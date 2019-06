S još četvoricom turista posljednji smo se kod zgrade Lučke kapetanije ukrcali na dvotrupac "For", iz flote splitske kompanije "Catamaran line" i njime otplovili do pomorskog pristaništa u Resniku, izgrađenog prije dvadesetak godina upravo zbog kvalitetnog povezivanja zračne luke i našega grada.

Osim što smo zaobišli gužvu na cestama kroz Kaštela i Solin, i to za samo 99 kuna, imali smo i predivno panoramsko iskustvo u izvrsno održavanom katamaranu u kojem nam, malo je reći, ništa nije nedostajalo. Točno 145 ugodnih sjedala, aparat za napitke, sanitarni prostor, što mnogi konkurenti nemaju, te stručna i ljubazna posada koju čine kapetan Željko Pibernik, zapovjednik "Fora", kormilar Srđan Roje, upravitelj strojaKarlo Franelić i mornar Hrvoje Dražić, ono je što ćete "skenirati" odmah nakon ukrcaja.

Jesmo li zaboravili spomenuti i četiri klimatizacijska uređaja koja se "brinu" da se svih 20 minuta putovanja s predivnim pogledom na Marjan, Čiovo i morsko plavetnilo osjećate ugodno? Gotovo kao da ste na palubi, na koju putnici ne smiju zbog sigurnosti.

- Katamaran ima pogon na "propelere" i vrlo dobru manevarsku sposobnost. S iskusnim kapetanom kakvog mi imamo jako se lako s ovakvim brodom može ući i izaći iz luke - kaže kormilar Roje, na što zapovjednik Pibernik više otkriva o karakteristikama dvotrupca na kojem smo se vozili.

- "For" je dug 26 metara, a širok devet metara i od prvog dana lipnja plovi svakodnevno po 10 puta iz Splita i Resnika. Brzina mu je od 22 do 25 čvorova i ovo je idealno rješenje za izbjegavanje gužvi na cestama, i to po najpovoljnijoj cijeni - naglašava zapovjednik plovila izgrađenog 1975. godine.

Resnik-Split katamaranska je linija koju je tvrtka "Catamaran line" pokrenula početkom svibnja uz odobrenje državne Agencije za obalni linijski pomorski promet. Ovom brzobrodskom prugom avioputnici će u samo 20 minuta stići do Gradske luke i time izbjeći gužve i čekanja na kroz Kaštela i Solin.

Ukrcaj putnika je na Gatu sv. Nikole kod Lučke kapetanije, te na brodskom pristaništu u Resniku. Cijena karte u jednom smjeru iznosi 99 kuna, dok će djeca u dobi do sedam godina putovati besplatno.

CATAMARAN LINE Split Downtown - Split Airport (01.06 - 30.09.2019)

Važno je napomenuti i podatak da će putnike koji vožnju mogu platiti svim sredstvima plaćanja od kartičnog, gotovinskog, vaučerskog, internetskog i agencijskog, u Resniku čekati kružni minibus koji će ih odvesti izravno do zračne luke ili u suprotnom smjeru.

Osim za transport do aerodroma uz neograničenu količinu prtljage koja se dodatno ne naplaćuje, ovo prometno rješenje je izvrsno i za sve koji se u ljetnim danima odluče otići na prekrasne plaže koje se nalaze odmah uz pristanište u Resniku ili na posjet Čiovu, do kojeg se nakon izlaska s dvotrupca vrlo lako mogu dovesti javnim prijevozom.