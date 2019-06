Iako su organizatori Ultra Europe Festivala već objavili konačni line up i do tog je velikog glazbenog spektakla, koji se po sedmi put događa u Splitu, ostalo samo mjesec dana, odjednom je postalo upitno gdje će se Festival uopće održati.

Iako još uvijek na Facebook stranici Ultre stoji da će se centralni dio Ultre održati od 12. do 15. srpnja 2019. na stadionu na Poljudu, čini se da je to postalo upitno i to zato što "Hajduk" nije najsretniji s opcijom da mu partijaneri "sataru" travnjak i naprave štetu.

Kao nova opcija pojavio se Park mladeži, što vjerojatno neće biti po volji tisuća onih koji su već kupili karte za ovaj muzički spektakl, jer se stadion na Poljudu i ovaj susjedni, "Splitov", ne mogu usporediti. Kao moguće rješenje već se počeo spominjati i Žnjan...

Pokušali smo po ovom pitanju kontaktirati predstavnike Grada Splita i prvog čovjeka Ultre Europe Joea Bašića, ali za sada nikakvog odgovora nema. Za popodne su najavljeni pregovori gradonačelnika Andre Krstulovića Opare s organizatorima, pa se nadamo da će stvari uskoro biti jasnije.

Hajduk je, podsjetimo, više puta zadnjih dana ukazivao na problem izostanka dogovora s organizatorima Ultre oko trodnevnog koncerta na Poljudu i svih poteškoća koji sa sobom klubu donosi, prije svega oko uništenja travnjaka.

U Hajduku su samo tražili da se pokriju svi troškovi koji nastaju klubu zbog održavanja koncerta, a prije svega da se financijski pokrije i na vrijeme osigura novi travnjak da se ne ponovi npr. lanjski katastrofalni scenarij s uništenim travnjakom kada na vrijeme nije osiguran novi.

Po svakoj neodigranoj europskoj utakmici na Poljudu Hajduk je zbog selidbe i neostvarene dobiti (osjetno manji kapacitet stadiona u Dugopolju) po procjenama u gubitku od oko 1,5 do 2 milijuna kuna, a cijena novog travnjaka je između 1,6 i 2,2 milijuna kuna.

Sada je već kasno da bi se stigao kupiti i dostaviti novi travnjak kada bi ga željeli postaviti odmah nakon završetka Ultre.

- Već više od dva mjeseca inzistiramo na pronalasku rješenja s ciljem zaštite interesa Hajduka koji će biti prisiljen privremeno napustiti Poljud, čime će se klubu stvoriti dodatni značajni troškovi i dovest ćemo se u situaciju gubitka potencijalne dobiti.

Istovremeno, također s ciljem zaštite interesa Kluba, želimo i osigurati travnjak koji će biti adekvatan za europske i prvenstvene utakmice koje nas čekaju vrlo brzo, već sada u srpnju – govorio je na tu temu predsjednik Uprave Hajduka Marin Brbić.