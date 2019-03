Splićani na najvišem vrhu Južne Amerike: Domaća juha davala nam je snagu za uspon na Aconcaguu

Članovi Hrvatskoga planinarskog kluba "Sveti Mihovil" iz Šibenika Antonia Viljac, Anka Dujić i Leonardo Grubelić, u društvu Željka Bockovca iz Hrvatskoga planinarskog društva "Mosor" iz Splita, popeli su se na Aconcaguu, najviši vrh Južne Amerike.

Vrh Aconcagua visok je 6960 metara, nalazi se na granici između Argentine i Čilea, a uspon je obavljen u spomen na prvog predsjednika šibenskog kluba Zlatibora Prgina, koji je poginuo u pokušaju istog uspona prije 20 godina.

jihova avantura bila je dio najmasovnijeg pothvata u povijesti šibenskog planinarstva, u kojem je čak dvadeset troje članova "Mihovila" sudjelovalo u najvećem usponu na najviše planine i spuštanju u najdublji kanjon na svijetu u četiri države na dva kontinenta, Africi i Južnoj Americi.

– Na samo Valentinovo, na vrhu smo izvjesili zastave Hrvatske, društava "Mihovil" i "Mosor", te Hajdukovu zastavu. Pokojnom kolegi Zlatku stavili smo sliku na vršni križ te mu odali počast što je napravio za šibensko planinarstvo – kazali su nam planinari, koje je tog dana pratila sreća i povoljni, vedri vremenski uvjeti, iako je ta planina poznata po orkanskim vjetrovima i niskim temperaturama koje nerijetko dosežu i do minus 35 Celzijevih stupnjeva.

Pripreme za ovaj planinarski pothvat trajale su oko sedam mjeseci, a sastojale su se od vježbanja u teretani, nošenja teškog tereta, spavanja i kuhanja u šatorima, planinarenja po Biokovu, Prenju, Dinari i Mosoru. U međuvremenu je Leonardo imao nezgodu, kada mu se pri penjanju na nogu srušila stijenska gromada. No, srećom, svi su na koncu bili spremni za ekspediciju.

– Bazni logor smo postavili na nekih 4200 metara, gdje smo se danima privikavali na visinu. Naš mali tim bio je dio ekipe planinara iz nekoliko balkanskih zemalja, no mi smo bili rijetki koji su odlučili popeti tu planinu u alpskom stilu, dakle posve samostalno, bez podrške organizatora. Dan poslije nas, na vrhu je bio i Splićanin Marko Marčić u sklopu te velike grupe – govori nam Bockovac.

Ovakva ekspedicija zahtijeva niz detalja. Primjerice, hranili su se domaćim juhama, dehidriranom hranom, čokoladicama, zobenom kašom... Zbog onečišćene vode trebalo ju je dvaput prokuhavati kako bi izbjegli tegobe. Pravila ponašanja u Nacionalnom parku Aconcagua stroga su, a kazne goleme. Tako da su planinari dobili po dvije plastične vreće, jednu za smeće, a drugu za izmet.

– Najveći problem predstavljao nam je orkanski vjetar koji tamo zna jako puhati, pa smo uspon morali prolongirati dok se vrijeme ne smiri. Inače puhao je između 80 i 145 km/h uz temperaturni osjet od minus 30. U visinskom kampu Colera, na 5950 metara, otpuhao je, primjerice, sve šatore, a ljudi su morali bježati niže. Od težih momenata, spomenuo bih i topljenje snijega jer za litru vode treba u više navrata puniti posudu snijegom i prokuhavati, što traje oko pola sata, i to ako ste dobro zaklonjeni od vjetra. No, sve je to dio ovakvih avantura koje ćemo pamtiti čitav život – iskustva su planinara koji su sretno stigli do vrha i, što je najvažnije, natrag u bazni logor, a potom i svojim obiteljima.