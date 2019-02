Splitski KBC čekaju velike promjene: smanjit će se gužve i liste čekanja, a uredit će se i izgraditi niz novih odjela! Evo što je prilikom otvaranja novog Zavoda najavio prvi čovjek bolnice

Splitski KBC danas prvi put obilježava svoj dan, a po strateškom planu novog vodstva bolnice, na čijem je čelu Julije Meštrović, uskoro bi trebao dobiti mnogo novih pacijentima korisnih sadržaja među kojima je i očekivani Objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP).

Svečana sjednica Dana splitskoga KBC-a održana je u velikoj vijećnici, gdje su među ostalim zaslužnima podijeljene zahvalnice.

Ravnatelj Julije Meštrović je rekao kako je na današnji dan 1993. godine spajanjem bolnica na Firulama i Križinama te Toplica na Trgovačkom sudu u Splitu registriran Klinički bolnički centar. Istaknuo je da je ta bolnica najveća ustanova u dijelu Sredozemlja, od Trsta do Patrasa u Grčkoj, i na sjeveru do Zagreba, da ima 3700 zaposlenika, od čega 130 docenata i profesora, 40 doktora znanosti i 54 specijalizanta. Kako je istaknuo, to je silan znanstveni potencijal koji može biti pokretač razvoja Splita, Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske.

Podsjetio je da su lani kao jedina ustanova u zemlji osnovali Odjel za razvoj projekata i Odjel za znanost i nove djelatnosti, kao što je neuroradiologija elektrofiziologije te dentalna medicina za djecu s posebnim potrebama.

Prijavili su se i za natječaj Ministarstva zdravstva zahvaljujući kojem će dobiti 70,5 milijuna kuna, rekonstruirali su i dogradili dio Klinike za onkologiju, otvorili dnevnu bolnicu u Zagvozdu, a danas u Splitu na negdašnjoj Ginekologiji otvaraju nove prostorije Zavoda za traumatologiju i ortopediju.

U planu je i uređenje Klinike za plućne bolesti u koju će se sljedećeg tjedna uvesti plin, a kupili su i 750 računala kako bi riješili bolnički informatički sustav.

"Imamo velike planove, poput Centra za akutnu medicinu, u sklopu čega će biti Objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP), Invazivna kardiologija, Trauma, Hitna pomoć, Jedinica intenzivnog liječenja, Operacijski blok, Klinika za anesteziologiju, Jedinica intenzivnog liječenja djece, Istraživački centar i drugi sadržaji koji mogu bitno odrediti razvoj i kvalitetu rada u našoj bolnici koja ima misiju služiti građanima", najavio je ravnatelj Meštrović

Rekao je i da je u planu gradnja podzemne garaže na ulazu u bolnicu, a onaj tko ju dobije u koncesiju trebat će izgraditi novu zgradu Poliklinike.

Nakon svečane sjednice otvoren je i preuređen Zavod za traumatologiju i ortopediju, gdje je predstojnik Klinike za kirurgiju splitskoga KBC- a Zdravko Perko novinarima rekao da se nakon devet godina, obnovilo cijelo krilo bolnice na prvom katu koje ima 1500 metara četvornih.

Sada na raspolaganju imaju 66 postelja i devet na intenzivnoj njezi, što im daje dodatni potencijal za razvoj Zavoda, a prostorije kojima su se dosad koristili pretvorit će u dnevne bolnice kirurgije jer žele što više pacijenata tako liječiti.

"Ovo je prvi korak u uređenju Zavoda jer nam još predstoji uređenje operacijskih dvorana na mjestu stare rađaonice. S tim ćemo znatno podignuti svoje kapacitete i smanjiti liste čekanja", rekao je Perko, dodajući kako već za desetak dana očekuju pacijente na novom Zavodu za traumatologiju i ortopediju.

Prije početka svečane sjednice župan Blaženko Boban predao je ravnatelju bolnice ključeve dvaju dostavnih i sanitetskog vozila vrijednih više od pola milijuna kuna. Župan Boban je istaknuo kako je splitski KBC najvažnija ustanova za 1,5 milijuna pacijenata koji joj gravitiraju​. Dodao je da iznimno dobro surađuju, da su samo u prošloj godini kroz projekte Objedinjenoga hitnog bolničkog prijama za dijagnostičke i laboratorijske uređaje​ izdvojili gotovo 2,5 milijuna kuna.

"Ova nam donacija puno znači jer nam osigurava sigurnost i efikasnost našeg rada", rekao je ravnatelj Meštrović.