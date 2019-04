Obnova Hercegovačke koštat će Splićane tri milijuna kuna po kilometru! Evo kako u Gradu pravdaju visoku cijenu, otkrivamo i tko je sretni dobitnik unosnog posla

Zajedno s obnovom Hercegovačke, troškovi za privremeni kolodvor prije početka radova već su premašili 14 milijuna kuna.

Dok traje javna rasprava o ambicioznom projektu "Split United" koji bi, kažu vladajući, unaprijedio Kopilicu i istočni dio gradske luke, Grad istodobno vodi postupak ishođenja građevinske dozvole za privremeni autobusni kolodvor u Kopilici.

Dok još čeka dozvolu za privremeni kolodvor, Grad je odabrao izvođača za radove na izvanrednom održavanju Hercegovačke ulice od križanja sa Solinskom cestom do križanja sa ulicom Stinice. Poduzeće za ceste Split d.o.o. ponudilo je cijenu od 3.053.430,66 kuna (s PDV-om). To je 800.000 kuna više od ionako visoke procijenjene vrijednosti radova 2,2 milijuna kuna s PDV-om.

Sada će se kilometar Hercegovačke ulice obnavljati za vrtoglavih tri milijuna kuna. Izvedbeni projekt izradila je 2012. firma “Trivium” za ŽUC. Taj nerealizirani projekt izvanrednog održavanja dijela Hercegovačke preuzeo je Grad za potrebe privremenog kolodvora u Kopilici.

Zahvat koji će ispasti vrlo skup nije bio zamišljen kao konačno rješenje Hercegovačke. I trebao je biti - jeftin.

- Uzme li se u obzir sadašnje stanje, te planirano – konačno rješenje Hercegovačke ulice, nije moguće predmetnom zahvatu pristupiti na način da zahvat izvanrednog održavanja bude izveden kao etapa konačnog rješenja - piše u izvedbenom projektu dipl. ing. građ. Miroslava Jakovčevića, koji nam je objasnio zašto je to napisao.

- GUP predviđa četverotračnu prometnicu, sa sasvim drugačijim profilom i pojavu vjerojatno novog semaforiziranog raskrižja, koje nitko ne zna gdje bi bilo, s kojim se ulazi u prostor kolodvora. Ja uz najbolju volju nisam mogao kroz zahvat održavanja postojeće ceste raditi ga kao etapu, jer ne postoji konačno rješenje s kojim bih se uskladio. Ogradio sam se u projektu da je on samo zahvat koji sam 2012. radio za ŽUC zamišljen kao zahvat sanacije bez ambicija da bude trajnije rješenje, jer stalno visi u zraku rekonstrukcija Hercegovačke u punom profilu - objasnio nam je projektant.

- To je jedan jednostavan, jeftin zahvat kojem je bio jedino cilj osigurati kvalitetan zastor kolnika i sa sjeverne strane siguran pješački promet s minimalnim ulaganjima nužnim da bi se to ostvarilo, bez ikakvih ambicija, jer se zna da će se sve to za deset godina srušiti. To je projekt rađen za drugog investitora, u nekim drugim uvjetima, koji je sad izašao na svjetlo dana. To je projekt kao i drugi zahvati za održavanje bilo koje ceste u gradu kad počne propadati - napominje Jakovčević.

Što je vrijedno čak 3 milijuna kuna u održavanju jednog kilometra Hercegovačke? Jer nije u pitanju rješavanje imovinskih odnosa, a dio novog asfalta je čak stavljen ovih dana nakon instaliranja plinskih cijevi. Kako su, dakle, radovi koji će se izvoditi prema projektu osmišljenom za neambiciozan i jeftin zahvat postali papreno skupi otkad je Grad investitor, pokušali smo doznati u Banovini.

- Riječ je o radovima izvanrednog održavanja dijela Hercegovačke ulice na temelju izrađenog projekta, dakle, u skladu sa Zakonom o cestama. Odabrani izvođač radova dao je najpovoljniju ponudu u provedenom postupku javnog natječaja u skladu s propisanim uvjetima javnog natječaja - odgovorili su kratko iz Ureda Grada.

U međuvremenu, prije negoli je sebi izdao građevinsku dozvolu, Grad je već izabrao firmu koja će vršiti “stručni nadzor nad izvođenjem radova na objektima budućeg autobusnog kolodvora u Kopilici”. U pitanju je tvrtka Konzalting d.o.o. koja je odabrana s ponudom od 93.625,00 kuna (s PDV-om).

Gradu se toliko žuri da se ne obazire na to što se struka pita: kako je moguće po proceduri koja se nudi dobiti građevinsku dozvolu?

Ovo pitanje se čulo od arhitekata i prometnih inženjera prema predstavnicima gradske vlasti na nedavno održanoj tribini u Društvu arhitekata Split. Bivši poglavar za urbanizam Branko Poljanić kazao je kako ne vidi mogućnost da se legalno izda građevinska dozvola. Struka se pozivala na odredbe GUP-a za Gradski projekt Kopilica po kojima je prije dobivanja dozvole za gradnju potrebno provesti urbanističko-arhitektonski natječaj.

Pročelnik za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima, Jurica Vojnović, kazao je tada kako se neće raditi ništa nelegalno ukoliko ne dobiju dozvolu.

Kako bilo, zajedno sa obnovom Hercegovačke, troškovi za privremeni kolodvor prije početka radova već su premašili 14 milijuna kuna.