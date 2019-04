Ako bismo 16 stranica pravomoćne presude Općinskog suda, u čijem smo posjedu, a za koju iz Banovine kažu da se radi o "kosturu iz ormara", saželi u nekoliko rečenica, one glase: Grad je donio odluku da dijelove zemljišta na TTTS-u koja su bila u vlasništvu dr. Nebojše Kneževića i drugih tretira kao nerazvrstanu cestu.

No, gradska uprava im je to trebala platiti po cijeni koju je utvrdio sudski vještak. Kada Banovina to nije obavila na miran način, stigla im je tužba na 97 milijuna kuna, pri čemu gubitnici priznaju da se iznos s kamatama i sudskim troškovima penje na gotovo 150 milijuna kuna.

Split pred potpunim kolapsom zbog izgubljenog spora teškog 150 milijuna kuna, prisjetimo se što je o crnom scenariju 2017. kazao tadašnji pročelnik za gradsku imovinu

Otkrivamo tko je splitski liječnik kojemu grad Split mora platiti 150 milijuna kuna: dr. Knežević godinama je radio u splitskoj bolnici, u Kaštelima ima tvrtku, a aktivan je i na Braču

Gradski ministar financija o izgubljenih 150 milijuna kuna: 2000 ljudi bi moglo ostati bez plaće, prijeti nam komunalni kolaps...

Splitski sud je u korist dr. Kneževića i još troje tužitelja presudio 2016. godine, a sada je to potvrdio viši sud. Činjenica da su se dva suda složila, samo po sebi govori da je dr. Knežević više u pravu nego Grad.

Neslužbene informacije govore da je dr. Knežević prije dvije godine ponudio gradonačelniku Krstuloviću Opari da se spor riješi nagodbom, ali s druge strane, iz izvora bliskih poteštatu, dobili smo informaciju kako tužitelj nije bio kod njega niti mu je prvi čovjek Splita ponudio nagodbu.

Pravni stručnjaci kažu da se Knežević i drugi trebali odmah naplatiti budući da se radi o pravomoćnoj presudi, no da postoje iznimke. Naime, Grad usporedno s podnošenjem revizije Vrhovnom sudu može od Općinskog suda tražiti odgodu ovrhe dok se ne riješi revizija.

Kako je došlo do presude Županijskog suda u Zagrebu koja je riješena u korist dr. Kneževića i drugih? Tužba je podnesena još 2014. godine, jer Grad nije ispoštivao međusobni sporazum iz 2013. godine o nekretninama na TTTS-u, ukupne površine oko 65.000 kvadrata, prema kojem je bio dužan otkupiti zemljište u vlasništvu Kneževića, njegove tvrtke i dvoje ostalih suvlansika, a oni su se obvezali povući sve sporove koje s lokalnom vlašću vode oko izdavanja lokacijskih dozvola za infrastrukturne projekte kao što je izgradnja kanalizacije na istočnim dijelovima grada. Prema navodima iz presude, tužitelji su svoj dio sporazuma ispunili, ali Grad - to nije učinio.

Općinski sud u Splitu u kolovozu 2016. naložio je lokalnoj upravi da sukladno suvlasničkim udjelima isplati tužiteljima iznos od 97 milijuna kuna uvećan za zatezne kamate i sudske troškove, što ukupno iznosi 150 milijuna kuna, kako tvrde u Banovini.

Grad je u siječnju 2013. donio Zaključak o utvrđivanju popisa nerazvrstanih cesta na svom području među kojima su i one na zemljištu na TTTS-u vlasništvu dr. Nebojše Kneževića i drugih. Zato su trebali biti obeštećeni, a Banovina nije provela nikakv postupak izvlaštenja niti je na bilo koji drugi način postala vlasnikom tih parcela.

U odgovoru na tužbu, pravnici iz gradske uprave naveli su kako se zakonitost akta o nerazvrstanim cestama mogla ocjenjivati pred Visokim upravnim sudom i kako se radi o aktu deklaratorne naravi u kojem Grad ne stječe nikakvo pravo nad spomenutim nekretninama, te priznaju da su Knežević i ostali i dalje upisani kao vlasnici.

Tijekom procesa, dr. Knežević je istaknuo kako je "Grad s njima pregovarao s figom u džepu". U svojem svjedočenju naglasio je kako je za vrijeme pregovaranja oko odustajanja od žalbi na lokacijske dozvole, lokalna vlast istovremeno od Županijskog državnog odvjetništva tražila da se uključi u slučaj sa ciljem da se tužiteljima drugima ospori pravo suvlasništva.

Šundov: Sve smo radili po zakonu

Komentar slučaja koji se, prema presudi, temelji na (ne)ispunjenim odredbama sporazuma iz 2012. i vremena njegovog vladanja Banovinom, zatražili smo od bivšega gradonačelnika Željka Keruma, ali nije bio dostupan za izjave. Međutim, njegov tadašnji zamjenik Jure Šundov za naš list je jučer kazao:

– Situacija seže u vrijeme prije šest-sedam godina i ne sjećam se svega tako dobro. No, sigurna je činjenica da smo sve radili po zakonu i da je gospodin Knežević raspolagao zemljištem na TTTS-u na kojem je Grad planirao izgraditi cestu i drugu infrastrukturu. Sjećam se da je na tom terenu bila i nekakva nelegalna građevina. Sve se temeljilo na sporazumu, ali ne i na ugovoru koji bi bio obvezujući za obje strane. Nitko se nikada nije obvezao na takvo što. Isto tako, primjetno je da ni bivši gradonačelnik Baldasar ni aktualni Krstulović Opara nisu ništa radili po ovom pitanju.

Kerum daje izjavu u 12,30

Budući da je dokument na kojem se bazirala tužba potpisan na temelju punomoći koju je svojem najbližem suradniku Šundovu dao tadašnji poteštat Željko Kerum (HGS), danas će, kako je najavljeno iz redova te stranke u 12.30 sati, medijima iznijeti svoje viđenje cijelog slučaja i potencijalno nepovoljnog raspleta za funkcioniranje Grada.