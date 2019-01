'Odvojite pola sata i produžite si život godinama: i u Splitu obilježen Dan mimoza, pročitajte što poručuju liječnici

Miris mimoza već dvanaestu godinu podsjeća žene na to koliko je važno odvojiti pola sata svog života kako bi ga produžili godinama.



Kad ste već na mobitelu, utipkajte broj svog ginekologa, naručite se i obavite preglede. Ukratko je to poruka Županijske lige protiv raka i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo koji su jučer prolaznicama u TC-u "Joker" dijelili cvijeće, edukativne brošure, topli stisak ruke i stručne savjete.



Organizatorica Vinka Abramović iz Županijske lige govori nam da se Dan mimoza tradicionalno obilježava treću subotu u siječnju, a zbog kiše nisu, kao i inače, na Rivi.



- Ali svejedno je odaziv odličan. Ljudi su senzibilizirani i znaju za akciju, educiraju se, uzimaju propagandne materijale… - zadovoljno će Vinka, dodajući kako su mimoze doputovale iz dalekog San Rema dok gledamo volontere, doktorice i medicinske sestre NZJZ-a, zatim studentice Medicinskog fakulteta iz udruge "CroMSIC" u razgovoru s prolaznicama.



- Želimo educirati žene o važnosti pregleda i prevencije. Treba reći da nijedna ne bi smjela umrijeti zbog raka vrata maternice jer je taj karcinom preventabilan. Sve i da uopće ne postoji, žena mora makar jednom u tri godine na redoviti ginekološki pregled – kaže dr.Ingrid Tripković, ističući da rak vrata maternice pogađa sve dobne skupine.



- Ne nastaje od danas do sutra. Uvijek postoji jaka infekcija HPV virusom koja mora biti konzistentna i trajati barem deset do 15 godina. Dug je period u kojem mi možemo utjecati da se spriječi, da se na vrijeme reagira. Moramo se redovito pregledavati i kontrolirati – poziva Tripković. Možda vam i ovi statistički podaci budu poticaj: svaki treći dan jedna žena u Hrvatskoj umre od raka vrata maternice. Nažalost, više od 100 njih na godinu.