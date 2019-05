Ugledni stručnjaci i šumari napuštaju Povjerenstvo za Marjan, savjetodavno tijelo koje je osnovalo Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje na zahtjev gradonačelnika Andre Krstulovića Opare radi sanacije šume od potkornjaka.

Naš ugledni entomolog (stručnjak za kukce, op.a.) dr. Milan Pernek, koji je otkrio uzrok propadanja šume alepskog bora na Marjanu, nije više u spomenutom gradskom tijelu. Hrvatski šumarski institut (HŠI), u kojem je zaposlen taj znanstvenik, povukao ga je iz Povjerenstva, nezadovoljan odnosom s Javnom ustanovom za upravljanje splitskom park-šumom.

– Gospodin Damir Grubšić, ravnatelj Javne ustanove, naručio je od nas prijedlog sanacije i revitalizacije park-šume, a mi smo izradili i poslali prijedlog projekta. Održana su dva sastanka Povjerenstva, bila je tribina u Splitu, a o tome se nije spomenulo ni slova.

Kolega Pernek je ulagao svoje vrijeme, išao je u emisije, surađivao s vama novinarima, prezentirao probleme i govorio o načinu kako bi se probleme moglo sanirati. Naše sudjelovanje u vidu podrške da se šuma revitalizira nije dobilo nikakav povratni odjek od strane Javne ustanove, ni pozitivan ni negativan – tvrdi dr. Sanja Perić, ravnateljica HŠI-ja, i dodaje kako je na sastanku njihova Znanstvenog vijeća jednoglasno donesena odluka da dr. Pernek više ne sudjeluje u radu Povjerenstva za Marjan.

Ravnateljica krovne nacionalne šumarske institucije smatra da na Marjanu ima puno većih pozadinskih problema koji su se odrazili i na ovaj slučaj.

– S obzirom na starost šume i stanje na terenu, trebalo se znatno ranije krenuti u sanaciju. Problem je što nitko nije vidio ulogu šumarske struke, iako se radi o šumi. Tek odnedavno je stavljen šumar na platnu listu Javne ustanove. Da se ranije krenulo, situacija bi bila puno bolja nego sada, ali očito u to vrijeme nije bilo sluha, kao ni sve do prije nekoliko mjeseci, dok nije počeo veliki pritisak na šumu – napominje dr. Perić.

Zatražili smo komentar njezinih navoda o odlasku dr. Perneka i od prozvanog ravnatelja Grubšića, koji za loše stanje u Povjerenstvu odgovornost prebacuje na – medije i udruge.

– Izrazito žalimo zbog izlaska dr. Perneka iz sastava Povjerenstva za Marjan, no da će se nešto slično dogoditi, javnost je još 28. veljače upozorio mr. Ivan Ljubić, šumar naše Javne ustanove, a zatim i mnogi drugi. Dr. Boris Hrašovec, dr. Vlado Topić i dr. Ivica Tikvić na sjednici Gradskog vijeća, dr. Smodlaka u javnim pismima... svi su govorili o nemogućoj atmosferi pritiska medija i udruga civilnog društva, te su tražili da se posluša riječ struke.

Stručnjaci više nisu mogli doći do riječi, a to su ljudi koji ne žive od dnevnog mišljenja javnosti, nego od desetljeća stručnog rada.

Javna ustanova je ponudu HŠI-ja za izradu plana pošumljavanja proslijedila Povjerenstvu za Marjan istog dana po primitku, još 6. ožujka, te je izvijestila javnost o učinjenom. Zašto nije razmatrana, to treba upitati vodstvo Povjerenstva i članove koji su ostali u njemu – ističe Grubšić, te dodaje:

– Povjerenstvo stručnjaka je potrebno Marjanu, a budući da je osnovano po gradonačelnikovu zahtjevu, vjerujemo da će se on osobno zauzeti kako bi se to tijelo preustrojilo, te uz promjene dalo stručnjacima jamstvo mirnog i efikasnog rada bez obzira na pritiske medija i udruga. U ovom sastavu i na ovakav način to očito nije moguće.

Zanimljivo je spomenuti da je gradska institucija koju vodi ravnatelj Grubšić počela s kritikama na rad u šumi preko inženjera Ljubića koji je napustio Povjerenstvo, a poslije nije nadzirao radove na sanaciji zaraženih stabala, nego je otišao na bolovanje.

Ni oni šumarski stručnjaci koji su formalno ostali članovi Povjerenstva ne sudjeluju na sastancima toga tijela. Prof. dr. Ivica Tikvić, predstavnik Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bio je samo na prvom sastanku, više ne dolazi ni diplomirana inženjerka šumarstva Dragica Žaja iz "Hrvatskih šuma".

Od šumarske struke na zasjedanja dolazi jedino dr. Lukrecija Butorac, predstavnica Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Pokušali smo doznati kako je zadovoljna dosadašnjom sanacijom šume, ali je nismo dobili na telefon.

Odlaskom dr. Perneka iz Povjerenstva za Marjan dovodi se u pitanje nadzor potkornjaka. No, da ipak postoji mogućnost njegova povratka, nagovještava nam Nenad Ružić, koordinator Kriznog stožera za park-šumu.

– Dr. Pernek je naš vodeći stručnjak za potkornjake i Grad će razmotriti sve obveze koje je prethodno preuzela Javna ustanova s Hrvatskim šumarskim institutom. Ako procijenimo da je u pitanju nešto što je nama važno, onda će ih Grad preuzeti na sebe i ispuniti – napominje Ružić i dodaje kako su s prof. dr. Tikvićem u kontaktu preko telefona.