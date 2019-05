Dinko Kovačić gostovao kod Stankovića i osvrnuo se na stanje na Splitu 3: 'Sve je to bilo jedna farsa, očekivali smo grad, a dobili smo betonskog spavača'

Splitski arhitekt Dinko Kovačić gostovao je u emisiji Nedjeljom u dva. Čovjek koji je cijeli život posvetio povezivanju ljudi objasnito je dokle nas je dovela divlja gradnja te zašto je važno da ljudi žive u urbanim prostorima, piše HRT.

Kovačić tvrdi da je posao prave arhitekture obavljen ako se ljudi u zgradi koju si projektirao međusobno pozdravljaju. Jer pozdrav je, kaže početak svega u svim zgradama. A društvo je trenutno oboljelo od fatalnog otuđenja. I arhitekt treba funkcionirati kao liječnik koji će liječiti tu fatalnu bolest.

Smatra da je politikantsko treperenje koje je najčešće opterećeno nekom suprotstavljanju ii čak mržnjom, glavna kočnica za svaki napredak u društvu.

Upitan kakav je bio učenik, Kovačić je rekao - fatalan. Mlad čovjek, kaže, treba voljeti. Njemu su se sve dječje ljubavi izmakli, pa je volio ptice, gledao ih je i promatrao te je puno izostajao iz škole, bio je toliko neodgovoran da su ga skoro izbacili.

Dinko Kovačić: Kao dječak ostao sam bez majke. Bio sam katastrofalan đak, no zbog jedne žene sam postao čovjek; A nakon ovoga uvijek na kućama ostavljam prostor za ptice...

Genijalnom splitskom arhitektu nagrada kolega za životno djelo: evo kako je Dinko Kovačić zauvijek zadužio struku, Split i Dalmaciju

Ali kao profesor bio je omiljen među svojim đacima. Znao je prvo upisati ocjenu a tek onda prenosio znanja kako bi svi bili opušteni i pozorno ga slušali.

- Ako ste profesor, tražite autoritet. S nekom strogoćom ili negativnim ocjenama to ne daje dobre rezultate. Ja sam uvijek prvo htio odgojiti ih, onda naučiti. Jer i da ne nauče nešto, naći će to na internetu, ali odgojiti ih - to je zadiranje u njihovu suštinu - tvrdi Kovačić.

Prisjetio se radova na projektu Split 3. Smatra da sada Split 3 doživljava svoje najteže dane fizičke i moralno etičke erozije.

- Sve je to bilo jedna farsa. Sada iz vremenske udaljenosti ne mogu shvatiti kome je trebao grad kada grad već ima i kako funkcionira grad kraj grada. Očekivali smo grad, a dobili smo betonskog spavača. Grad nikad nije postao jer nije trebao - poručio je.

Nije mu žao što je sudjelovao u arhitekturi Splita 3, dapače ponosan je. Smatra da je ta arhitektura podigla urbanizam na visoki nivou, a danas se govori samo o urbanizmom, ne o arhitekturi.

Ponosan je što može reći da je prema svemu bio dobronamjeran ali jedino odgovoran vlastitoj savjesti.

- Ustupak se nikad nije provukao mimo mojih uvjerenja. Sve stvari na svijetu moraju biti točni - kao cipele. Investitori imaju novac i ja sam uvijek upozoravao svoje studente da se ne smiju poigravati novcem i sudbinama. Savjest je ta koja ih treba voditi - kaže i naglašava da investitor mora postati prijatelj arhitektu jer tamo gdje se uspostavi dogovor, moći će se pristojno živjeti.

- Lastavica savije gnijezdo samo toliko koliko treba njezinoj obitelji. Blata ima, mogla bi sagraditi ogromno gnijezdo ali nije opterećena taštinom. Mi ljudi sastojimo se od svih vrlina ali imamo i taj tamni segment. On nas gura da se napinjemo i od ljudi pravi šojke, vrane, ptice grabljivice. Potreba za profitom i promidžbom tjera nas da pređemo mjeru ljudskoga - upozorava Kovačić.

- Sve moje kuće su najbolje kuće koje je mogao napraviti Dinko Kovačić i to me zadovoljava. Sei su nastale u sferama mojih oduševljenja. To su moja betonska bića - okamenjeno oduševljenje - zaključio je.