Splitskim srednjoškolcima čiji je autobus izgorio u Švicarskoj ponuđene odštete za uništenu prtljagu; Roditelji razočarani: 'Sin mi je bio je gladan, bilo mu je hladno, ostao je bez ičega, a priznali su mu minimalan iznos!'

Fotografije stravičnog zapaljenja autobusa u tunelu Schallberg na jugu Švicarske, teško da će splitski srednjoškolci, ali i njihovi roditelji, ikada moći zaboraviti.

Srećom, svi putnici koji su sredinom siječnja vraćali s "Knock Out" skijaškog festivala, na vrijeme su evakuirani iz plamtećeg vozila zahvaljujući pribranosti učenika, vozača, djelatnika agencije i profesora.

U tunelu u Švicarskoj zapalio se autobus sa splitskim srednjoškolcima, svi su spašeni

Međutim, nekoliko mjeseci nakon nesreće, razočarani roditelji javili su se na adresu naše redakcije kazavši da je s putničkom agencijom "Collegium Putovanja" i prijevoznikom "Arriva", nakon nesreće uslijedila saga kojoj se ne nazire kraj.

Požalili su se da je tvrtka "Arriva" ponudila "sramotno nisku naknadu štete" učenicima kojima su apsolutno sve stvari izgorjele u požaru.

- Kazali su nam da će dobiti svega 1.200 eura, a naš sin se vratio doma s jednom malom boršom u kojoj su bile pancerice, stari lancuni, pidžama i šugaman. On je na put nosio dvije borše i skije, a mi smo po njega mogli slobodno doći pješke - ističe ogorčena majka (podaci poznati redakciji op.a), koja napominje da je prijavljena šteta iznosila oko 40.000 kuna. Osim skijaške opreme, odjeće i rezervnih tenisica, u torbi su bile vrijedne stvari kao fotoaparat, brijaći aparat te nešto novca.

- Sreća, obukao je jaknu u kojoj je bio mobitel i dokumenti. Imao je nešto novca kod sebe, a dio mu je izgorio. Znam da je teško to dokazati, ali činjenica da je agencija, bez obzira na prijavljenu štetu, svima ponudila zakonom minimalnu naknadu - dodao je otac srednjoškolca.

Nezadovoljstvo ponuđenom odštetom potvrdila nam je i majka kojoj su dva sina bila na tom kobnom putovanju. Jednom je prijavila štetu u iznosu od 5.550 kuna, dok se kod drugog iznos popeo na preko 20.000 kuna.

- Sve mu je izgorjelo, da ne spominjem novac, kartice, osobnu, ma svi dokumenti. Djetetu kojemu je puno više stvari stradalo, priznali su samo 1.200 eura, a ovome s manjim gubitcima, priznali su cijeli iznos. Boli me nepravda, jer smo takvim primjerom našoj djeci pokazali što ih očekuje u životu.

Sin mi je bio je gladan, bio mu je hladno, ostao je doslovno bez ičega, prošao cijele peripetije izdavanja privremenih dokumenata bez jakne, jer je i ona izgorjela. Doslovno je od 13 sati do sutradan navečer bio u tankoj dukserici, a oni su mu priznali oko 8.800 kuna. Sramotno - priča ogorčena majka koja je napomenula da je osim odštete "Arrive" i osiguranje "Triglav" svim putnicima isplatilo tisuću kuna.

Ističe da je prihvatila ponudu znajući da dugoročno nema smisla tražiti pravdu, no pojedini se roditelji ne žele potpisati ponuđeni "minimalac".

- Najvažnije je da su svi živi i zdravi, a najmanji je problem novac. Međutim, boli nas način na koji se ponašaju i što nas prave glupima - kaže otac koji je poručio da ide do kraja, a ako bude potrebno, novac će tražiti sudskim putem.

Prepričava da se upravo njegov sin, što su nam potvrdili i drugi roditelji, zadnji vratio u autobus provjeravajući je li još netko od putnika ostao.

- Djeca su se nesebično vraćala i ulazila u autobus, nisu tražili svoje borše nego grabili sve što se može spasiti, da bi na kraju njemu sve izgorilo, a dobio je odštetu kao netko kome je većina stvari spašena - ljutito će otac srednjoškolca, na što je majka drugoga dodala.

- Moj sin je izašao među zadnjima, a njihov je zadnji ostao u autobusu i vidio da su dvije cure od šoka ostale unutra i nisu izlazile, pa ih je on izvlačio vani. Kada su djeca došla doma, nitko stvarno nije rekao niti jednu ružnu riječ protiv agencije i prijevoznika, a da ne pričamo o vozačima koji su spasili djecu od tragedije, da bi se sada sve to pretvorilo u ovo što se događa. Meni su to nevjerojatne stvari, kao da nekome razbijem cijelo auto i kažem mu da ću mu platiti četvrtinu popravka - napominje još jedna majka koja je, kaže, tražila duplo više od ponuđenog iznosa.

- Kasnije su nam kazali da imaju informaciju da je 80 posto prtljage spašeno, što ne može nikako biti jer su sve skije u potpunosti izgorjele. Ljudi su uglavnom pristali na ponuđenu naknadu, ali su ojađeni i ogorčeni - dodaje naša sugovornica.

Osim dopisa u kojem, među ostalim, stoji da će proceduru oko izgubljenih stvari i prijave štete rješavati autoprijevoznik “Arriva”, ogorčeni roditelji s kojima smo razgovarali kažu da im se agencija s kojom su potpisali ugovor o putovanju, uopće nije javila.

Prije više od mjesec dana poslali smo upit putničkoj agenciji "Collegium Putovanja" i prijevozniku "Arriva", no tek smo prije nekoliko dana dobili odgovor od prijevoznika, a od putničke agencije do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovor.

- Na putovanju je bilo 50 putnika, a od svih ukupno zaprimljenih odštetnih zahtjeva do sada je isplaćeno 35. Ostali zahtjevi su u postupku rješavanja. Važno je naglasiti da ne postoji nikakva zakonska obveza osiguravanja prtljage u cestovnom prijevozu, međutim putnici mogu uplatiti zasebno osiguranje u slučaju prijevoza prtljage veće vrijednosti, koje nije obvezno i uplaćuje se zasebno u vlastitom aranžmanu - odgovorili su iz pravne službe "Arrive" te napomenuli da su ponuđene odštete usklađene s preporukom Uredbe EU Parlamenta i Vijeća o pravima putnika u prijevozu običnim i putničkim autobusima.

Inače, u toj uredbi piše da oštećenje prtljage u svakom pojedinom slučaju ne smije biti "niža od 1.200 eura za svaki komad prtljage", koliko je svima ponuđeno, no nisu nam odgovorili što s djecom koja su nosila više komada prtljage. Kada bi brojali, ističu roditelji, onda su sva djeca imala minimalno barem dva komada prtljage, jer su samo skije su bile jedan komad.

Zato poručuju da se barem jedan dio preostalih odštetnih zahtijeva koji su u postupku rješavanja, neće tako lako privesti kraju.