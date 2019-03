Kerum žestoko opleo po Opari: čelnik HGS-a otvorio dušu, poslušajte zbog čega je sve kritizirao gradonačelnika

Željko Kerum, najblaže rečeno, nije zadovoljan nacrtom masterplan studije urbane revitalizacije Istočne obale i Kopilice. U eteru Radio Splita nije se libio iskritizirati strateški projekt gradske vlaste u kojoj i sam participira i pritom žestoko oplesti po gradonačelniku Splita Andri Krstuloviću Opari, iako su njihove dvije stranke, Kerumov HGS i Oparin HDZ, koalicijski partneri.

Kerum je optužio Oparu da nije napravio ništa iako mu je prošlo pola mandata, a da mu masterplan zapravo služi samo kao opravdanje da nešto radi. Istaknuo je kako se HGS ne slaže s nacrtom masterplana.

- Ma koji masterplanovi! Pa, zna se šta je Splitu potrebno. Prvo ćemo tražiti tematsku sjednicu o prometnom rješenju u Splitu. Najbitnija stvar koja postoji u Splitu je prometno rješenje. Dva sata se čeka iz Kaštela na ulaz u Split i dva sata iz Podstrane. Čovjek se izgubio u svojoj funkciji, ne poštuje Gradsko vijeće, misli da može sam jer ima garanciju izglasanog '"ex šerifa" u Saboru. On će ostat upamćen kao netko tko nije napravio ništa - kazao je Kerum o Opari.

Nevjerojatno, ali čak je podržao i Marijanu Puljak u kritiziranju gradonačelnika.

- Sve manje i manje vremena ima. Njegovo samostalno, individualno djelovanje donosi štetu za grad Split. Dobro je rekla "Ona Pametno", ja se s njom ne slažem, ali ovaj je gori od Baldasara. S njim se mora pozabavit njegov šef Plenković. Škorić je šef HDZ-a u Splitu, a on ga ne sluša, on radi goru štetu HDZ-u nego je Baldasar radio SDP-u - kazao je Kerum.

Čelnik HGS-a čisto sumnja da će se do ljeta autobusni i željeznički kolodvor iz centra grada premjestiti na Kopilicu.

- To je moguće samo u njegovoj glavi. On ima svoje savjetnike, onaj njegov, koji mijenja stranke ko donji veš, kaže mu ajde s masterplanom, ajde sad s aglomeracijom, a ono ništa. Postoji ekipa ljudi koja nikad nije morala isplatiti ni jednu plaću, nisu sudjelovali u radu i razvoju ničega, oni koriste teoriju i koriste onda te strane riječi. Treba biti realan i iskren i reći da gradu treba tematska sjednica o prometnom rješenju. Ulaz i izlaz iz grada. Protok. To je najbitnije - kazao je Kerum.

Ustvrdio je kako Oparini suradnici nisu kadri ni uplatnice napisati, a kamoli napraviti neki projekt.

Cijelu izjavu Željka Keruma za Radio Split poslušajte ovdje: