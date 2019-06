Zbog jednogodišnjeg čekanja na dozvole za obavljanje prijevoza, četvorica taksista, odnosno njihovih sedam tvrtki, tuže Grad od kojeg traže da im nadoknadi ukupno 1,75 milijuna kuna izgubljene dobiti.

Svaka tvrtka traži po 250.000 kuna koliko bi u utuženom razdoblju od 2. siječnja 2017. do 8. veljače 2018. godine bili u "plusu" prema podacima Porezne uprave koji se temelje na prijavljenim prihodima njihovih kolega. Jedan od tužitelja, Mirza Ibrahimović, prepričava nam događaje iz 2016. godine, kada je Banovina objavila natječaj za dobivanje 60 dozvola.

Tada je, napominje, već imao dozvolu kao obrtnik, a ovaj put se prijavio s dvije nove firme registrirane kao jednostavna trgovačka društva.

– Na tom natječaju sam bio na listi onih koji dobivaju dozvole, jer otprilike znate koliko tko od tvojih kolega može dobiti bodova. Taj popis je nekolicina nas vidjela. No, onda je taj postupak poništen i tjedan dana kasnije je bio raspisan novi na kojem se dogodila užasna stvar zbog koje nitko u Banovini nije odgovarao – kaže Ibrahimović i nastavlja:

– Tijekom novog nadmetanja, raspisanog u studenome 2016., odnosno dok su se čekali rezultati, trojici natjecatelja su obrti ugašeni po sili zakona, jer ih nisu pokrenuli u roku od godinu dana od osnivanja. Po svakoj logici to bi značilo da oni više ne mogu biti na natječaju, jer više ne postoje.

No, kada je Grad u siječnju 2017. izdao dozvole, krenuo sam istraživati zašto mene nema na listi i naišao sam na apsurdne stvari. Naime, dozvole su dobila ona trojica kojima su ugašeni obrti s kojima su se javili na natječaj i to tako da su 2017. otvorili nove obrte s istim imenom i s istom adresom, ali naravno s različitim matičnim brojem. I tko nije gledao matični broj obrta, to ne bi ni primijetio.

Naš sugovornik zaključuje:

– Dođete do toga da su koncesiju na natječaju raspisanom 2016. dobili obrti koji tada još nisu niti postojali. To sam prijavio nadležnima u Banovini i rekao sam da ću ih prijaviti policiji, jer je po mom mišljenju to kazneno djelo.

No, taksist Ibrahimović to ipak nije prijavio policiji, pa ga pitamo zbog čega nije učinio taj potez.

– Tada sam krenuo rješavati svoj problem oko dobivanja dozvole. Na kraju su mi je dali, jer su ustanovili da su napravili grešku, ali tek nakon godinu i nešto dana. Bio sam malo glasniji po pitanju tog kaznenog djela, pa su me vjerojatno s time htjeli ušutkati, no vjerujete da u tome nisu uspjeli – kaže naš sugovornik i dodaje da je prije podnošenja tužbe za naknadu izgubljene dobiti najprije tražio nagodbu s Gradom, ali dogovor nije postignut.

Borbu za dobivanje dozvole pokrenuo je u upravnom postupku. Budući da je Banovina, među ostalim, Ibrahimovićevoj tvrtki "Bili taxi" dala "odbijenicu" uz obrazloženje da on već posjeduje jednu dozvolu kao vlasnik obrta "Rico taxi", taksist se na odluku Grada žalio Ministarstvu prometa.

To tijelo je poništilo rješenje lokalne vlasti obrazloživši da dva pravna subjekta smiju bez ikakve prepreke sudjelovati na natječaju i svaki za sebe ishoditi dozvolu za obavljanje taksi usluga. Predmet je, pravničkim rječnikom rečeno, vraćen Gradu na ponovno postupanje.

"Bili taxi" je dozvolu dobio tek 8. veljače 2018. godine, iako, kako smatra njegov vlasnik, taj "papir" je trebao dobili 13 mjeseci ranije, odnosno odmah nakon provedenog nadmetanja budući da je ispunjavao sve propisane uvjete za dobivanje isprave.