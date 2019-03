'Ako premjestimo autobusni kolodvor u Kopilicu dogodit će nam se prometna katastrofa!': splitski sveučilišni profesor izradio video simulaciju kojom dočarava budući kaos na cestama

Prof.dr. Dražen Cvitanić, šef Katedre za prometnice na splitskom Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije tvrdi da se Splitu sprema prava prometna katastrofa ukoliko premjesti autobusni kolodvor u Kopilicu.

Do toga je zaključka, tvrdi ovaj profesor, došao na temelju brojanja prometa na Hercegovačkoj ulici 28. veljače i 1. ožujka (četvrtak i petak) u poslijepodnevnim od 15 do 16 i 30 sati, te povijesnih podataka o intenzitetu prometa.

Na Katedri za prometnice FGAG-a izrađena je simulacija odvijanja prometa u slučaju izgradnje autobusnog kolodvora i okolnih parkirališta za osobna i taxi vozila, te turističkih autobusa na Kopilici.

- Sa simulacije se može uočiti da se u poslijepodnevnim vršnom razdoblju praktički nemoguće uključiti u Hercegovačku ulicu s autobusnog kolodvora i/ili parkirališta jer je intenzitet prometa u smjeru Solina veći od 1000 vozila na sat, a u smjeru Splita veći od 700 vozila na sat, što ne ostavlja dovoljno vremenskih praznina za sigurno uključenje. Slična je situacija i ujutro samo s obrnutom raspodjelom prometa.

Uz to, zbog dodatnog prometa autobusa, taxi i osobnih vozila, postoji realna situacija da se i danas velike kolone vozila dodatno propagiraju do uzvodnih raskrižja na Stinicama blokirajući promet na izlazu iz središnjeg dijela grada tijekom cijele godine - tvrdi prof.dr. Cvitanić, te dodaje da je istovremeno vrloupitno hoće li se izmještanjem Autobusnog kolodvora iz Luke izbjeći gužve na Zvonimirovoj ulici u ljetnim razdobljima.

- Vrlo je neodgovorno donositi Ad hoc odluke bez analize mogućih pozitivnih ili negativnih posljedica, pogotovo što desetljećima postoje metode i modeli koji služe da se pojedine ideje testiraju prije provođenja u praksi, da se ne dogode neugodna iznenađenja na štetu građana i posjetitelja grada.

Treba naglasiti da to nije samo "dobra praksa" već i obveza po GUP-u grada Splita koji za područje Kopilice propisuje izradu Prometne studije i Prometno-tehnološkog projekta, što nije napravljeno - poentira prof. dr. Dražen Cvitanić, te apelira na gradsku upravu da se ne upušta u ishitrene odluke i provođenje projekata bez propisanih procedura, jer to može dovesti do nesagledivih posljedica.

Izradio je i video, koji su nam dostavili stanari iz Kopilice, koji potvrđuje ove teze.