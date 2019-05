Kada se zna da na obližnjoj Hercegovačkoj ulici još uvijek traju radovi na postavljanju plinskih instalacija pa je i ona zatvorena za promet u dijelu od Puta Stinica do Solinske, to dodatno komplicira stvar

Iz gradske uprave nas obavještavaju kako će se u sklopu redovnog održavanja cesta od ponedjeljka (danas) od osam sati pa sve do petka 24. svibnja 2019. do 20 sati obavljati radovi na sanaciji lokalnih oštećenja asfalta i niveliranja postojećih lijevano željeznih poklopaca u Ulici Domovinskog rata. Obuhvat posla bit će na sjevernom prometnom traku ulaza u grad od raskrižja sa Sarajevskom ulicom do onog sa Solinskom cestom.

U ponedjeljak i utorak predviđeni su radovi u krajnjem sjevernom traku, u srijedu i četvrtak planira se sanacija srednjeg prometnog traka, a u petak krajnjeg lijevog. Zbog intenziteta prometa, za vrijeme izvođenja radova, uvijek će biti slobodna dva prometna traka za promet.

Nakon završetka radova na asfaltiranju, krenut će se s obnavljanjem postojeće horizontalne signalizacije, s time da će, naravno, i za vrijeme samih radova, biti postavljena privremena prometna signalizacija. Na kraju obavijesti, iz Banovine su zamolili vozače i sve sudionike u prometu za strpljenje zbog očekivanih gužvi na spomenutoj dionici.

U prijevodu, očekujte kaos i krkljanac.

Naime, ova obavijest sama po sebi, kada se gleda izdvojeno, i nije neka dramatična situacija, no kada se zna da na obližnjoj Hercgovačkoj ulici još uvijek traju radovi na postavljanju plinskih instalacija, pa je i ona zatvorena za promet u dijelu od Puta Stinica do Solinske, to dodatno komplicira stvar.

Vozači u tom slučaju kao najbliži alternativni pravac koriste upravo Ulicu Domovinskog rata, na kojoj se zbog toga od ulaza u grad pa sve do raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice stvaraju čepovi i zastoji, pogotovo u jutarnjim satima. Sada samo zamislite što će to biti kada krenu i ovi najavljeni radovi, gdje će sve do kraja tjedna jedan trak od Sarajevske do Solinske uvijek biti zatvoren.

S obzirom na to da su vozači zamoljeni za strpljenje, možemo im unaprijed savjetovati da, ako je ikako moguće, izbjegnu ovu rutu, jer smo sigurni da strpljenja baš i neće imati, te da se pokušaju dočepati grada preko Poljičke ili Vukovarske ulice. Jest da će morati okružiti pola grada, ali bolje i to nego bespomoćno čekati u koloni i kasniti na odredište, ali i tada će se tamo opet stvoriti gužva...

Pa kako god izabrali, čini se da ćete sigurno pogriješiti.