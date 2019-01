Miroslav Delić, dosadašnji direktor "Čistoće" novi je čelni čovjek "Prometa"! Nakon sastanka svih predstavnika gradova i općina, suvlasnika splitskog javnog prijevoznika, na čelu s većinskim vlasnikom Gradom Splitom koji je u srijedu održan usuglašeno je da "volan" ove tvrtke preuzme upravo Delić.

Odluka o njegovom imenovanju donijet će se na Skupštini Društva koja je zakazana za sljedeću srijedu, 6. veljače.

Sam Delić nije nam u ovom trenutku mogao puno reći o svojim prvim potezima, s obzirom da, kako nam je kazao, još praktički nije ni ušao u firmu.

- Vjerujem da se "Promet" može izvući iz problema zajedničkim naporima svih - i uprave i suvlasnika i svih radnika pametnim potezima i dobrom komunikacijom - kratko nam je kazao.

Neslužbeno doznajemo kako je upravo on od početka bio jedini ozbiljni kandidat za upražnjeno direktorsko mjesto s kojim su već nakon Nove godine započeli pregovori, o čemu je "Slobodna" prva pisala.

Pred njim je ne baš lagan zadatak - u prvom redu se to odnosi na potpisivanje ugovora sa svim suvlasnicima o pružanju usluge prijevoza putnika, odnosno provedba europske direktive 1370, koju je do sada potpisao samo Grad Split.

Dokument je to koji bi nakon poptisivanja svih suvlasnika, Prometu trebao osigurati stabilnost i održivost kojim su regulirana prava i obveze obiju strana.

Jedna od prioritetnih zadaća će mu svakako biti restrukturiranje tvrtke, ali i nastavak postupaka nabave preostalih novih autobusa te uvođenje novog sustava naplata karata.

Delić se već u dva mandata pokazao kao uspješan direktor "Čistoće", koja je trenutno jedna od najstabilnijih i najboljih gradskih tvrtki. Nakon Skupštine javnog prijevoznika očekuje se što skorija sjednica i Nadzornog odbora ovog trgovačkog društva na kojoj bi Delić trebao potpisati ugovor te čim prije stupiti na dužnost.

No, njegovim odlaskom u "Promet" postavlja se logično pitanje tko će nakon njega preuzeti upravljanje "Čistoćom". No, to u ovom trenutku još nije poznato, odnosno neslužbeno doznajemo tek da su pregovori u tijeku.

