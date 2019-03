Splitski teatar apsurda: gradska komunalna tvrtka tužila Banovinu zbog neplaćenih 20 kuna!? Evo što ih je natjeralo da od svog većinskog suvlasnika dug utjeruju sudskim putem

Zašto bi Grad mirnim putem riješio spor s tvrtkom čiji je većinski suvlasnik kad se umjesto toga s njom može godinama sudovati?! Čak i onda kada su u pitanju sitni iznosi.

Takav je, čini se, stav Banovine, jer ju je komunalna tvrtka "Vodovod i kanalizacija" (ViK) morala tužiti da u zastaru ne bi otišla naplata 15 računa za potrošenu vodu u gradskom prostoru na Putu Plokita 51, izdanih od rujna 2013. do studenog 2014. godine, na iznose koji se kreću od 20 kuna do 20,60 kuna. Ukupno 335,94 kune.

Trgovački sud je u ponedjeljak presudio da je lokalna vlast taj iznos dužna platiti ViK-u, odnosno da na snazi ostaje rješenje o ovrsi koje je javni bilježnik donio u kolovozu 2015. godine, a na koje je Banovina tada uložila prigovor.

U gradskoj upravi su tvrdili da je nastupila zastara prije nego što je komunalna tvrtka krenula s naplatom kod javnog bilježnika. No, sud je taj argument odbio kao neosnovan, jer od dospijeća računa do utuženja nije prošao rok od tri godine.

U ovom slučaju "teškom" 20 kuna po računu, radi se o tome da je sklonište površine 195 kvadrata na spomenutoj adresi Grad za jedan euro po kvadratu mjesečno dao na korištenje Udruzi za borilačke sportove "Spalato", koja onda u tom prostoru nije plaćala vodu.

ViK se nije uspio naplatiti od sportske udruge, a ona više i ne postoji. No, kada lokalna uprava svoj poslovni prostor iznajmi nekome tko za zakupljene kvadrate u konačnici ne plati komunalije, onda te račune komunalnim tvrtkama mora podmiriti vlasnik, a to je Banovina.

Da se radi o obvezi vlasnika prostora, definira zakon, i na to su se sudovi pozivali i u ranijim presudama u sporovima koje je ViK pokretao protiv Grada Splita. Odnosno, stav suda u takvim slučajevima Banovini nije nepoznanica.

Kada smo 2017. pisali kako je za 163 neplaćena računa za vodu u više gradskih poslovnih prostora koje su koristile treće osobe, "Vodovod" bio prisiljen na Općinskom sudu tužiti svog većinskog suvlasnika da dug od 110.949 kuna ne bi otišao u zastaru, te da je komunalno poduzeće i tada dobilo sudski spor, razgovarali smo s Borisom Ćurkovićem.

On je tada tu bio u dvojakoj funkciji, jer je u ViK-u bio pomoćnik direktora za pravna pitanja, a ujedno je bio predsjednik Gradskog vijeća.

– Prije nego što dođe do sporova, najprije pokušamo riješiti problem. U trenutku kada na vodomjeru očitamo potrošnju, po zakonu smo dužni ispostaviti fakturu na zakupnika prostora ili na vlasnika. U pravilu vlasnik obvezuje zakupnika da plaća vodu. Dok se vodi prepiska, vrijeme istječe i dolazi do prijetnje zastarom, a ne smijemo se dovesti u situaciju da nešto ne možemo naplatiti. Tada krećemo s tužbom. Bez obzira na to što se spor vodi, i dalje pokušavamo pronaći odgovarajuće rješenje i u tome nekada uspijemo – kazao nam je tada Ćurković i dodao:

– Kada ViK dobije presudu, ne kreće ovrhom na Grad, već se dogovorimo da obvezu platimo u nekoliko rata ili obavimo kompenzaciju po drugim obvezama. Sudski trošak je minimalan, jer i gradsku upravu i našu tvrtku zastupaju pravnici.

Štoviše, ViK i Banovina tada su objavili zajedničko priopćenje:

– Uspostavit ćemo usku suradnju vezanu za rješavanje pravnih postupaka mirnim putem u vidu zaključenja sudskih nagodbi.

No, presuda od prije nekoliko dana pokazuje da je to ostalo samo na obećanju.