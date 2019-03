Split tuguje za poznatim liječnikom: 'Dr. Mrass bio je pojam dobrog, odgovornog i čestitog doktora i čovjeka. Pamtit ćemo ga i kao jednog od 14 veličanstvenih'

Prim. dr. Mrass je bio čovjek ispred svoga vremena, veliki idealist domoljub, ali i čovjek koji se nikada nije gurao- kaže prim. dr. Trpimirom Glavinom, predstojnik Klinike za psihijatriju KBC-a

Na jučerašnji dan prije 30 godina, "Splitski liječnici pjevači" imali su svoj prvi nastup u hotelu "Marjan", na Balu splitskih liječnika, a jučer je na splitskom Lovrincu sahranjen poznati splitski neuropsihijatar prim. dr. Miroslav Mrass, koji je bio jedan od osnivača "Splitskih liječnika pjevača" i jedan od onih koji je i nastupio na tom prvom nastupu.

Sahranjen je čovjek koji je obilježio splitsko zdravstvo zadnjih 70-ak godina i koji je bio poznat kao jedan od najboljih splitskih, ali i hrvatskih neuropsihijatara.

– Nažalost, umro je još jedan dobar likar, ali prije svega dobar čovik, koji nikada nije trčao za pozicijom, koji je bio izrazito skroman, samozatajan i koji je davao cijelog sebe svojim pacijentima.

Žao mi je strašno da mu je došao kraj života, iako je već zašao u respektabilne godine – na prvu nam je rekao prof. dr. Goran Dodig, splitski psihijatar, nekadašnji predstojnik Klinike za psihijatriju KBC-a Split, kada smo ga zamolili da nam kaže nekoliko riječi o prim. dr. Miroslavu Mrassu, koji je u subotu preminuo u Splitu, u 90. godini života.

Uzor mlađim kolegama

Nema starijeg Splićanina ili Splićanke, ali i onih srednje životne dobi, koji nisu čuli za prim. dr. Mrassa. Radio je cijeli svoj životni vijek u Domu zdravlja, vodio je Dispanzer za mentalno zdravlje. U gradu je bio poznat kao stručan i odgovoran liječnik, a povrh svega kao plemenit čovjek, koji itekako dobro vodi brigu o svojim pacijentima.

– Prvi put sam čuo za prim. dr. Mrassa kada sam bio mlad liječnik i zbog svojih političkih stavova sam doslovno bio prognan iz Splita. Otišao sam raditi u Prgomet, kao liječnik opće prakse, jer u Splitu nisam mogao naći posao ni dobiti specijalizaciju.

Jednog dana me nazvao prim. dr. Mrass i zamolio da jednog pacijenta iz Prgometa pregledam i da dam mišljenje je li taj pacijent za hospitalizaciju na Psihijatriji ili nije. Utvrdio sam da je on za bolničko liječenje, no bio ga je problem odvesti u bolnicu jer je odbijao hospitalizaciju.

Ipak, nekako smo ga odveli i tamo nas je dočekao prim. dr. Mrass. Tada sam prvi put vidio čovjeka koji je zadužio hrvatsku psihijatriju i koji je nama mlađima bio pojam dobrog, odgovornog i čestitog liječnika i čovjeka – kazuje prof. dr. Dodig.

Prim. dr. Mrass bio je poznat i po tome što je dobro pjevao. Bio je dugogodišnji član "Splitskih liječnika pjevača", čiji je bio i jedan od osnivača 1988. Bio je veliki prijatelj s prim. dr. Trpimirom Glavinom, predstojnikom Klinike za psihijatriju KBC-a Split, s kojim je dijelio i ljubav prema glazbi i pjevanju.

Nedostajat će mnogima

– Prim. dr. Mrass je zaista bio jedan veliki i drag čovjek. Većinu svoga radnog vijeka radio je s djecom i mladima i za svoj posao davao cijelog sebe. Ujedno je bio jedan od "14 veličanstvenih", odnosno 14 osnivača "Splitskih liječnika pjevača".

Prim. dr. Mrass je bio čovjek ispred svoga vremena, veliki idealist i veliki domoljub, ali i čovjek koji se nikada nije gurao, isticao i koji nikada za sebe nije tražio nikakve povlastice, odnosno ustupke. Kao pravi domoljub, plakao je od sreće kada je Hrvatska postala samostalna država.

Mogu reći da je bio jedan od bardova hrvatske psihijatrije i čovjek koji je mnoge mlađe kolege upoznao s tajnama našeg zanimanja. Bio je drag i poštovan čovjek, koji će mnogo nedostajati, kako svojoj obitelji, tako i svima koji su ga poštovali. A, vjerujte, takvih je bilo mnogo – kazuje prim. dr. Glavina.

Prim. dr. Mrass bio je i "šef" disciplinske komisije "Splitskih liječnika pjevača".

– Bio je strog, ali pravedan i u osnovi čovjek meka srca, pa smo ga zbog toga i izabrali za predsjednika disciplinske komisije, nas liječnika pjevača. I na toj funkciji je davao cijelog sebe. Falit će nam puno i iza njega je ostala velika praznina – zaključio je prim. dr. Glavina.

"Splitski liječnici pjevači" jučer su, nažalost, po deveti puta na nekom od pogreba pjevali za jednog od svojih bivših članova.