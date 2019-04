- Kraj Đardina je nekada bilo lijepo živjeti, ali sada je katastrofa. Prije par godina kada su počeli koncerti, situacije je postala nepodnošljiva. U stanu smo stavili dupla stakla, ali nije puno promijenilo stvari. Ne čujem vlastite misli, a kamoli ukućane kada mi nešto govore. Gledanje televizije neću ni spominjati. Ovo više nije uznemiravanje, nego napad na živce. Psihički nas uništava konstantna buka - govori nam Ana Mrgan, starija gospođa koja živi sam par metara od Đardina, koji je, kako kaže, pretvoren u koncertni prostor i kafić.

Kako je došlo do toga da park koji je pod zaštitom UNESCO-a postaje ledina za zabavu i kako to nikoga ne zabrinjava, zanima oko dvadesetak stanara obližnjih zgrada koji su se u četvrtak ujutro okupili u Đardinu na mirnom prosvjedu kako bi upozorili na devastaciju prostora, ali i ljudskih života.

- Svake godina se na našu zgradu prikači električni kabel koji omogućava održavanje manifestacija. Zvuk se odbija, prozori vibriraju, to je strašno! Imamo nove prozore s dvostrukim i trostrukim staklima, ali ni to ne pomaže. Tijekom 74 dana u sezoni, situacije je nepodnošljiva. Nisu to ni toliko posjećeni koncerti i čemu sve to. Grad Split mora pronaći i riješiti drugo mjesto za ljetnu pozornicu - poručila je Tihana Juričev koja živi u zgradi preko puta parka.

Mario Jelavić, predstavnik stanara koji žive u okolici Đardina, istaknuo je kako se park u zadnjih pet godina koristi na krivi način.

- Narušena je kvaliteta života svih nas stanara. Slali smo Gradu peticije i molbe, ali nismo naišli na nikakav pozitivan odgovor. Čak smo dobivali i odgovore tipa da se iselimo iz ovog dijela grada ako nam smeta buka jer što mi mislimo živjeti u gradu i imati tišinu. Ako se iselimo, zimi će ovuda samo trčati pantagane - poručio je Jelavić.

Kako stanari kažu, sve se radi pod izlikom turizma. Od parka se napravila ledina koja tijekom dva i pol mjeseca uništava okoliš, ali i kvalitetu života.

- Sam zakon kaže kako se ovi prostori mogu koristiti, nije ovo naša samovolja i izmišljanje tople vode. Donose se odluke uz turističku zajednicu kontra zakonske regulative. Prije deset godina napravljena je karta buke zbog prometa i ustanovljeno je da se prelaze dozvoljene granice buke, ali ništa se dalje od toga nije napravilo. Nikakav plan sanacije nije izrađen, a gdje su još koncerti kada se spoje s bukom. Želimo da se stvari promijene i da se sve manifestacije izbace iz Đardina! - poručili su ogorčeni stanovnici.