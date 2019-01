'Ne dobijemo li uskoro bitku protiv potkornjaka, Marjan je izgubljen!': šumari s kojima smo razgovarali strahuju od katastrofalnog scenarija, zbog osjetljivosti teme nisu željeli otkriti svoj identitet

Nakon poništenja natječaja za izradu traktorskih vlaka uz pomoć mehanizacije kojom bi se krčio šumski teren, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje Marjanom Damir Grubšić je na sjednici Gradskog vijeća u utorak ponudio obrazloženje kako nisu znali da autor Elaborata, diplomirani inženjer šumarstva Branimir Stošić, nije licenciran kao inženjer za šumske prometnice.

Čelnik gradske institucije kao suodgovornog autora projekta za traktorske vlake nije spomenuo Ivana Ljubića, šumarskog inženjera iz Javne ustanove, koji također nije licenciran za izradu šumskih prometnica. Naime, on je napravio tehnički opis, grafičku kartu i to potpisao. Stošić je, kako nam je priznao, projekt samo potvrdio, zapravo je riječ o jedinom dijelu Elaborata koji on nije izradio.

Kako bilo, nije poznato po kojem će se modelu krenuti u suzbijanje potkornjaka niti kada će se raspisati novo nadmetanje za izvođenje pripremnih radova u park-šumi. Naime, do jučer u Javnoj ustanovi nisu htjeli čuti za angažiranje volontera, ravnatelj je u svim dosadašnjim javnim istupima govorio da su oni otegotna okolnost.

Grubšić je jučer pred gradskim vijećnicima u Banovini rekao kako će se "raditi brzo i efikasno i uz pomoć volontera". Također, dr. Mirko Ruščić, predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove, na zasjedanju je zahvalio građanima i kazao kako u spašavanju Marjana neće biti angažirana teška mehanizacija:

– Odustajanjem od javne nabave zadržat ćemo prirodna staništa.

Ako se prihvaćaju zahtjevi prosvjednika, pitanje je zašto su "upravitelji" institucije zadužene za upravljanje park-šumom uoči raspisivanja poništenog natječaja usvojili drugačiji koncept, osobito jer je dr. Ruščić ranije davao izjave kako se protivi teškoj mehanizaciji na Marjanu.

Kako bilo, ovo je već treće propalo nadmetanje za suzbijanje potkornjaka, a do sada je samo jedna tvrtka bila angažirana na sječi stabala, i to bez natječaja, u travnju prošle godine. Radili su samo nekoliko mjeseci, dok u lipnju nisu morali ugasiti motorne pile zbog početka sezone zaštite od požara. Od tada se čeka nadmetanje koje bi trebalo uspjeti, i neće agresivno napasti "pluća grada".

Šumari s kojima smo razgovarali uglavnom nisu optimistični, većinom smatraju kako je zahvaljujući lošoj organizaciji, a neki koriste i gore riječi, izgubljeno dragocjenih godinu dana. Zbog osjetljivosti teme i marjanskog problema izričito su tražili da im ne otkrivamo identitet u javnosti.

Stoga se postavlja pitanje, ako se iz određenih razloga ne bi provodile planirane mjere na suzbijanju potkornjaka predviđenim tempom, je li se već akumulirala kritična masa potkornjaka dovoljna da, zajedno s generacijama nametnika što bi nastale tijekom predstojećeg proljeća i ljeta, do jeseni zarazi glavninu šume?

– U svakom slučaju, šanse za oporavak tada su znatno manje – prognozira stručnjak za potkornjake dr. Milan Pernek iz Hrvatskog šumarskog instituta, autor Akcijskog plana za suzbijanje ovih štetnika.

Podsjetimo, početak radova najavljivan je za ožujak, dok nametnik još nije aktivan, a samo od trenutka raspisivanja natječaja do njegova poništenja izgubljen je dragocjeni tjedan, pri čemu se još čeka otvaranje novog postupka koji bi, ako budu iste odredbe kao i u prvom slučaju, trebao potrajati 11 dana.

Dr. Pernek je lani održao predavanje u Gradskoj knjižnici "Marko Marulić", a svima koji su nazočili u pamćenju je ostao predstavljeni dijagram razmnožavanja potkornjaka. Naime, kukci se u početnoj fazi slabije množe, a onda u jednom trenutku krivulja nezaustavljivo skoči. Progresija nametnika u takvim okolnostima postane teško savladiva.

Ukratko, svi s kojima smo razgovarali upućuju kako je razdoblje do ljeta odlučujuće da bi se šanse za oporavak šume popravile. Propusti li se šansa i ove godine, Marjan bi mogao biti uništen, smatraju šumari.