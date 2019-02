Splitske ulice 'stenju' pred bujajućim turizmom, a građanima već prilično popuštaju živci: spasimo grad od komunalnog nereda, nema baš nikakvog opravdanja da se ove sramote odmah ne krenu rješavati!

Velika studija koju su naručili i platili čelnici Županije, a izradili je znanstvenici Instituta za turizam, pokazala je kako je infrastruktura u Dalmaciji na izdisaju pred bujajućim turizmom. Pritom je, zanimljivo, upravo kod ispitanih stanovnika Splita prvi put zabilježen i "početni stupanj netolerancije" na ovu gospodarsku granu.

Da je kvaliteta života nauštrb turizma osjetno pala zadnjih godina, vidljivo je svima, no ne i splitskim HDZ-ovcima, koji su na prošlogodišnjoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća ne samo oporbu, nego i medije, optužili kako u sezoni kiselih krastavaca izmišljaju komunalne probleme i pozvali na odgovornost zbog širenja lažnih vijesti i dizanja panike.

Ipak čak je i njihov prvi čovjek Petar Škorić priznao kako gradske službe nisu pratile turistički razvoj u brojnim segmentima, no kako je nerealno očekivati da će vladajuća koalicija sve nagomilane probleme riješiti preko noći.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara dao je, nažalost, naslutiti kako, usprkos vlastitim najavama, nova Odluka o komunalnom redu neće biti donesena ni do ovog ljeta (brojimo mu tako već treću sezonu bez konkretnih poteza), što već samo po sebi izaziva nervozu.

S obzirom da će veće grupe turista doći s prvim low cost letovima u dalmatinske zračne luke, vremena za ozbiljne promjene već sad je sve manje.

Stoga smo, razgovarajući sa stanovnicima i predstavnicima civilnog sektora iz kotareva koji gravitiraju centru, na jednom mjestu vladajućima odlučili sastaviti popis makar kozmetičkih mjera koje mogu provesti po postojećim propisima, i to već sutra ako to zaista žele.

Uz to, famozna "vertikala vlasti" proteže se od ministarstava, preko županije, državnih tvrtki, pa do gradskih službi.

Opravdanja zaista nemaju!

Nezakonita diskoteka na otvorenom

Jedan od najvećih problema stanara jezgre jest buka, a zvučnici koji su postavljeni van ugostiteljskih objekata tamo se nalaze u potpunosti nezakonito. Počelo je sramežljivim iznošenjem zvučnika na nosačima u večernjim satima, a danas su naprave za produkciju zvuka postavljene fiksno na pročeljima zgrada ili na tendama/suncobranima. Prava diskoteka na otvorenom. Uz one na Rivi, stanovnici najveće pritužbe imaju na ugostitelje koji objekte imaju na Mihovilovoj širini, Iza lože, Dosudu, u Kružićevoj i Nodilovoj ulici.

Trgovi kao skladišta inventara

Bez obzira jesu li u pitanju sezonski zakupci javnih površina, ili oni koji zimsku pauzu pravdaju dugotrajnim godišnjim odmorom ili preuređenjem, trgovi i ulice Splita tijekom siječnja i veljače često izgledaju poput skladišta, u kojem toplije dane čekaju glomazni suncobrani te privezane stolice i stolovi. Obveza raščišćavanja javne površine kad su zatvoreni minimum je pristojnosti prema jezgri od koje zarađuju i njezinim stanovnicima.

Palača premrežena mrtvim kabelima

Umjesto pogleda na jedan od posljednjih znakova života u centru, tiramolima za robu razapetima među kalama, splitske ulice premrežene su kabelima koji daju štih kakvog indijskog sela. Mnogi od kabela su stari i ne služe ničemu, veći dio nema veze sa stanarima, već HEP-om ili teleoperaterima, no vrijeme je da se netko uhvati raspetljavanja i uklanjanja "mrtve" i u potpunosti nepotrebne infrastrukture koja visi na sve strane.

Pravilnik o 'karetašima' mrtvo slovo na papiru

Pravilnik je potpisan, tabele s uputama postavljene, no svjedoci smo kako je uvođenje reda s prometom vozila za dostavu mrtvo slovo na papiru. Nesreća koju je doživjela turistkinja Ispod ure, koju je usred dana ozlijedio "karetaš", kao da nije bila dovoljno upozorenje da se ovaj problem shvati ozbiljno. I dalje javno nije objavljeno tko sve ima dozvolu, što je s golf-vozilima koja razvoze do hotela ili apartmana, gdje su predviđena parkirališta. Ako može Dubrovnik, zašto ne može Split?

Dobro došli u kaos

Obnovljena Turistička palača zamišljena je kao mjesto na kojem će turisti koji dolaze u Split na jednom mjestu moći pronaći sve što ih zanima: okrjepu, informacije, rent-a-car, rezervirati izlete... Nažalost, još uvijek ih dočekuje šljunčana površina nedostojna reprezentativne lokacije na kojoj se nalazi, prava dobrodošlica za divlji zapad.

Prošle su dvije godine otkad je na Gradskom vijeću donesena odluka o uklanjanju kioska za sladoled pokraj Turističke palače, uz obvezu da se vlasnicima dodijeli druga pozicija za istu djelatnost. Što se čeka?

Bicikli i motori rentaju se bez plana i kazne

Da komunalna anarhija kojoj svjedočimo zadnjih godina i nije baš uvijek sasvim slučajna, već preživljava uz prešutan blagoslov Banovine, najbolje pokazuje to što za prošlu godinu uopće nije bio raspisan natječaj za zakup javnih površina za davanje u najam bicikala i motora.

Razlog? Nisu stigli izraditi dopunu Plana rasporeda kioska i naprava. Pa je za područje cijeloga grada za ovaj prekršaj napisano tek pet-šest kazni, u smiješnom iznosu od tek 3500 kuna. Ne samo da smo dobili nered, nego svjesno i rupu u gradskom proračunu.

Izdaju se i nove dozvole za štekate

Gradonačelnik Ivo Baldasar nastavio je s politikom svoga prethodnika Željka Keruma i bio poprilično blagonaklon prema ugostiteljskim apetitima kad su trgovi i javne površine u pitanju. Bivši SDP-ov poteštat pojedincima je omogućio i trogodišnje ugovore koji vrijede do 2020. godine, no to ne opravdava aktualnu vlast, koja je i prošlog ljeta za smiješne iznose potpisala nove jednogodišnje ugovore za štekate koji su postavljeni na lokacijama koje bi trebale biti čiste ako će se slušati konzervatorske upute.

Bačvice i dalje pod opsadom ležaljki

Pravilnika o gospodarskom korištenju plaža na području Splitsko-dalmatinske županije, koji je donesen zahvaljujući velikom pritisku nevladinih organizacija i javnosti, na snazi je još od 2017. godine, no kad je plaža Bačvice u pitanju, on je samo još uvijek lijepo slovo na papiru.

Pravilnik jasno utvrđuje kako samo 30 posto područja koje je pod koncesijom smije biti pod ležaljkama i suncobranima, te da prilaz moru mora biti slobodan za sve kupače. Površine na kojima će ležaljke biti postavljene moraju jasno biti prikazane za infoploči na ulazu u plažu. Još jedno u nizu retoričko pitanje: što se čeka?