanističkih rješenja Splita 2 i Splita 3.

Tako su Kman, Lovret, Ravne njive, Kocunar i Bol postali lokacije kojima je sve više sadržaja nadohvat ruke.

Zbog toga su zadnjih godina sve češće gradnje na svakom slobodnom metru, i to manjih zgrada sa 10 do 15 stanova. Ovih dana u postupku je izdavanja građevinska dozvola za zahvat u Mosećkoj, kod restorana "Domovina", gdje bi se gradilo 13 stanova. Graditelji su u pravilu male firme, kao ovdje "Građenje breza" d.o.o., koja je osnovana prošle godine. Samo nekoliko desetaka metara dalje firma "Hercomm" dovršava svoju zgradu u Bjelovarskoj ulici pored crkve na Kmanu. Obje zgrade su imaju prizemlje, tri kata i nadgrađe. Nešto ranije u Šibenskoj ulici, po istom receptu, "Domus gradnja" je izgradila stanove, a nekoliko godina ranije "Vicus" d.o.o. je izgradio nešto veću četverokatnicu.

Banke, trgovine, pošta...

Novogradnje nude malo parkirnih mjesta za svoje stanare. Manje od dva po stanu. To stvara prometnu gužvu u uskim kvartovskim uličicama. One su trasirane u neko drugo vrijeme, često bez svih dozvola i nogostupa, a danas neuvjerljivo "glume" dvotračne ceste kroz koje se jedva provlače auti i pješaci.

Dok pažnju javnosti privlače graditelji velikih zgrada, kao Zvonko Kotarac, Marina Wallner ili Ivo Ora, u isto se vrijeme u tišini već izgrađeni predjeli Splita "zatrpavaju" manjim interpolacijama. Ili se izvode rekonstrukcije većih razmjera od onog što je prije njih bilo. Tako u Kotaru Bol u lijepoj Tršćanskoj ulici "Cestar" d.o.o. kao investitor "ubacuje" čak dvije stambene zgrade, gdje je bila skladna kuća njihova poslovnog prostora.

Ali, ne traže se samo novi stanovi u tim kvartovima. Postalo je normalno vidjeti u zgradama koje su izgrađene prije 50-ak godina ceduljice onih koji su željni kupnje stanova.

Zašto su Kman, Bol, Lovret i Ravne njive, postali zanimljivi?

Uzmemo li zračnu liniju od jednog kilometra, prostor koji bez većeg napora možete prijeći pješice (i prištedjeti gnjavažu s parkiranjem živite li na Kmanu i Bolu), dostupan vam je velik broj funkcija i sadržaja, koje ćete teško naći na drugim mjestima, koja su razvikana zbog pogleda (Meje i Žnjan) ili urbanizma (Split 3).

Pa, tako imamo: Županiju, Poreznu upravu, Državni inspektorat, Ured državne uprave, Županijski sud, Katastar, Zemljišnik, Policijsku upravu, Dječji dispanzer i Školsku polikliniku, glavnu poštu u Hercegovačkoj i malu poštu u Domovinskoga rata, autobusni kolodvor za prigradski promet.

Kvaliteta življenja

Dok je Jurica Pavičić u svojoj kolumni lamentirao kako je kao stanovnik povijesne jezgre izgubio poslovnicu OTP banke s Peristila, na ovom potezu se nalazi središte OTP banke za Dalmaciju i još pet predstavništava banaka: Raiffeisen, Imex banka, PBZ, Croatia banka i HPB.

Svakako valja uzeti u obzir i prodavaonice odjeće, posteljine, "second hand shop", autopraonicu, servise za kućanske aparate, mobitele i računala, željezaru i drvodjelca, nekoliko ljekarni, samoposluga i pekara..., sve to olakšava život.

Također, blizu su trgovački centri "Joker", "Mall of Split", Kaufland i Super Konzum na Stinicama. Nisu daleko ni Bauhaus i Pevec u Dujmovači. Do bolnice na Firulama se relativno lako dođe Dubrovačkom ulicom kroz tunel, kao i do Spaladium Arene u Lori.

Od kulturnih sadržaja u blizini su kina u "Jokeru" i "Mall of Splitu", knjižnice na Bolu i u jednoj POS-ovoj zgradi, izložbe su u umjetničkoj galeriji "Studio 21" u Velebitskoj ulici i MKC-u u Domu mladih, gdje se odvijaju i druga kulturna događanja.

Kman i Kocunar nemaju ništa od navedenih sadržaja, (Kman ima nekoliko dječjih igrališta i dobru školu), ali sve mogu koristiti. Dapače, moći će i više ako se jednoga dana izgrade novi željeznički i autobusni kolodvor u Kopilici, a Općinski sud dođe na Trg Hrvatske bratske zajednice.

Još ako bude izgrađen most preko Kaštelanskog zaljeva, on će upravo dolaziti kod križanja ulica Domovinskoga rata i Dubrovačke. Do jučer podcijenjeni sjeverni dijelovi grada dobivaju na značenju, ali interes za njima neće podići kvalitetu življenja. Dapače, svako novo "utrpavanje" zgrada u ionako tijesan prostor tih gradskih kotareva otežava kretanje autima, pješacima i školskoj djeci, a promet je danas najveći problem u Splitu. To je tako kad vaš kvart neplanski postane središte grada.