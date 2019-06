Slavni irski dramatičar i nobelovac George Bernard Shaw sa suprugom Charlottom daleke je 1929. posjetio Split i prošetao po Peristilu i obišao katedralu, a ta mi je fotografija slučajno "iskočila" na Facebooku i to na grupi "Split kroz povijest".

Odmah uz nju je i informacija kako je umirovljena splitska knjižničarka Ingrid Poljanić najzaslužnija da je ova fotografija, razvijena u Fotostudiju "Hollywood" Ante Borovića, jer je donirala zbirku fotografija svoga slavnoga oca i velikoga Splićanina Anatolija Kudrjavceva Državnom arhivu u Splitu. Među doniranim fotografijama je i pet onih koje su ovjekovječile posjet Shawa Splitu.

Malo niže u komentarima Stari Izviđač (a Facebook zajednica dobro znade da se iza toga nadimka krije ime Edija Perića) još jedna zanimljiva informacija:

- Prilikom svog posjeta navodno je (Shaw, op.a.) izjavio da nigdje nije vidio ljepši zalazak sunca od onog sa Sustipana... Pa bi tribalo to aktualizirat, kad već Zadrani navode takvu istu izjavu od Hitchcocka za zalazak sunca iz Zadra. Pa nek krene mrtva trka u najlipišin zalascima...

Ovo je tek jedan od tisuća zanimljivih postova i fotografija na ovoj virtualnoj i nostalgičnoj Facebook zajednici, osnovanoj u lipnju 2012., prije točno sedam godina. Broj članova grupe dosegnuo je gotovo 21.000 ljudi, redom zaljubljenika u Split i njegovu povijest. A sve je, kako to obično i bude, počelo sasvim slučajno.

Davor Pelaić (55) je krenuo po internetu tražiti neke informacije o povijesti grada za zadaću svoga sina, u to doba osmaša, i neugodno se iznenadio kako malo toga ima. Onda su mu preporučili da ode na Facebook, da tamo proba nešto iskopati. Tako je počelo.

Na Fejs se uključio 2010., a dvije godine kasnije, osnovao grupu "Split kroz povijest".

- Namjera mi je bila, kako i stoji u opisu grupe, da se putem starih fotografija, običaja, dokumenata, karti, mapa i događaja upoznamo bolje s poviješću našega grada, uključujući i onu koji eventualno povjesničari nisu utvrdili ili zabilježili - ističe naš sugovornik, a mi komodno možemo reći da je u tome i uspio iako nije povjesničar po struci, samo zaljubljenik u svoj grad.

Bivši je policajac i umirovljeni invalid Domovinskog rata, rođen na Mihovilovoj širini, u samom centru grada, odakle se kasnije odselio u Ulicu Dinka Šimunovića, a još kasnije na Ravne njive.

- U doba moga djetinjstva po Getu je bilo na stotine djece. Skakali smo po "Kenjari", pa 'ko padne, padne. A sada sami turisti - komentira onako usput.

Kao glavnu motivaciju za pokretanje Facebook grupe navodi i svoju impresiju da Splićani o svome gradu u pravilu vrlo malo znaju:

- Splićani znaju sve o "Hajduku", sve o politici, sve o autima... Sve u svemu, poznato je da Splićani znaju sve i to najbolje od svih. Samo o svome gradu pojma nemaju. I to sam želio promijeniti. Meni je to nekulturno.

Imao sam sreću da mi je u srednjoj medicinskoj divna profesorica, kojoj se na žalost ne mogu sjetiti imena, usadila ogromnu ljubav prema povijesti grada, stalno nas je vodila po Palači...

Djeca u školama bi trebala posebno obrađivati povijest svoga grada i mjesta, bez obzira odakle su. Bilo bi mi veliko zadovoljstvo, i meni i ostalima najaktivnijima u grupi, da krenemo sa serijom predavanja po školama - pun entuzijazma će Pelaić.

Ističe kako sve ovo nikako ne bi mogao postići sam. Tu je, govori nam, cijeli niz aktivnih ljudi i administratora grupe od kojih svatko ima veliku ulogu. Među njima su svakako Adela Roudi Levanić, Mladen Jelić, Zlatko Dumanić, Rino Calamaris, već spomenuti Edi Perić, Ante Barišić...

- A zamislite, jedan administrator nam je u Helsinkiju - Mladen Matošević, koji je isto odrastao tu, a sada živi u Finskoj.

Zahvaljujući svemu ovome upoznao sam gomilu ljudi i saznao puno o Splitu. Naša arhiva je dosegla milijun fotografija i svaka se analizira, a tu nam je najbolji Ante Barišić, alfa i omega naše arhive, zatim Duje Jerković iz Stobreča i mnogi drugi, da koga ne zaboravim - hvali Davor svoje prijatelje i suradnike, ali i ostale članove grupe, koji aktivno sudjeluju u njezinu sadržaju.

U početku je bilo samo njih desetak u grupi, a onda se krug širio i širio. Jedan od prvih članova bio je i aktualni gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Tu su još i Darko Rom, arhitekt Edo Šegvić, Edo Pezzi, Vjeko Viđak, Jasna Malec Utrobičić...

- Ma znate šta, najteže je bilo doseći sto ljudi u grupi. Trebalo je godinu dana, a onda se zakotrljalo - kaže Davor.

A članova ima sa svih strana svijeta.

- Evo ovakvo nam je stanje članstva: nema nas na Južnom i Sjevernom polu, ovo ostalo je sve pokriveno - komentira Pelaić, izlistavajući popis zemalja iz kojih im dolazi članstvo: Hrvatska, Njemačka, Srbija, BiH, Sjedinjene Američke Države, Australija, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, ali ima ih i u Togu, Kazahstanu, Tanzaniji, Afganistanu...

Naš sugovornik priznaje da nije ni sanjao da će ta njegova virtualna niša postati omiljeno sastajalište tisućama ljudi. Najviše ih je, dakako iz Splita, točno 13.392 člana, slijedi Zagreb (1975), Solin (281), Zadar (194), Beograd (181), Trogir (170)...

Ali ne samo da je uspio okupiti tisuće ljudi u svojoj grupi, nego je i prije godinu dana, zajedno s administratorima ove grupe i njezine sestrinske "Split i oko Splita" (ova se bavi splitskom svakodnevicom, op. D.B.) osnovao i udrugu "Collegium Split kroz povijest"

Iznajmili su prostorije na adresi Tome Arhiđakona 3, odmah iza katedrale svetoga Duje, do župnoga dvora, i tamo se svakodnevno druže.

- Organiziramo predavanja, pjesničke večeri, svaki petak imamo tombolu i prostor nam već postaje pretijesan. Bilo bi dobro da nam dozvole da izađemo i vani održavati predavanja - planira Pelaić dok nam pokazuje prijatan prostor koji su sami uredili i plaćaju mjesečno 800 eura najamnine.

Sve iz svoga džepa. Za sada im Grad ništa financijski ne pomaže, ali očekuju da će se i to promijeniti. Volio bih da im se priključi više mlađega svijeta, jer je jezgra grupe ekipa srednjih godina i svi su, kaže, dobrodošli, i u grupu i u udrugu.