U Palači vrije: građani se žale na teror gradskih službi i totalnu komercijalizaciju, a časne kažu da im je nezakonito oduzeta imovina, čak i zabranjeno sušenje rublja

Sestrama dominikankama koje stoljećima žive u Getu je rečeno da neće moći više kao prije koristiti ophod po zidinama, čak niti sušiti rublje za koje su diskretno uz svoje krovište rasprostrle konopacStanari Bosanske ne pristaju na ucjenu

Obećali su nam obnoviti kuću ako dozvolimo pristup šetnici

Stanarima iz Bosanske 4 obećana je sanacija oštećene kuće ako preko dijela svoje nekretnine dozvole pristup šetnici s novim stubištem, ali neki od njih nisu oduševljeni.

- Umjesto da smo se s predstavnicima Grada našli u idejnoj fazi, oni su najprije napravili projekt, a tek su onda, na moje inzistiranje, održali javnu prezentaciju. Ali ni tada nismo dobili uvid u to što nam se sprema, jer naša čestica Bosanska 4 nije niti spomenuta. Rekli su da će nam obnoviti pročelje, jer nam se ruši čitava kuća, ali nismo vidjeli projekt. Niti nam je statičar pogledao kuću, a traži se naš potpis - nezadovoljna je Ingrid Pečarević.

Njezin susjed Frane Dropulić doživio je na istoj adresi bombardiranje u II. svj. ratu, koje je uništilo kuću u Rodriginoj i oštetilo njihovu.

- Bio sam u posteji s majkom kad je pala bomba 1942. Taj je zid ostao otvoren kao pozornica. Meni je nešto naciklo u stanu, ali to može trajati. Pitao sam pravnicu iz Grada: “Što ću ako mi razbiju stan radovima?” Ona mi je rekla: “Idite kod prijateljice”. Ako je to službeni odgovor, malo je neozbiljan. Nekome se žuri, ali ja nemam prijateljicu kod koje bih otišao, niti mi se odlazi iz stana. Potpisali su uglavnom oni koji ne žive u zgradi.Grad je upisan kao vlasnik čitave šetnice duž sjevernog zida, ali časne tvrde da se nije smio upisati na njihovu imovinu - crkvu i dio ophoda nad njom.

- Stoljećima je crkvica naše vlasništvo, nedavno je odvjetnik Alajbeg mlađi ispitao i zaključio da nama pripada ne samo kapelica sv. Martina nego i ono što je iznad nje - kazala nam je sestra Vjera.

Život u Palači postao je teži, žale nam se neki od njezinih zadnjih stanara otkad je Grad krenuo u EU projekt kojim bi obnovio baštinu. Presreću ih, kažu, ljudi iz gradske agencije “RaSt”, te iz Odjela za staru gradsku jezgru, nazivaju na telefone, sačekuju po portunima, jedan stariji gospodin je čak imao zdravstveni problem zbog uznemiravanja. Sve zbog toga da stave potpise suglasnosti da bi EU projekt od šest lokacija u Palači mogao krenuti dalje. Jedan od važnih dijelova tog projekta je obnova zgrade u Rodriginoj, koju je u Drugom svjetskom ratu srušila bomba. Time bi se omogućila izgradnja novog stubišta, kojim bi se posjetitelji uspinjali na ophod koji ide po sjevernim zidinama Dioklecijanove palače. Međutim, stanari s Carrarine poljane, koji sa svojih krovova imaju pristup, nisu zadovoljni što će Grad komercijalizirati prostor koji su donedavno u miru koristili. Kažu da će im turisti odnijeti dio privatnosti. - Rekli su nam da onaj tko ne bude platio kartu neće moći pristupiti. Nakon svih godina nećemo moći više dovoditi svoje goste i pokazivati im grad sa šetnice – žali nam se Lara. Sve zbog turista Poseban dio priče o šetnici po zidinama Palače koju bi Grad uspostavio radi turista imaju ispričati sestre Dominikanke, koje u Palači borave od 1372. godine. Njima je također rečeno da neće moći više kao prije koristiti ophod po zidinama, čak niti sušiti rublje za koje su diskretno uz svoje krovište rasprostrle konopac. Kako smo uspjeli vidjeti u Katastru i zemljišnim knjigama, Grad im se upisao na njihovo vlasništvo. Naime, u Banovini su se godinama pomalo upisivali na šetnicu pa su tako Grad Split uknjižili na središnju česticu od 11 metara četvornih, koja se nalazi iznad Zlatnih vrata (k.č. 12712 i č.zgr. 2156/13). U tom minijaturnom prostoru je najstarija i ujedno najmanja crkvica u Palači – Sv. Martin. Nad crkvicom je središnji dio ophoda, poviše Zlatnih vrata, s crvenom ogradom od “matuna”. Budući da je betonska ograda s druge strane niska, iz Grada su stavili natpis upozorenja turistima da se ne naginju. Grad je upisan kao vlasnik čitave šetnice duž sjevernog zida, ali časne tvrde da se nije smio upisati na njihovu imovinu - crkvu i dio ophoda nad njom. - Stoljećima je crkvica naše vlasništvo, nedavno je odvjetnik Alajbeg mlađi ispitao i zaključio da nama pripada ne samo kapelica sv. Martina nego i ono što je iznad nje - kazala nam je sestra Vjera. Naplata karata A Grad se baš i ne brine o ovoj jedinstvenoj crkvici. Čini se da mu je upis na tuđu imovinu bio važan da bi naplatio karte za obilazak ophoda. Sv. Martin je inače nastao na mjestu gdje je bio stražarski hodnik i gdje se nalazila naprava za podizanje rešetkastih vrata. U crkvici se nalazi izrazito lijepa ranoromanička oltarna pregrada iz 11. stoljeća (jedina takva sačuvana u crkvenom prostoru u Dalmaciji), kao i još stariji oltar iz 9. stoljeća. Međutim, bačvasti strop koji seže iz vremena antike prokišnjava. - Strani arhitekti kad dođu dive se ovom jedinstvenom primjeru gradnje i čude kako su u ono vrijeme mogli tako složiti kamen bez strojeva. Jedna je arhitektica bila toliko oduševljena da je rekla da je ovo vrjednije od Katedrale. Pokazivali smo puno puta Goranu Nikšiću i drugima oštećenja i da nam svod vlaži. Svi obećavaju, ali nikada ne dođu. Zabranjuju nam sušiti robu, bila je neki dan jedna žena iz Grada i rekla: “Nećete više moći! Tu će biti šetnica”. Morat će se i stare antene sa krovova ukloniti ako će biti šetnica - požalila nam se sestra Maja. ŠUTE KAO ZALIVENI

Kako se Banovina upisala na crkveno vlasništvo?

Kako i kojim povodom se Grad upisao na crkvicu sv. Martina i dio šetnice iznad nje, imovinu koja, kako tvrde časne sestre dominikanke, stoljećima pripada ovom crkvenom redu? - upitali smo Ured Grada. Do zaključenja ovog broja još nismo dobili odgovor.