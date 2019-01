Posao od 100 milijuna kuna: u Splitu će se graditi više od 2000 parkirališnih mjesta u devet garaža, Banovina provođenje natječaja prvi put prepustila arhitektima, evo i zašto

Otkad je aktualna gradska uprava na vlasti, prvi put se organizira arhitektonski natječaj kojemu je provoditelj Društvo arhitekata Split (DAS), i to u slučaju gdje provođenje takvog postupka nije bilo obvezno.

Riječ je o projektnom natječaju za izradu idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja za javne garaže na devet splitskih lokacija.

Raspisivač je gradska tvrtka "Split parking", a predviđa se da će biti izgrađeno ukupno 2197 parkirališnih mjesta u devet garaža. Ukupna vrijednost ulaganja procijenjena je na 97,5 milijuna kuna s PDV-om.

– Cilj natječaja je pronalaženje najboljih arhitektonsko-urbanističkih rješenja između više različitih prijedloga garaža. Natječaj se raspisuje kao anketni radi utvrđivanja prostornih i oblikovnih osobitosti garažnih objekata, te istraživanja mogućnosti uređenja područja koje je predmetom natječajnog zadatka – navodi se u objavi.

Dodjeljuje se pet nagrada, a ukupan fond iznosi 368.500 kuna. Natjecatelji trebaju ponuditi višestruko optimalna rješenja: garaže trebaju biti funkcionalne, potrebno ih je po visini i položaju uklopiti u okolne postojeće objekte, valja pronaći adekvatno prometno rješenje, hortikulturno urediti parcele, voditi računa o energetskoj učinkovitosti objekata, i k tome primjereno arhitektonski oblikovati garaže.

Natjecatelji su dobili dovoljno vremena, jer radove treba predati do 29. travnja. Predsjednik DAS-a Dragan Žuvela smatra kako je dobro da se išlo u raspis ovakvog natječaja.

– "Split parking" nam se obratio, iako nisu bili dužni raditi natječaje za ovaj tip objekata. Oni su filtrirali, s obzirom na imovinskopravne odnose i GUP, koje se polumontažne garaže mogu izvesti. Ovaj natječaj će formirati njihov vizualni identitet.

vo je projektni zadatak za kasniji postupak "design & built". Zaista je pohvalno od gradske tvrtke što su prepoznali da je oblikovanje važno, jer će biti element prisutan u prostoru. Pristali su i na naš uvjet da više od 50 posto žirija čine predstavnici struke – dodao je Žuvela.

Prema njegovim riječima, u pitanju je specifičan natječaj koji nije realizacijski, već anketni, za prikupljanje ideja.

– Garaže se rade po principu "design & built". Kad izvođač dođe, on ima svoje detalje, jer tako ide brže. Ovim natječajem dobiva se situacija da izvođači imaju kvalitetnu pripremu kada sutra budu izvodili objekte – napomenuo je prvi čovjek DAS-a.

Međutim, prava dobit ide izrađivaču projektno-tehničke dokumentacije za svih devet garaža. Naime, dok pobjednika ovog natječaja čeka nagrada od 147.000 kuna, procijenjena vrijednost izrade ukupne dokumentacije za projekte garaže iznosi oko 4,5 milijuna. Posao izrade projekta, kao i izvođač radova na izgradnji garaža, birat će se preko postupka javne nabave.

Teoretski, jedan arhitekt može dobiti natječaj, a drugi raditi projektnu dokumentaciju, upitali smo Žuvelu.

– Da, zato smo stavili da je anketni natječaj. Jer da smo išli na konkretni natječaj, onda bi taj koji pobijedi morao sve raditi. Zapravo, izvođačima će ovaj postupak služiti poglavito kao kvalitetan projektni zadatak za poslije, zato je anketni. Prvi put kad su mi došli, malo sam zastao, no poslije sam se raspitao. Specifičnost gradnje to uvjetuje, jer njima to pojeftinjuje sistem gradnje, a s druge strane moraju imati neko sidro, u ovom slučaju vizualni identitet i neku okvirnu organizaciju – ustvrdio je predsjednik strukovne udruge.

Direktor "Split Parkinga" Marko Bartulić objasnio je zašto je išao na natječaj s Društvom arhitekata.

– Trideset godina nismo ništa radili planski po pitanju garaža. Tih devet objekata su po naravi betonske konstrukcije, kad ih za deset godina uhvati ruzina ili slično, neki će reći da je nekakav Bartulić najlipši grad na svitu napravio betonskim. Treba uključiti Društvo arhitekata, za bilo koju intervenciju u prostoru valja tražiti mišljenje struke – istaknuo je direktor koji nije htio dati čvrstu prognozu kad će biti gotove garaže.

Split će konačno dobiti nove garaže, građanima više od dvije tisuće dodatnih parking mjesta: evo na kojim lokacijama će se graditi, a koje postojeće će biti nadograđene

Prije nekoliko mjeseci gradski čelnici objavili su da bi koncem ove godine trebala početi izgradnja šest objekata i dogradnja još triju, s ukupno 2197 mjesta. Planirane lokacije nalaze se na Gripama, Mertojaku, Splitu 3, Trsteniku, Ravnim njivama, Lokvama, Sućidru te dvije u Spinutu (Rendićeva i Jobova ulica).