Željko Kerum: Najveći i jedini krivac za presudu koja prijeti blokadom računa je SDP! Knežević je u mom mandatu pristao na nagodbu, oni je nisu proveli!

Bivši gradonačelnik Željko Kerum održao je danas konferenciju za medije na kojoj se osvrnuo na sudsku presudu u korist dr. Nebojše Kneževića i drugih koja prijeti blokadom računa Grada Splita.

- Taj problem teče od osamdesetih godina kada je na zemlji Jadrantransa rađeno za potrebe tržnice. U moje vrijeme smo radili sve da bismo taj problem riješili. Na 38. sjednici 100% vijećnika je glasovala da se napravi sporazum s gospodinom Kneževićem. I HDZ i SDP, svi! Nakon mog mandata, SDP-ova vlast ne završava izglasanu točku s Gradskog vijeća i dolazimo u poziciju da dr. Knežević i ostali, koji su se već dogovorili s gradom da će povući tužbe, dobivaju sudski spor - kazao je Kerum te nastavio.

- I što sad? Da li je netko to namjerno držao u ladici i nije htio završiti, to je pitanje za odvjetništvo. Grad Split ima pravnike koji gube 99% sporova! To je katastrofa! Ali nije samo ovo problem. Problem će se dogodit vrlo brzo i sa Bačvicama gdje će Split izgubiti još 50 milijuna kuna. Na Mejašima će izgubiti ne 50 nega sto milijuna! Grad Split mora razmislit tko će zastupati interese grada da te sporove više ne gube - kazao je Kerum.

- Sad kad se dešava ovo, da gospodin iz SDP-a optužuje, a njegova stranka je propustila djelovati iako su svi glasovali za spor! To je sramota! Ja ne znam da li ti ljudi više imaju volje za kompenzaciju, sad kad imaju presudu kojom su dobili novac. U mom mandatu je dogovoreno da se međusobna potraživanja prebiju. Oni su imali obavezu plaćanja komunalnog doprinosa, a vamo su imali presudu protiv Grada gdje su rekli da neće uzeti novac nego ćemo kompenzirati. Moguće i sa zamjenskim zemljištem. To je izglasano ne većinom, nega stopostotnom većinom. Najveći krivac za ovo je SDP! - poručio je bivši gradonačelnik.

Izjavu je dao i Igor Stanišić, predsjednik Gradskog vijeća.