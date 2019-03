Preživjela je ratove, hoće li i glad za profitom? Jednu od najstarijih europskih knjižara zatvorio je njezin vlasnik, poznati splitski vulkanizer, a sada ima zanimljivu ponudu za Grad

Sedamdesetak kvadrata na Pjaci, gdje je kvadrat procijenjen na između 5500 i 6000 eura, trebao je biti zamijenjen s četrdesetak kvadrata na Rivi, gdje metar četvorni, prema procjeni vještaka, "piza" 12 tisuća eura

Iako je preživjela dva svjetska rata, pa i onaj Domovinski, te na ponos svih Splićana još uvijek nosi titulu jedne od tri najstarije europske knjižare koja djeluje u kontinuitetu, uz onu u Lisabonu i Parizu, upitno je kada će knjižara "Morpurgo" ponovno otvoriti svoja vrata, te hoće li joj presuditi utrka za profitom.

S radom je, 157 godina nakon osnivanja, prestala prije dvije godine. Knjižarski lanac "Algoritam" otišao je u stečaj, tadašnja vlasnica prostora Marina Wallner prodala ga je Željku Katiću, poznatom vulkanizeru sa Sućidra, a on je, kao novi vlasnik, odlučio staviti ključ u bravu.

Jedno vrijeme šuškalo se kako će u prostoru možda osvanuti neki novi ugostiteljski obrt, budući da novi vlasnik nije sklopio ugovor o najmu ni s jednom zainteresiranom knjižarom ni izdavačkom kućom, no gradonačelnik Andro Krstulović Opara javnosti je, te 2017., obećao kako će u prostoru "Morpurga" definitivno biti knjižara. Ne zato, napomenuo je, što on to želi, nego zato što to nalaže zakon. Naime, namjena prostora zaštićena je zakonom, te je prostor zaštićen i upisan u Registar kulturnih dobara Hrvatske.

Iz Banovine smo tako prije nekoliko mjeseci dobili potvrdu kako je pokrenuta procedura za imenovanje povjerenstva za provedbu pregovora o zamjeni poslovnih prostora između Grada i vlasnika Katića, čime je zapravo sve trebalo biti dogovoreno.

Neslužbeno doznajemo, novi vlasnik želio je prostor "Morpurga" zamijeniti jednim na Rivi. Sedamdesetak kvadrata na Pjaci, gdje je kvadrat procijenjen na između 5500 i šest tisuća eura, trebao je biti zamijenjen s četrdesetak kvadrata na Rivi, gdje metar četvorni, prema procjeni vještaka, "piza" 12 tisuća eura. No, napomenimo kako je cijena metra četvornog susjedne "Ćakule" dosegnula vrtoglavih 20 tisuća eura po kvadratu!

Dakle, kako bi se to omogućilo i oslobodio prostor "Morpurga", Grad je osnovao komisiju koja se raspala gotovo odmah nakon osnivanja, zaključeno je kako se zbog pravnih odredbi zamjena ne može provesti.

– Nekretninom se može raspolagati na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno. Smisao i svrha navedene odredbe je da se navedeno raspolaganje učini transparentnim, te da se u postupku osigura svim sudionicima jednakopravan položaj – stoji u ocjeni splitskog Općinskog državnog odvjetništva.

Prema našim saznanjima, još uvijek se ne zna kako pravno opravdati javni interes i zamijeniti prostore bez obveze provođenja javnog natječaja.

– Grad radi na zamjeni. Proces je dug i težak, ali vjerujemo kako ćemo uspjeti – kratko su nam poručili iz Grada, a neslužbeno doznajemo kako vlasnik Katić od svoje namjere ne odustaje. Davanje knjižare u najam nije mu opcija, te će do daljnjega čekati idealnu priliku za dogovor s Gradom i zamjenu prostora.

Legendarna knjižara na Pjaci, u kojoj su stasale generacije splitskih intelektualaca, gdje se rađao narodni preporod i poticalo pisce da pišu, a građane da čitaju, do daljnjega će ostati zapušten i prazan prostor u samom srcu Splita.

Splićani žele natrag knjižaru Koliko im je "Morpurgo" bitan, građani pokazuju svakodnevno, pa su na na ulaznim vratima knjižare koju je Vid Morpurgo, intelektualac i poduzetnik iz ugledne židovske obitelji, otvorio prije 159 godina, zalijepili članke iz Slobodne Dalmacije u kojima se obećava skoro otvaranje knjižare, do kojeg, nažalost, još uvijek nije došlo.