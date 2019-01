Povećanje paušala podignulo prašinu među splitskim iznajmljivačima: Bačvice i Bol ili Lokve i Meje, pa kako to može biti isto? Dvije ili četiri zvjezdice, ni tu nema razlike!

Trodnevno javno savjetovanje organizirano ovoga vikenda u Banovini, kao i sami prijedlog Odluke za dizanje paušala za krevete sa 150 na 300 kuna na krajevima grada, odnosno s 300 na 750 kuna u prvoj zoni, dignuli su popriličnu prašinu među splitskim iznajmljivačima. Većina se buni, tek manji dio onih u užem centru grada odobravaju povećanje iznosa, no uz određene uvjete.

Očekuju bolje i efikasnije održavanje javnih površina, čišćenje, uvođenje komunalnog reda, kao i ulaganje u spomenike. S druge strane, oni koji su nezadovoljni smatraju kako se nastavlja udaranje po građanima, kao i netransparentna politika.

Ono što ih najviše smeta podjela je na samo dvije zone. I zaista, pomalo je apsurdno da u istom, cjenovnom rangu prve zone, budu Bačvice, Blatine-Škrape, Bol, Grad, Gripe, Lokve, Lovret, Lučac-Manuš, Meje, Mertojak, Plokite, Spinut, Split 3, Trstenik, Žnjan i Varoš.

– Bačvice i Bol ili Lokve i Meje, pa kako to može imati isti status? Ni približno nije isto odsjesti na Mejama ili Bačvicama, dvije minute šetnje od mora i na, recimo, Lokvama. Sve su to dobri kvartovi, ali jednostavno nije isto, a da ne spominjemo kako se kategorizacija i ostvareni broj noćenja uopće ne uzimaju u obzir. Dakle, isto plaća onaj koji iznajmljuje s dvije i s četiri zvjezdice – uvjeravaju nas iznajmljivači, od kojih baš ni jedan nije htio imenom i prezimenom stati iza svoje izjave.

No, dopustili su nam da citiramo njihove riječi jer lista primjedbi je poprilična.

– Jedina grana privrede koja nam vrijedi je turizam. Ovakva odluka na početku godine, kada su cijene već određene i dobrim dijelom napunjeni apartmani, govori koliko osjećaja ima predlagatelj zakona. Osim toga, sve ovo će dovesti do poskupljenja, smanjivanja broja gostiju, smanjivanja prihoda cijelom gradu... Ovakva politika pilanja grane na kojoj sjediš je nezamisliva. Uostalom, budite sigurni, ovo je najsigurniji način da se smanji broj legalnih, to jest prijavljenih turista – problem je, slažu se, i u drugoj zoni.

– Cijeli vikend, lijepo je pisalo u dokumentu, u drugu zonu spadaju objekti na Kmanu, Kocunaru, Pujankama, Sućidru, u Stobreču, Slatinama, na Brdima, Mejašima, Kamenu, Neslanovcu, Sirobuji, Šinama, Visokoj, u Donjem i Gornjem Sitnu te u Srinjinama i Žrnovnici. Pogreška, slučajna ili namjerna, jest da je Kamen naveden dva puta, a izostavljene su Ravne njive. One su, eto, nesvrstane. Možda je pogreška službenika koji je to sastavljao, no sve više nas smatra kako je riječ o smicalici jer na to se mogla uputiti žalba, pa bi sve moglo biti odbačeno. U konačnici, u tom scenariju svi iznajmljivači plaćali bi jedinstveni iznos od 700 kuna, a zona uopće ne bi bilo. Veći paušal čisti je udar na džepove iznajmljivača – pitamo se jesu li u svojim procjenama ipak otišli predaleko.

U ponedjeljak ujutro, na stranicama grada, Ravne njive ipak su nadodane u drugu zonu. Novi propis trebao bi biti donesen do kraja siječnja jer to je rok u kojem, po novom Zakonu o porezu na dohodak, gradovi i općine moraju donijeti odluku o iznosu paušalnog poreza. Ako prođe, retroaktivno bi se primjenjivao od 2. siječnja ove godine. Treba napomenuti i kako će se uvećati za prirez od 15 posto.

– Većina iznajmljivača smatra kako je nepravedno da se to provede u ovako kratkom roku. A iznos je poprilično visok. Dakle s 300 kuna u prvoj zoni paušal će se dignuti na 850 kuna. Znači 750 kuna plus dodani prirez od 15 posto. Za dvokrevetne sobe, koju većina ima, iznos je dosad bio 600 kuna a sada će biti 1750. Dižu se cijene svega, komunale, čistoće, boravišne pristojbe... – kaže nam Martina Nimac, potpredsjednica Zajednice obiteljskog smještaja HGK-a.

– Znam da je bilo iznajmljivača koji su ovog vikenda ispunili obrazac, no tri dana, i to preko vikenda, zaista je prekratko razdoblje – smatra Martina.

Usporedbe radi, mnogi smatraju kako je Dubrovnik podijeljen na četiri zone, bolji primjer.

Paušal u njihovoj prvoj zoni, ako vijećnici prihvate, iznosit će 750 kuna godišnje. U drugoj zoni 638 kuna, u trećoj 525, a u četvrtoj 375 kuna po krevetu. Kaštela i Supetar, navodno, neće podizati paušal.