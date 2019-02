Na Kopilici održan prosvjed, riječi desetogodišnje Tare posebno su dirnule sve nazočne: Nitko od nas ne želi živjeti u strahu, ali nažalost, hoćemo

Na nekadašnjem dječjem igralištu, a budućem splitskom autobusnom kolodvoru u srijedu poslijepodne okupilo se stotinjak stanovnika Kopilice, njihovih prijatelja i - naravno djece.

Okupli su se s namjerom da se njihov glas čuje, da poruče građanima, ali najbitnije od toga, onima koji grad vode, kako nisu spremni živjeti unutar kolodvora. Da, dobro ste pročitali - ne pored, već unutar kolodvora.

- Pred vama su 52 obitelji koje bi u ime razvoja grada trebale patiti. Ne zaboravite pri tom kako svi oni ovdje žive legalno i desetljećima plaćaju komunalije, a sada bi, odjednom, trebala naša djeca na metar od ceste kojom će dolaziti tisuću autobusa dnevno normalno živjeti. Kako? - upitala je prisutne predstavnica Kopiličana Edita Barić.

Njen susjed Hrvoje Kekez dodao je kako se njihove obitelji osjećaju poput Indijanaca:

- Boli nas što su svi zaboravili na nas, na našu djecu, mi smo poput američkih Indijanaca, a svi znate kako su oni završili, kazao je.

I na kraju se malena desetogodišnja Tara obratila svojim susjedima:

- Nitko od nas ne želi živjeti u strahu, ali nažalost, hoćemo. Strah me i pomisliti kakvi će se ljudi okupljati tu i tko će mi pokucati na vrata dok sam sama. Od ispušnih plinova i buke nećemo moći spavati i normalno živjeti. Bit će me i strah izaći iz kuće da me ne pregazi bus. Molim vas sve, samo malo promislite - biste li vi željeli živjeti u autobusnom

kolodvoru?

Kako su nam Kopiličani kazali - sutra ujutro će ih primiti gradonačelnik Andro Krstulović Opara, za kojeg se nadaju kako će imati sluha za njihove probleme.

Grad: Spremni smo primijeniti sve tehničke mjere zaštite

Nešto iza 16 sati iz Ureda Grada Splita stiglo nam je priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

"Nastavno na medijske istupe predstavnika stanara Kopilice, smatramo nužnim obavijestiti javnost kako je Grad Split spreman primijeniti sve tehničke mjere zaštite od efekata samog funkcioniranja kolodvora na Kopilici kako se ne bi narušila kvaliteta života u tom dijelu grada.

To su predstavnicima stanara jasno rekli zamjenik gradonačelnika Nino Vela i pročelnik Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima Jurica Vojnović na sastanku održanom u Banovini 5. veljače 2019. godine te u obilasku samog terena dva dana poslije.

Grad Split, gradske službe i predstavnici gradskog kotara Brda na raspolaganju su stanarima Kopilice i dalje za sva njihova pitanja i nedoumice te će se u narednim danima organizirati novi sastanci na ovu temu, kako bi saslušali svi problemi i iznašlo za njih najbolje moguće rješenje."

Stanovnici Kopilice na nogama zbog preseljenja kolodvora: Sprema nam se mala ekološka bomba! Imamo li mi ikakva prava, jesmo li Indijanci u rezervatu?!