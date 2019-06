Ravnatelj Javne ustanove Sportski objekti Tomislav Borozan potvrdio je da su u tijeku pregovori da se Ultra Europe festival, umjesto na poljudskoj ljepotici, održi na Parku mladeži.

- Zbog poznatih okolnosti, gospoda iz Ultre su došli Gradu i Ustanovi s prijedlogom da se festival prebaci na Park mladeži. Dostavili su nam prijedlog opsežnog ugovora, na kojem sada s Gradom radimo. Do kraja sljedećeg tjedna to bi trebalo biti usuglašeno i potpisano. No, ništa nije sigurno dok se ugovor ne potpiše i naravno da je moguće da prije toga nešto iskrsne. Kao Ustanova nismo imali iskustva s tako velikim manifestacijama, ali intenzivno radimo na tome – rekao je Tomislav Borozan.

Je li moguće da se tako veliki festival održi na Parku mladeži?

- Ne samo da je moguće, već mislim da je to bolja lokacija od Poljuda s obzirom na raspoložive površine. Jer na Parku mladeži, što se tiče partera, imate potpuno isti stadion. Upravo je tu parter presudan, dok tribine, koje su kapaciteta za pet tisuća ljudi nisu krucijalne osim za VIP ložu, miks zonu... Uz to, na atletskom bacalištu imate površinu koja je za dvije tisuće do tri tisuće kvadrata veća od glavnog stadiona, a to je puno više prostora za prateće, manje bine.

- Znači, ako je na parteru na Poljudu stalo 20 tisuća ljudi, onda mogu stati i ovdje. Za jednako toliko ljudi ima mjesta na atletskom bacalištu. Sve se može uraditi s kvalitetnom organizacijom. Doduše, nije ostalo puno vremena i to je najveći ograničavajući faktor. Vrijeme curi – kaže ravnatelj Sportskih objekata, te napominje da im organizatori Ultre Europe festivala uskoro moraju dostaviti shematski prikaz kako su zamislili organizaciju.

Policija zatražila hitan sastanak s organizatorima Ultre: zbog sigurnosti mogu ograničiti broj posjetitelja i zaključati vrata Parka mladeži; Kako riješiti probleme s prilazima, bukom...?

Kao što bi to bilo u slučaju Hajduka, i Park mladeži će zbog festivala pretrpjeti štetu.

- Naravno jer tu imamo Atletski klub Split i Radnički nogometni klub Split, te sve ugovorom mora biti kvalitetno obuhvaćeno. Klubovi neće biti potpisnici ugovora, ali kako dugogodišnji korisnici stadiona moraju biti uključeni u razgovor i u komisiju koja će raditi primopredaju objekta. Hajdukovo iskustvo u tom smislu nam je od velike pomoći – kaže ravnatelj Borozan.

Hoće li netko biti zakinut?

- Da bi svi bili zadovoljni, smatram da bi organizator trebao napraviti dodatni korak i obaviti razgovor s ljudima u škverskim zgradama pokraj stadiona, da na neki način nađu zajednički interes – za kraj će.

Ultra ipak seli s Poljuda na Park mladeži, već su počeli pregovori s Javnom ustanovom koja upravlja stadionom? Iz Banovine je nemoguće dobiti informaciju, jednako tajnoviti i u RNK Split

Ultra seli s Poljuda na Park mladeži, čeka se samo potpisivanje ugovora?; Organizatori smiruju strasti: Sve će se znati već idućeg tjedna...