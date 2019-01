Splitski SDP o podizanju paušala za iznajmljivače: Vlast na nacionalnom nivou je lijena i nesposobna, a očito je identično i na lokalnoj razini

SDP se oštro protivi podizanju paušala za male iznajmljivače koji bi u Splitu, ukoliko prijedlog vladajućih prođe na idućoj sjednici Gradskog vijeća, po krevetu umjesto dosadašnjih 300 iznosio čak 862 kune.

Grad Split značajno podiže paušal za iznajmljivače, javno savjetovanje otvoreno danas popodne i traje 'čak' do ponedjeljka!? Evo novih cijena po kvartovima

- Uzmimo za primjer iznajmljivača koji ima šest kreveta, on će ove godine imati porezni teret veći za 3372 kuna, jer se predloženom iznosu od 750 kuna po ležaju, dodaje i prirez od 15 posto. Uglavnom su u pitanju naši sugrađani koji se ovim bave iz potrebe, a ne želje, jer time krpaju svoje kućne budžete - kazao je u ponedjeljak predsjednik Središnjeg savjeta SDP-a i saborski zastupnik Branko Grčić, koji je pozvao na online potpisivanje peticije kojom traže da paušal ostane na sadašnjoj razini.

- Gradonačelniče Opara, ovim nametom uzimate svojim sugrađanima 15 do 20 milijuna kuna, a koji su to projekti zbog kojih ste se odlučili na novi porez? Prvo ste odmah po dolasku podigli prirez za 50 posto, a sad se dodatno udara na male iznajmljivače. Vlast na nacionalnom nivou je lijena i nesposobna, a očito je identično i na lokalnoj razini jer jedino što znaju je donositi trivijalna rješenja, te podizati namete i to u dobrim vremenima kad novca ima - poručio je Grčić.

Predsjednik splitskog SDP-a Goran Kotur kritizirao je "vikend javno savjetovanje" na ovu temu, koje je trajalo od petka kasno poslijepodne do ponedjeljaka, kazujući da ga to uopće ne čudi jer stihija vlada od Žnjana, do kolodvora u Kopilici i Marjana.

- U Splitu preko 20 tisuća ljudi direktno živi od iznajmljivanja apartmana, naš stav je da ih treba poticati jer oni su od grada napravili destinaciju, a ne ih dodatno gušiti - poručio je Kotur.