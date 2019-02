Šteta koju je na Prometovom autobusu, koji je vozio od Splita prema Trogiru, u nedjelju rano ujutro načinio 29-godišnjak u Sv. Kaji u Solinu, koji je ničim izazvan zaustavio autobus nasred ceste i demolirao ga iščupanim brisačem, je oko 70 tisuća kuna, doznaje Hina od direktora splitskoga gradskog prijevoznika Miroslava Delića.

Prepriječio put Prometovom autobusu i krenuo u napad: policija ga u rastrojenom stanju odvela na Psihijatriju; Vozač je još u šoku: Razbio je staklo i sjeo na moje mjesto, htio je voziti

Direktor Delić je rekao da je tom prilikom razbijeno sedam stakala, brisači i spremište motora te da će autobus jedno vrijeme biti izvan uporabe dok se ne naruče i ne postave uništeni dijelovi.

Osim toga, riječ je o autobusu koji je proizveden 2007. godine i jedan je od novijih gradskih autobusa jer njihov prosjek 14 godina.

"Do danas nam se vozač ni bilo tko od putnika nije prijavio da je ozlijeđen. Naš vozač je od danas na bolovanju. Pretrpio je jako veliki šok i treba doći k sebi. Tom je vozaču u posljednjih pet godina to drugi napad na radnome mjestu u autobusu", rekao Delić.

Policija je rekla kako će s 29-godišnjakom obaviti razgovor kad na to bude spreman, to jest kad mu završi liječenje u splitskoj bolnici. Nakon demoliranja autobusa bježao je od policajaca, no oni su ga ipak uhvatili i odveli u splitsku bolnicu, gdje je primljen na Odjel psihijatrije.