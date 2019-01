Direktor Vodovoda i kanalizacije objavio kad će Split i okolica dobiti pročistač vode: vijest će razveseliti samo najstrpljivije, a jedan detalj će mnoge razbjesniti

Zbog zamućene pitke vode, u Splitu i široj okolici oko 400 tisuća stanovnika petnaest dana u godini prisiljeno je kupovati flaširanu vodu, a direktor gradske tvrtke Vodovoda i kanalizacije Tomislav Šuta rekao je za Hinu da će pročistač vrijedan sto milijuna kuna biti gotov za dvije godine.

I danas je njihova služba za informiranje izvijestila javnost da je zbog velike količine kiše koja je padala posljednjih dana na tom području zamućen izvor Jadra, rijeke koja pitkom vodom napaja šire područje Splita, no zahvaljujući zalihama u vodospremama, građani još ne moraju prokuhavati vodu jer parametri njezine zamućenosti nisu iznad dopuštene granice. Kad parametri prijeđu granicu, na snagu stupa preporuka o prokuhavanju vode za djecu u dobi do tri godine, starije osobe i osobe s oslabljenim imunitetom. Zbog zamućenosti, u tom slučaju, osim Splićana, vodu trebaju prokuhavati i stanovnici Solina, Kaštela, Podstrane, Segeta, Okruga i Trogira.

Direktor splitskoga Vodovoda i kanalizacije Tomislav Šuta rekao je za Hinu da su parametri koji mjere vrijednost najprije s 10 spušteni na osam, a sada su na četiri, s tim da imaju tendenciju dodatnog smanjenja, zbog čega će stanovnici Splita i šire okolice biti prisiljeni vodu za piće kupovati otprilike stotinu dana na godinu. Zasad građani zbog toga ne podnose tužbe protiv te gradske tvrtke, barem koliko zna direktor Šuta, no on kaže da su oni ​po zakonu ​dužni, ako u roku od 24 sata nema vode, osigurati cisterne koje dovoze ​pročišćenu ​vodu iz Cetine u Omišu.

"Struka je protiv ugradnje pročistača u Splitu i to zato što smatra da je neisplativo ugrađivati ga zbog samo 15 dana godišnje. Generalni stav struke je protiv, međutim, kako idu izmjene EU direktive u kojoj stoji da će parametar biti od 0,3 do 0,5, a sada je 0,4, smatram da moramo ići u to. Na temelju svega toga, dobio sam odobrenje skupštine i nadzornog odbora, pa u ovoj godini planiramo dovršiti pripremu dokumentacije i raspisati natječaj za izvođača radova. Ukupna cijena ugradnje pročistača mogla bi dosegnuti i sto milijuna kuna, a nadamo se da će sve biti gotovo 2021. godine", najavio je direktor Šuta.