Napokon katamaran od Resnika do Splita! Ugodna vožnja od zračne luke do centra grada trajat će svega 15-ak minuta, evo kada kreće nova linija i kolika će biti cijena karte

Udaljenost između Zračne luke u Resniku i centra Splita od svibnja ove godine bit će savladiva u svega 15-ak minuta ugodne vožnje katamarom koji će od kraja svibnja do kraja listopada prometovati iz Resnika do splitske Gradske luke.

Direktor županijske turističke zajednice Joško ​Stella u četvrtak je rekao da će iz Resnika prema Splitu tijekom svibnja i listopada katamaran voziti osam puta dnevno, a od lipnja do kraja rujna čak deset puta dnevno, svakih 1,5 sat vremena od jutra do 21,30 sati​, pa će tako putnici iz splitske zračne luke brzo i bez prometnih čepova na cestama stizati u trajektnu luku Splita na sve linije prema otocima.

Linija je dogovorena između Agencije za obalni linijski promet, Lučke uprave Split, hotelijera sa srednjodalmatinskih otoka, Zračne luke, te gradova Splita i Kaštela, a još je treba potvrditi Upravno vijeće Agencije za linijski promet idućeg tjedna.

Karta stotinjak kuna

Na dugo čekanoj komercijalnoj brodskoj liniji između Splita i njegove zračne luke plovit će katamaran kapaciteta 145 osoba, pretpostavljena cijena karte bit će oko sto kuna, a za djecu do sedam godina besplatno. Agencija za obalni linijski promet i tvrtka "Katamaran Line" potpisat će o tome ugovor, dok će Lučka uprava Split osigurati potrebnu infrastrukturu za pristajanje i isplovljavanje katamarana u Resniku.

– Lučka uprava je sudjelujući u ovom projektu željela dati svoj doprinos smanjenju prometnih gužvi na cestama i rasterećenju prometnice kroz Kaštela i cestovnih prilaza luci u Splitu. Ideju o tome podržao je ministar Oleg Butković, a naš je zadatak staviti u funkciju pristan u Resniku.

Problem nam je bila ostavština kompanije ECA, koja je prometovala hidroavionima, a kojoj je oduzeta koncesija za taj posao. Dobili smo rješenje Lučke kapetanije da možemo ukloniti ostatke pontona za hidroavione i dokumentacija za to se priprema kako bi sve bilo spremno u travnju.

Planiramo u Resniku na pristanu imati javni nužnik, malu čekaonicu i mjesto za prodaju karata, videonadzor i osiguravanje reda u luci, a Lučka uprava predvidjela je svojim programom rada za ovu godinu sredstva potrebna za sve to – kazao nam je Vice Mihanović, ravnatelj Lučke uprave.

Vjerujući u potencijal ove vrste morskog prijevoza do Splita, u Lučkoj upravi smatraju da će ovo biti samo prva faza, dok bi se u budućnosti pristan mogao širiti i uvesti linija do Splita kroz Kaštela sa stajanjima. Za projekte morskog puta od Resnika i Kaštela do Splita potporu su im dali splitski i kaštelanski gradonačelnici.

U preostalim mjesecima do lipnja preostaje riješiti pristup putnicima iz zračne luke do pristana u Resniku, a koji će sigurno biti moguć preko pješačkog nathodnika u zračnoj luci, koji će također biti završen do svibnja.

Hotelijeri oduševljeni

Odluka o uvođenju katamaranske linije od Resnika do Splita dočekana je s oduševljenjem prije svega među hotelskim kućama i iznajmljivačima na srednjodalmatinskim otocima, koji su desetljećima muku mučili s dugim cestovnim putovanjima od aviona do trajekta, zbog čega su gosti nerijetko odustajali od odmora na otocima.

– Mi smo doista prezadovoljni ponuđenim rješenjem koje će značajno skratiti i uljepšati put našim gostima iz zračne luke do Splita, a onda dalje na otok. Godinama smo bili odsječeni u kasnim poslijepodnevnim satima zbog malog broja brodskih linija koje su iz Splita išle prema Hvaru, a od ove godine i to će se popraviti.

Naši su inozemni partneri sretni što gostima mogu ponuditi ovakav brodski prijevoz do Splita – kazala nam je Renata Lichtberger, direktorica prodaje i marketinga "Sunčanog Hvara" koji godinama pokušava naći rješenje problema brodskog prijevoza do otoka.

U razgovorima o novoj liniji bilo je pitanje i kada bi se mogle organizirati brodske linije koje bi izravno iz Resnika išle prema Braču, Hvaru ili Visu, ali zasad to nije u planu jer su grupe avionskih gostiju podijeljene između desetaka ljetovališta u srednjoj Dalmaciji, a ne idu svi zajedno na jedno odredište.

No, ako se pojave brodari zainteresirani za takve vožnje, o tome će se svakako raspravljati, kažu nadležni.

Gušći red plovidbe

– Naš plovidbeni red za 2019. na vrijeme je usuglašen, puno ranije nego prethodnih godina, pa će prema Hvaru, na primjer, ljeti dnevno ići najmanje 15 brodskih linija troje brodara. Isto tako su bolje povezani i Korčula, Bol, Makarska, uvodi se nova linija Rijeka – Zadar sa stajanjima na Krku i Pagu i vjerujemo da će turistički sektor i stanovnici otoka biti zadovoljni – kazala nam je Paula Vidović, ravnateljica Agencije za obalni linijski promet.