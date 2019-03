U gradu smo jutros sreli jednog sasvim neobičnog gosta, dopedalirao je iz Hiroshime u Split: 'Oduvijek sam sanjao o putovanju oko svijeta, štedio sam godinama, a onda dao otkaz i krenuo...'

Kada je Ryosuke Tomotake kazao majci da se sprema na biciklu obići planet - žena je ostala bez teksta.

- Prepala se, zabrinula, pokušala me i odgovoriti od nauma, ali danas me ona i tata podupiru svim silama, kazuje nam Ryo (31), dok čavrljamo u hostelu "Gravitas", gdje je odlučio odmoriti se nekoliko dana.

Dvadesetog dana svibnja prošle godine Ryo je sjeo za svoj bicikl u rodnoj Hiroshimi i krenuo, 11 tisuća kilometara kasnije priznaje da i nije baš očekivao sve što mu se dogodilo. Hrvatska mu je 14. zemlja po redu u koju je došao, Split je drugi hrvatski grad, nakon Dubrovnika, u kojem je odlučio zaustaviti se nekoliko dana.

Olimpijada

- Japanci imaju europsku vizu koja traje 90 dana, pa ću obići kontinent vozeći uz Mediteran, do Portugala, otkriva nam planove.

Iz Hiroshime do Osake, pa potom brodom do kineskog Shanghaija i od tada pedalira svakodnevno sedam, ponekad osam sati, pa se potom odmara. Fotografira, snima, bilježi, možete ga i vi pratiti na njegovu Instagram profilu @cycling_the_earth.



- Po zanimanju sam profesor engleskog jezika, štedio sam godinama, potom jednostavno dao otkaz i uputio se.

Putovanje oko svijeta mi je oduvijek bio san - veli nam Japanac Ryo, koji planira vratiti se u Zemlju izlazećeg sunca negdje sredinom 2020. godine, prije negoli započne Olimpijada u Tokiju.

- To je događaj koji ne smijem propustiti - smije se.

Put kojim prolazi naziva Putem svile, jer ide stazama koje su povezivale u neka davna vremena Kinu s Rimom i potom s Portugalom. Nakon toga na karti svijeta je označio i obje Amerike i Afriku.

- Kina je krajnji istok, Portugal krajnji zapad, divno je povezati ih ovako. Moram priznati da sam i sam sebe iznenadio - smije se.

Bicikl na kojem putuje nije nikakav poseban "stroj", samo je donekle prilagođen vožnji na duge staze. Ryo "objesi" pet punih torbi na svojeg limenog ljubimca, 30 kilograma svega i svačega, no put ga je naučio još nečem - bez svega se može, ništa ti od stvari nužno nije.

Gostoljubivi muslimani

- Ponekad operem koji komad odjeće u rijeci, ali u većim gradovima pronađem praonicu i sve sredim kako treba - veli.

U Kini je jeo kao kralj, veli da je razlog tome što Japan i Kina imaju sličnu gastronomiju, iznenadila ga je Turska, pozitivno, naravno:

- Joj, kako je tamo jelo ukusno, puno povrća, ribe, mesa, prekrasno - mljacka sretno.

Putujući kroz Iran i Tursku, iznenadio se gostoljubivošću tamošnjeg naroda.

- U islamskim zemljama gost je uvijek na prvom mjestu. Spavao sam u mnogim domovima, primali su me ljudi kao svog najbližeg. E baš taj kontakt, taj susret s ljudima, domaćinima, učinio je mnoga bezimena sela kao mjesta za pamćenje u mom životu - veli raznježeno.

Do sada, a nadamo se i do kraja putovanja, Ryo nije doživio veću nesreću osim - probušene gume. No to se u trenutku riješi, kaže nam. Glavni trošak mu je, naravno, smještaj i hrana, u većim gradovima pronađe hostel, u manjim pak mjestima zna ponekad prespavati i na otvorenom.

- Zna se dogoditi i da krenem krivim putem. Nedavno sam u jednom smjeru išao 30 kilometara dok nisam shvatio da sam na krivom pravcu, pa sam se vratio 30 kilometara natrag, pomislio sam bezbroj puta "Ryo, što radiš?!", smije se.

Mi smo mu drugi novinari koji su ga dočekali, u Kirgistanu ga je snimala ekipa tamošnjeg Internet TV-a, raduje ga činjenica da ga ljudi prate.

- Barem molitvom - veli.

A Split ko Split, očarao ga je na prvu. Kako i ne bi.