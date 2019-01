Gradsko vijeće Splita odlučilo: nema povećanja paušala za iznajmljivače, u rujnu nova rasprava!

Na sjednici splitskog Gradskog vijeća večeras se našao i dugoočekivani prijedlog odluke o određivanju visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.

Prvi se za raspravu javio Igor Stanišić, HGS-ov predsjednik Gradskog vijeća predloživši amandman s kojim bi se u svim gradskim kotarevima plaćao iznos od 300 kuna, u Stobreču i Slatinama 255 kuna, Žrnovnici i Kamenu – 210 kuna, a Sitno Gornje i Donje te Srinjine bi izdvajale 150 kuna. Za svaki krevet da iznosi 350 kuna, odnosno da se koriste sve tarife koje su trenutačno na snazi, a da se kroz iduće dvije godine napravi analiza za buduću promjenu paušala.

Za raspravu se javio i HDZ-ov Petar Škorić. Kazao je da posljednjih godina broj kreveta raste, kao i prosječna cijena iznajmljivanja te broj turista i popunjenost.

- Naravno, svi pokazatelji utječu na stanje komunalne infrastrukture. Sadašnji iznos paušala je kreiran u vrijeme kada su svi spomenuti pokazatelji bili drugačiji. Kroz raspravu se pokušalo tumačiti da ovo nije paušal po danu i mjesecu, već godišnji. Cilj je da damo potporu privatnim iznajmljivačima i ovo je privremeni prijedlog kojim se definira neki smjer kako bi se razmotrile druge mogućnosti u podizanju potpore malim iznajmljivačima. Naš početni prijedlog je bio drugačiji, ali uzimajući u obzir klimu koja se stvorila, odlučili smo se na tri zone – kazao je Škorić što je Ljubica Vrdoljak potkrijepila konkretnim brojkama.

Prije 15 godina Split je imao 20 posto otpada manje u ljetnom periodu, nego u zimskom. Osim toga, 2013. godine u centru grada i Varošu su radila dva mala vozila, a u 2017. ih je radilo sedam – uspoređuje Vrdoljak nabrojavši i broj ljudstva i strojeva koji se povećao.

- Osim toga, 2016. se prikupilo 657 tona a u 2017. je u centru grada i Varošu prikupljeno 12.970 tona. To je razlog zašto se upravo u tim dijelovima grada traži da se plaća veći paušal – kazala je Vrdoljak.

Natalia Tafra Bazina je unutar rasprave prokomentirala jutrošnju situaciju s devete sjednice Odbora za proračun i financije koja je održana prije sjednice Gradskog vijeća i pojasnila da je imala vrlo neugodno iskustvo kao predsjednica tog odbora.

- Naime, kolege iz odbora, članovi vladajuće koalicije, nisu mi uopće dozvolili da započnem sjednicu. Ono što je bilo kamen spoticanja je drugi prijedlog kluba vijećnika Mosta za drugu točku dnevnog reda, tj. Odluke o određivanju visine paušalnog poreza po krevetu. Došlo je do žučne rasprave, galame, nadglašavanja, negiranja legalnosti takvog prijedloga i tvrdnje da nije zakonski dopustivo imati dva prijedloga. Pozvala sam na Odbor gospođu Blaženku Tolić, pravnicu i voditeljicu Odsjeka za rad Gradskog vijeća kako bi potvrdila činjenicu da je sve legalno i da je prijedlog Mosta uvršten u dnevni red 19. sjednice GV zajedno sa prijedlogom gradonačelnika. Vršen je ogroman pritisak na mene da izbacim taj prijedlog iz dnevnog reda i nakon gotovo pola sata sam uspjela izboriti izglasavanje cjelokupnog dnevnog reda koji, naravno, nije prihvaćen jer su kolege iz vladajuće koalicije bili u većini. Nakon toga je vijećnik Sučić dao prijedlog dnevnog reda bez prijedloga Mosta i takav dnevni red je prihvaćen po istom principu. Nije mi jasno zašto je bio potreban taj cirkus, sad o oba prijedloga uredno raspravljamo na sjednici GV? - upitala je Tafra Bazina i dodala da Pametno nikad neće podržati povećavanje nameta građanima Splita.

- Prirez koji je povećan na 15% je sasvim dovoljan teret građanima i dodatni prihod gradskoj vlasti koji odlazi samo na nova uhljebljivanja i gradsku administraciju, a ne na poboljšanje uvjeta života sugrađanima – dodala je Bazina.

Kristina Vidan je dodala da Pametno neće podržati prijedlog bez obzira na to što se radi o malom povećanju paušala od sto kuna te da neće prihvatiti niti jedan novi namet koji predloži ova gradska vlast.

- Prvi korak ove vlasti bilo je povećanje prireza bez ikakve jasne vizije i plana, što i kako s povećanim prihodima. Bili smo protiv toga i mnogi su nas tada proglašavali nevjernim Tomama, uvijek protivnima jer kao samo to malo novca fali da se dogodi sveopći procvat na svim poljima života građana u ovom Gradu. Nakon povećanja prireza proračun je postao popis želja s odgodom, a jedino što je procvalo je bujanje administracije u Banovini. A ni to nije dovoljno da se donese nešto tako jednostavno kao odluka o komunalnom redu.Vlasnici apartmana već plaćaju veću komunalnu naknadu i odvoz smeća. Split hitno treba komunalni red. Na kraju mi je najžalosniji tipični HDZ-ov argument jer oni zarađuju puno pa zašto im ne bi malo uzeli. Mislim da je toga dosta i da napokon trebate puniti proračun svojim radom – naglasila je Vidan.

- Mene bi iznenadilo da ste prihvatiti prijedlog HDZ-a i da je taj prijedlog nula kuna. Obmanjujete javnost i iznosite neistine. Znamo što je ova vlast napravila i da je primila nove komunalne redare, a i s prijemom tih ljudi imamo manje zaposlenih nego na početku mandata – odgovorio je Škorić.

HSLS-ov Tonči Blažević je kazao da prijedlog nosi povećanje u proračunu iz kojeg ne možemo potrošiti prihod od spomeničke rente te predložio da se povećanje paušala odgodi za jednu godinu.

Jakov Prkić (Pametno) je nabrojio nekoliko primjera koje smatra kao nepravdu a dogodila bi se izglasavanjem odluke o povećanju paušala. Predložio je da je poštenije da ovu godinu ostavimo kako jest, a da se u prosincu donese pravedna odluka te dodao da bez obzira kako odlučili, nikada neće biti idealno.

Goran Kotur (SDP) je kazao da traže da u 2019. godini stanje ostane isto te dodao da ne raspolažu s dovoljnim brojem podataka za donošenje te odluke.

Mirna Kovačić iz HNS-a je kazala da smo kroz prireze i proreze punili gradsku blagajnu te zato nije za povećanje paušala bez analiza.

Nakon kratke pauze na kojoj se raspravljalo o prijedlogu predstavnika svih ostalih stranaka u Gradskom vijeću, gradonačelnik Andro Krstulović Opara je kazao da je ključno da prilikom predlaganja zakonskih izmjena, koliko god one bile nepopularne, prije svega treba imati odgovornost prema građanima. Kazao je da treba kazati da u gradu ima oko 22.900 kreveta ne računajući pomoćne ležajeve što znači da 15 do 20 tisuća građana zarađuje od iznajmljivanja.

- U nijednom gradu se nije raspravljalo ovakvim intenzitetom kao u Splitu. Zašto? Jesmo li mi posebni? Danas smo ovdje čuli prigovore zbog neplanskog trošenja sredstava od povećanja prireza, a 14 milijuna kuna ide za subvencije i opremu đacima i roditeljima. To je izravna posljednica povećanja prireza. Po projekcijama koje možete negirati, stoji da je prijedlog koji je išao na javno savjetovanje bio prihvaćen, utjecao bi na kompletnu cijenu sa 4,4 posto, a s ovim današnjim prijedlozima sa 2,5 posto bi utjecao na cjelokupni prihod zarade svih iznajmljivača. Razgovarajmo o brojevima, a oni ukazuju prave argumente. Martina Nimac Kalcina, potpredsjednica Zajednice obiteljskog smještaja HGK je kazala da bi vrlo rado da se paušal podjeli u nekoliko zona. Razlika tih brojeva je manja nego što se potrošilo interneta za klikanje tih vijesti ili tinte za njihovo tiskanje. Moje je mišljenje da moratorij na ovu odluku može biti prihvatljiv, s time da to ne možemo preispitati sljedeće dvije godine,, nego da istu takvu odluku donesemo do rujna ove godine – kazao je između ostalog Krstulović Opara.

Gradonačelnik je prihvatio prijedlog HGS-a, Mosta, stranke Pametno, SDP-a, Popravi grad..., ali uz uvjet da do rujna donesu novu odluku.

Od 30 vijećnika, svi su podigli ruku i prijedlog je jednoglasno usvojen te popraćen pljeskom. Tako bi se o povećanju paušala trebalo raspravljati u rujnu.

Mostov Ante Čikotić je na kraju prokomentirao kako je ovo mali korak za demokraciju i velika pobjeda za malog čovjeka.