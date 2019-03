Na Sućidru još čekaju 'čestitke' iz Banovine, naša čitateljica ne može se načuditi što su joj savjetovali: 'Malo-pomalo'! Što to uopće znači?!

S tri mjeseca zakašnjenja, uplatnice za komunalnu naknadu konačno su počele pristizati na adrese građana Splita, no opet ne svih. Primjera radi, stanovnici Sućidra požalili su nam se kako oni svoje još uvijek čekaju...

Iz Banovine su, naime, kuverte s računima za prvo polugodišnje razdoblje odaslali prema gradskim kotarevima čiji su se tajnici trebali pobrinuti za njihovu daljnju distribuciju.

– Sve račune plaćam na vrijeme, da mi se ne bi nagomilali tako da me ovo sad već jako nervira. Nazvala sam prije neki dan nadležnu službu u Banovini i pitala ih zar oni misle da ćemo po primitku uplatnica odmah platiti zaduženje za pola godine... Na to su mi oni odgovorili da ne treba, da plaćamo "malo-pomalo"! Što to uopće znači?! Datum dospijeća za uplatnice je 15. u mjesecu, još će mi nabiti i kamate, a njihova je krivnja – žali se čitateljica A.G. koja živi u Novakovoj ulici na Sućidru.

Oni građani kojima su dosad stigle uplatnice za komunalnu naknadu kažu, međutim, da na njima uopće nema datuma dospijeća, pa su zbunjeni jer ne znaju kad im je krajnji termin za uplatu.

Zanimalo nas je očekuju li u gradskoj upravi da Splićani odmah plate tri mjeseca odjednom, dakle, rate za siječanj, veljaču i ožujak... Za stan od otprilike 60 kvadrata to bi bilo oko 150 kuna budući da je mjesečni iznos komunalne naknade 48 kuna.

– Na uplatnicama komunalne naknade ni do sada nije bilo datuma dospijeća, pa je ta praksa zadržana prilikom tiskanja uplatnica za prvo polugodište 2019. godine. Grad neće obračunavati zatezne kamate, građani su uvijek bili uredni platiše te vjerujemo kako će do kraja godine podmiriti sve svoje mjesečne obveze, na način koji njima najbolje odgovara – kazali su nam u Banovini.

Ono što u Gradu uporno prešućuju jest to da će građani, ako žele na vrijeme podmiriti račune, ipak morati poplaćati nekoliko rata odjednom, a u takvu su situaciju dovedeni aljkavošću gradskih službenika.

U udruzi "Splitski potrošač" spornim smatraju i to što su korisnicima stigle uplatnice, ali ne i rješenje o komunalnoj naknadi, a trebalo je, kažu, biti obrnuto.

– Ova poruka Grada da građani mogu plaćati uplatnice komunalne naknade kad hoće do kraja godine jer se radi o godišnjoj obvezi, protivna je odredbama Općeg poreznog zakona, na koji se poziva Zakon o komunalnom gospodarstvu. Naime, uplatnice koje nemaju rok dospijeća pozivaju se na rješenje o utvrđivanju obveze plaćanja komunalne naknade, a to rješenje građani nisu

dobili i ne zna se kad će. Tek od pravomoćnosti toga rješenja mogu se obračunati zatezne kamate, a od tog trenutka teče i obveza plaćanja – objašnjava Iskra Maras Jelavić, pravna savjetnica u udruzi "Splitski potrošač".