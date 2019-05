Na Zvončacu obilježen Dan Marjana, podijeljeno 500 porcija rižota

U nedjelju ujutro na Zvončacu odjekivao je dječji smijeh. Plesalo se, pjevalo, igralo i trčalo, a sve u sklopu obilježavanja Dana Marjana. Svoj su pjevački talent pokazali članovi splitske Udruge "Zlatni mikrofon" i Katija Jelavić Mitrović iz udruge "Music Talents", a za plesnu koreografiju pobrinula su se djeca iz "Talent Studia M" i Akademsko gimnastičkog kluba "Stellae".

- Normalno da bi bilo bolje da smo na Marjanu, ali i ovdje je odlično jer je ovo prekrasan prostor, a i spada pod Marjan, kratko nam je rekla Darija koja je s obitelji došla podržati svoju nećakinju koja je nastupala, ali nije željela pred naše kamere.

Za dobru spizu pobrinuli su se članovi moto kubova Dalmacije koji su pripremili oko 500-tinjak porcija rižota od liganja koje su u podne podijeljene građanima.

- Tajna dobrog rižota od liganja je ljubav prema kuhinji i ništa drugo. Nema tu filozofije jer kada radite ono što volite onda sve savršeno ispada, rekao je Mario Milišić iz Vranjica, kako kaže vanjski suradnik moto klubova i kuhar.

Rižot se spremao u poljskoj vojnoj kužini koja datira iz 1987. godine, a Mario ju je kupio u Ludbregu.

- Bez problema skuhamo 1000 porcija hrane, a bez nje nema niti jedna fešte. Rađe ću zaboravit ženu, nego kužinu, sa smiješkom će Mario.

Na Zvončacu je bio i Damir Grubšić, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan.

- Ovo je iznimno da smo na Zvončacu zbog već poznate situacije s Marjanom. Tamo se odvijaju radovi i nije sigurno za sudionike proslave, tako da smo našli alternativnu lokaciju. Park Zvončac je integralni dio zaštićenog područja Park šume Marjan tako da smo najbolje izvukli i na primjeren način proslavili Dan Marjana, rekao je Grubšić.

Oblačno vrijeme malo je 'pokvarilo' proslavu i možda je razlog slabijeg odaziva, ali bez obzira na sve dobro se feštalo i guštalo uz nastup grupe Neverin.

- Svake godine dolazim na proslavu Dana Marjana, to je tradicija. Žao mi je što nije na Marjanu, ali što ćemo, takva je situacija i mi na to ne možemo utjecati. Bitno je ljude vratiti u prirodu i maknit ih iz kafića. Nema veće sriće nego kad vidite dicu kako trče livadom i uživaju na svježem zraku. Na Marjanu će brzo krenuti pošumljavanje i sve će se vratiti na staro. Takvi smo da ne znamo cijenit što imamo, sve dok to ne izgubimo, zaključio je vitalni 81-godišnjak, Ljubo Radić.