Splitski poduzetnik iznosi svoju stranu priče o Turističkoj palači: Ovo je ubijanje, ovo nije normalno! Život mi se promijenio od dana kad sam se javio na natječaj...

Veliki interes javnosti izazvala je informacija da je USKOK proširio istragu protiv bivšega gradonačelnika Splita Ive Baldasara, i to zbog sumnji u pogodovanje poduzetniku Stipi Mađoru oko zakupa javnih površina oko Turističke palače.

USKOK sumnja da su gradske službe po nalogu Baldasara, a na traženje Mađora, izradile prijedloge ugovora kojima Grad Split daje u zakup Mađorovim tvrtkama javnu površinu oko Turističke palače s pravom prvenstva produljenja ugovora i davanja u podzakup, uz popust od 20 posto za jednokratnu uplatu.

Sve to na vrijeme od tri godine i protivno odluci Gradskog vijeća o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenoga građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita i bez mišljenja nadležne komisije.

Također, USKOK sumnja i da se na isti način dopustilo postavljanje šanka Mađorovoj tvrtki te da je na ovakav način Baldasar omogućio Mađorovim tvrtkama "pribavljanje nepripadne imovinske koristi za razliku između plaćene zakupnine s popustom i punog iznosa podzakupnine u iznosu od najmanje 63.682,00 kune te za neplaćanje naknade za postavljeni šank u iznosu od najmanje 24.000 kuna".

- Nemam pojma što bih rekao, sve skupa meni izgleda presmiješno iz razloga što sam, otkad je izašao taj natječaj za Turističku palaču, konstantno izložen raznim, mogu slobodno to nazvati, pritiscima. Ne postoji služba, od USKOK-a, PNUSKOK-a, krim policije, Porezne, Poreznog USKOK-a do raznih inspekcija koji mi nisu bili u firmama, ne postoji niti jedan registrator dokumenata koji nije pregledan. Vječito to traje i nema kraja, pa imam osjećaj da se tu radi o tome da nekome nešto smeta. Ovo je ubijanje, ovo nije normalno - kazao nam je Stipe Mađor, koji je, da se zaključiti po USKOK-ovu priopćenju, "glavni" i taj koji je poticao Baldasara na kazneno djelo.

- Ne razumijem uopće za što oni mene terete. Spominje se tih 20 posto popusta. Koliko ja znam, to je u Gradu bilo propisano odredbom kojom se daje popust ako se plaća odjednom. Znači nije to samo prema meni, nego općenito prema svima koji su željeli platiti zakupninu odjedanput. Meni su postojale opcije, ako platim odjednom, imam popust, ako ne, plaćam mjesečno. Novi gradonačelnik je u veljači 2018. godine donio odluku da ukida tu odredbu o popustu i dobio sam uplatnice koje se plaćaju mjesečno i ja od ožujka plaćam punu cijenu. Jednostavno ne vidim problem, sve mi ovo izgleda kao neko pakiranje i zloća.

- Što se tiče ugovora gdje ja gospodarim štekatima, namjera i plan je bio da ti štekati ne mogu ni u jednom trenutku biti izloženi manipulaciji. Projektant je napravio rješenje uređenja okoliša i zamislio gdje će što biti i koliki će biti koji štekat te je u nacrtu napravio što kojem prostoru pripada. Predao je to Gradu, oni su prihvatili i po tome sad funkcionira Palača. To što su oni meni dali sve te površine u najam, a ja svojim najmoprimcima prefakturirao, bez kune zarade, daje samo Gradu sigurnost jer nemaju problema oko naplate, imaju bankovnu garanciju, pokriveni su... - pojašnjava nam Mađor.

Dodaje kako sve njegove firme i svi zakupci imaju minimalne tehničke uvjete te se čudi što nikad nitko iz USKOK-a nije s njim razgovarao niti uzeo njegov iskaz o ovom slučaju.

- Za mene su se raspitivali po Palači, ali nitko nikada nije službeno razgovarao sa mnom. Meni samo dođu u firmu, uzmu svu dokumentaciju koja ih zanima, odnesu i tako to traje već pet godina. Sve se ovo počelo događati kad sam se javio na natječaj, od tog dana se meni život promijenio. Nisam nikad zažalio što sam se javio, sve ovo mi daje energiju da i dalje nastavim u tom smjeru, no nije mi jasno zašto i dokad će to trajati.

- Primjerice, situacija s tim plodouživanjem. Dosta ljudi uopće ne zna što je to, netko je napisao "zlatna koka" i sad svi to ponavljaju. A moja tvrtka "Valleus" je dosad Gradu uplatila gotovo sedam milijuna kuna, izgradilli smo objekt za 18 milijuna kuna, plaćam najam uredno u sekundu... Spominju štetu od 60-ak tisuća kuna, a u isto vrijeme bez ikakve svoje obveze, uložio sam prošle godine 350 tisuća kuna za jelke i novogodišnje ukrase oko Palače jer sam želio to urediti da bude kako treba...

Pojašnjava i kako Grad nije ispoštivao sve svoje preuzete obveze, pa primjerice zbog bespravnog kioska još uvijek nije završeno uređenje.

- Taj je kiosk tamo već dvije godine, nitko ga ne dira. Zbog toga ja svaki mjesec plaćam skladištenje kamena kojim se uređenje trebalo završiti, a nije jer to nije maknuto. I nikome to ne smeta. Toliko je tih kontrola prošlo u ovih pet godina da ne mogu nego zaključiti da netko želi nešto na silu pronaći. Vjerojatno u ovom društvu ne može biti normalno da netko odradi nešto normalno, a ovo je bilo sigurno normalno odrađeno. Ne znam, nemam pojma što je uzrok svega ovoga. Je li tu u pitanju ljubomora, zavist, očito je to najveći problem.

- Ovo nije normalna situacija, toliko se mene uživa provlačiti kao negativca, a niti jedna moja firma nije propala, nije u stečaju... Koja je tu nastala šteta, to što sam platio po važećoj odredbi? I da zaključim, nikad ništa od bivšega gradonačelnika nisam tražio. Samo sam prigovorio na neke propuste, pa su se pronalazila zajednička rješenja na obostranu korist. Ponovit ću, sve je ovo za mene i vrlo ozbiljno, ali i smiješno... - zaključio je Stipe Mađor priču o Turističkoj palači.