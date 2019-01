Dvije dame u zrelim godinama doputovale su iz BiH kako bi krale po Splitu.

Slađana S. (31) iz Mostara i njezina devet godina starija prijateljica Nataša R. iz Nevesinja ukrale su iz trgovačkog centra "City Center one" robe u vrijednosti od 17450 kuna.

Njih dvije došle su u taj trgovački centar u subotu oko 18 sati i uputile se odmah prema trgovini Peek&Cloppenburg koja u ponudi ima skuplju robu renomiranih svjetskih marki. Nisu lutale i krale krpice po jeftinim dućanima nego su očigledno znale što žele ukrasti i koje je najpogodnije mjesto za to.

I jedna i druga su uzele dosta komada robe i krenule svaka u svoju kabinu gdje su sa odjeće skinule zaštitu, etikete i cijene, a robu su potrpale u svoje torbice i ruksake te su nakon toga izišle iz trgovine.

Naravno, alarm pri izlazu nije zbog skinute zaštite sa proizvoda zvonio, ali je ipak prodavačica primjetila njihovo sumnjivo kretanje nakon izlaska iz kabine i nagli odlazak iz dućana te je odmah o tome obavijestila zaštitarsku službu.

Na ruku ovim djevojkama nije išlo što prostor u kojem su krale nije odmah u prizemlju pa su se morale izgubiti koju minutu više dok iziđu iz centra s ukradenom robom.

Stigle su njih dvije taman tako do parkilališta City Centera one, ali su stigli i zaštitari koji su ih zadržali do dolaska policije.

U centar su ušle oko 18 sati, a zaustavljene su na parkingu dvadeset minuta kasnije. Dakle u 20 minuta su ukrale robe u vrijednosti od 17450 kuna.

Nakon uhićenja obje su dovedene u prostorije Druge policijske postaje gdje je nad njima provedena krim-obrada i obje su zaradile kaznene prijave za krađu, a ukradena roba je vraćena. Odvedene su nakon toga i pritvorskom nadzorniku, a a potom i na ispitivanje na Općinsko državno odvjetništvo.

Kaznena prijava za krađu ide u redoviti postupak u kojem se ove dvije ino-kradljivice moraju pojaviti. Tužitelsjtvo je tražilo, a istražni sudac i odobrio da im se i objema izreče mjera opreza - oduzimanje putnih isprava do okončanja postupka te su nakon toga obje puštene na slobodu.

Hoće li one sa slobode pobjeći u BiH, što je vrlo lako moguće ako imaju kakvu vezu preko granice ili će ostati u Hrvatskoj, vidjet ćemo kada postupak protiv njih počne.

Policija nije objavila o kojim je ukradenim predmetima riječ, samo ukupnu štetu.

Doznajeemo i da ove dvije djevojke nisu evidentirane po krađama na teritoriju RH, a jesu li to činile u BiH ili po svijetu bilo je do završetka ovog teksta nemoguće doznati.