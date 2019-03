Sudac Prekršajnog suda u Splitu, službe u Kaštelima oslobodio je krivnje 26-godišnjeg K.K. iz Splita kojeg je policija prekršajno optužila da je došao iza leđa policajcu i "izvodio plesne pokrete koji su aludirali na izvršenje spolnog čina".

Nezaposlenog konobara teretilo se da je 27. siječnja 2018. godine desetak minuta iza ponoći bio u klubu "Kocka" te da je pijan remetio javni red i mir na naročito drzak i bezobziran način tako što je prišao sa leđa policajcu simulirajući "vođenje ljubavi", a onda je vikao na njega i kolege: "Šta vi očete, gasite ta svitla majku vam je..., ne dam vam osobnu iskaznicu, znam ja svoja prava bolje negovi, ako možete uzmite je sami“.

Također, teretili su ga i da je neovlašteno posjedovao odnosno držao tabletu "Zyprex“ od 5 mg.

Nisam kriv, bio sam tog dana u Kocki i plesao sam kad su u jednom trenutku ušle tri osobe u civilu koje se nisu legitimirale pa nisam znao da su policajci. Jedan mi je uperio svjetlo u oči i ja sam ga samo upozorio da mi ne svijetli jer mi to smeta, no nije se obazirao.Cijelo vrijeme sam plesao i sjećam se da sam rekao da imam pravo plesati i da mi to policija ne može zabraniti.

Nije točno da samo činio plesne pokrete koji aludiraju na izvršenje spolnog čina jer nijedna od ove tri osobe nisu bile blizu mene. Kad sam drugi put upozorio ovu osobu da ugasi svjetlo, on mi je tad rekao da je policijac i da će mi pokazati šta policija može. Sva tri su skočili na mene, srušili me, gušilime i vezali te odveli u postaju. A tabletu mi je propisao liječnik - kazao je mladić na sudu. Policajac S.Ž. posvjedočio je da je bio u "Kocki" sa trojicom kolega "vršeći nadzor na navedenom objektu"

- Sjećam se da smo ja i moj kolega J.B.Š. bili prvom dijelu objekta, dok su druga dvojica kolega bili na jednom povišenom podiju i tražili su osobne iskaznice od dvojice posjetitelja. Vidio sam kako je sa susjednog stola ustao K. K. čiji sam identitet naknadno utvrdio i koji je počeo plesati oko mojih kolega kao da će s njima spolno općiti.

Upravo sam mu ja pristupio i upitao ga što to radi, da bi on počeo govoriti da nam je.. sve, psovao nam je majku, Boga, da nam ne da osobnu iskaznicu. Točno je da smo koristili lampe kojim smo osvjetljavali osobne iskaznice koje smo pregledali jer je u klubu bio mrak, ali ni u kom slučaju nismo te lampe uperili put okrivljenika. Kako on nije htio dati osobnu iskaznicu i napravio je pokret kao da će otići iz objekta, prema istom je primijenjena sila te je isti vezan i odveden u policijsku postaju - iskazao je policajac.

Voditelj kluba rekao je da je vidio samo kako četvorica policajaca izvode iz kluba jednog mladića koji je vikao, zvao upomoć, te vikao da ga nešto guši. Kazao je da nije vidio što se prije događalo.

Sudac je mladića oslobodio krivnje za prvo djelo zato jer "slobodnom ocjenom dokaza nije sa sigurnošću mogao utvrditi da li je okrivljeni doista i počinio navedeno prekršajno djelo te je u sumnji dosljedno primijenio pravno pravilo „in dubio pro reo“.

Što se tiče posjedovanja tablete dokazano je da ju je imao na osnovu valjane liječničke dokumentacije.