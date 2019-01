Stanovnici Spinuta podijeljeni oko gradnje garaža: 'Ni to neće riješiti problem s automobilima'; Evo što kažu 'starosjedioci' splitskog kvarta

Direktor 'Split parkinga' Marko Bartulić je kazao da područje Spinuta ima veliki broj garažnih mjesta, iako se osjeća da bi ih trebalo biti još više, možda čak tisuću, s čime se stanovnici nisu složili

Javna tribina na temu prometa u mirovanju, koja je održana u organizaciji tvrtke "Split parking" i Gradskog kotara Spinut u kotarskim prostorijama, od samog početka je bila napeta.

Marko Bartulić, direktor "Split parkinga", prvo je predstavio rezultate analize postojećih i potencijalnih parkirališnih kapaciteta, procjenu broja vozila u kotaru i podatke o zauzetosti mjesta prikupljenih uz pomoć postavljenih senzora i aplikacije Split parking. Prikazao je i rezultate provedene terenske ankete među stanovnicima Spinuta na temu parkiranja vozila u njihovu kvartu, koji kažu da je 2661 ukupan broj trenutnih i potencijalnih parkirnih mjesta u kotaru Spinut. Pod naplatom ih je 478, a procjenjuje se da je na području kotara ukupno 4600 vozila.

Neprecizne brojke

Većina uličnih parkirališta je neregulirana, odnosno neoznačena. Na prostorima veće gustoće naseljenosti, primjerice u Matoševoj ulici, događa se veći broj nepropisnih parkiranja te ne postoji adekvatna prometna signalizacija vezana za parkiranje.

Bartulić je kazao i to da područje Spinuta ima veliki broj garažnih mjesta, iako se osjeća da bi ih trebalo biti još više, kako bi se uspješno uklonila vozila parkirana na voznim površinama, a prema tablicama unutar područja Spinuta trebalo bi regulirati novih 1000 parkirnih mjesta, naročito ona izvan prometnih površina te na ulicama.

Kroz čitavu tribinu spominjala se potencijalna izgradnja dviju garaža, oko kojih su mišljenja bila podijeljena. Onima kojima je dosta gužve izričito su za garaže, ali samo ako će biti podzemne, a nekima je i to šaka u oko pa su protiv podzemnih i nadzemnih.

Posjetitelji tribine, kojih je bilo iznenađujuće mnogo, Bartuliću su prigovorili i zbog načina brojanja automobila u istraživanju. Naime, smatraju da sigurno ne nedostaje 1000 parking mjesta. Prebrojavanje uz pomoć postavljenih senzora po njima nije vjerodostojno jer na području njihovog kotara parkira puno ljudi koji tu ne žive. Velikom broju okupljenih nije bilo jasno zašto se iznose brojke i statistike o vozilima i nedostatnom broju parkinga koje nisu precizne.

– Nije uopće problem doznati koliko u kvartu ima zgrada, stanara i automobila – rekao je jedan od stanovnika na tribini, spominjući kako se u vrijeme Domovinskog rata jako dobro znalo koliko u kojoj zgradi ljudi živi, što je, kaže, i danas potrebno za slučaj "nevolje".

Cilj tribine bio je pronaći moguća rješenja koja će olakšati problem nedostatka mjesta za smještaj vozila, koji je u tom kotaru posebno izražen. Problem s nedostatkom parkinga odnosi se na cijeli grad, ali u svakom kotaru postoje specifične situacije i problemi s kojima su najbolje upoznati njegovi stanovnici.

Platiš, a ne parkiraš

– Plaćanje parkinga, ukoliko se vozačima ne može osigurati taj isti parking, nije dobra ideja. Najave izgradnje dviju garaža je pun pogodak i s tim treba početi što prije jer je svaka pomoć dobrodošla. Međutim, generalno gledajući, problem s parkingom uz ovaj tempo rasta stanovnika i broja automobila se neće moći rješiti ni s novim garažama. Jedino ga se može riješiti tako da gradska vlast potiče stanovnike Splita da što manje koriste automobile i da ljudi malo smanje svoj komfor. Mnogi, umjesto da odu do parkinga, parkiraju na zeleni prilaz samo da nebi morali hodati 200 metara – zaključio je jedan od mlađih stanovnika Spinuta, s kojim se Bartulić složio:

– Kombinacija povećanja kapaciteta i promjene mentalnog sklopa dovest će nas do kvalitetnog rješenja – rekao je direktor Split parkinga.

Javili su se i oni koju su prije mnogo godina kupili stanove s obećanim mjestima za automobile ispred zgrade, a onda im ga je izmjena "konstrukcije" grada odnijela i sad predlažu da imaju prednost u odnosu na ostale.

– Ja sam stanovnik ovog kvarta od 1971. godine i smatram da bi, kada se izgrade garaže, stanari koji su starosjedioci trebali imati prednost pri otkupu parkirnog mjesta – rekao je stanar Kineskog zida.

Do završetka tribine do rješenja problema nisu došli, ali to "Split parkingu" nije ni bio cilj. Namjera je bila čuti glas stanovnika ovog dijela Splita koje i dalje zanima samo jedno – kako barem privremeno, dok se obećane garaže ne izgrade, riješiti njihove tegobe s parkingom.